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Авиакомпания "Россия" выясняет причины поломки шасси у нескольких SSJ-100 - РИА Новости, 04.06.2024
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18:41 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/ssj-1950492719.html
Авиакомпания "Россия" выясняет причины поломки шасси у нескольких SSJ-100
Авиакомпания "Россия" выясняет причины поломки шасси у нескольких SSJ-100 - РИА Новости, 04.06.2024
Авиакомпания "Россия" выясняет причины поломки шасси у нескольких SSJ-100
Авиакомпания "Россия" проводит проверку для выяснения причин поломки шасси у нескольких своих SSJ-100, на данный момент шины уже заменили, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:41
2024-06-04T18:41
происшествия
россия (авиакомпания)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" проводит проверку для выяснения причин поломки шасси у нескольких своих SSJ-100, на данный момент шины уже заменили, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что за один день в "Шереметьево" нашли сразу девять "суперджетов" авиакомпании "Россия" с проколотыми колёсами шасси. Самолёты с повреждёнными шасси прибыли в аэропорт из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска 2 июня, говорилось в публикации. "В авиакомпании "Россия" проходит проверка причин произошедших случаев. Шины были заменены", - сказал представитель авиакомпании.
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происшествия, россия (авиакомпания), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Россия (авиакомпания), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Авиакомпания "Россия" выясняет причины поломки шасси у нескольких SSJ-100

Авиакомпания "Россия" сообщила о замене поврежденных шин на SSJ-100

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" проводит проверку для выяснения причин поломки шасси у нескольких своих SSJ-100, на данный момент шины уже заменили, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что за один день в "Шереметьево" нашли сразу девять "суперджетов" авиакомпании "Россия" с проколотыми колёсами шасси. Самолёты с повреждёнными шасси прибыли в аэропорт из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска 2 июня, говорилось в публикации.
"В авиакомпании "Россия" проходит проверка причин произошедших случаев. Шины были заменены", - сказал представитель авиакомпании.
Самолёт авиакомпании Россия, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, по техническим причинам совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Минеральные Воды - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Рейс Петербург — Сочи совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
30 мая, 12:44
 
ПроисшествияРоссия (авиакомпания)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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