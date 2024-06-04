https://ria.ru/20240604/ssj-1950492719.html
Авиакомпания "Россия" выясняет причины поломки шасси у нескольких SSJ-100
Авиакомпания "Россия" выясняет причины поломки шасси у нескольких SSJ-100 - РИА Новости, 04.06.2024
Авиакомпания "Россия" выясняет причины поломки шасси у нескольких SSJ-100
Авиакомпания "Россия" проводит проверку для выяснения причин поломки шасси у нескольких своих SSJ-100, на данный момент шины уже заменили, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:41
2024-06-04T18:41
2024-06-04T18:41
происшествия
россия (авиакомпания)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" проводит проверку для выяснения причин поломки шасси у нескольких своих SSJ-100, на данный момент шины уже заменили, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, что за один день в "Шереметьево" нашли сразу девять "суперджетов" авиакомпании "Россия" с проколотыми колёсами шасси. Самолёты с повреждёнными шасси прибыли в аэропорт из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска 2 июня, говорилось в публикации. "В авиакомпании "Россия" проходит проверка причин произошедших случаев. Шины были заменены", - сказал представитель авиакомпании.
https://ria.ru/20240530/reys-1949332547.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия (авиакомпания), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Россия (авиакомпания), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Авиакомпания "Россия" выясняет причины поломки шасси у нескольких SSJ-100
Авиакомпания "Россия" сообщила о замене поврежденных шин на SSJ-100