https://ria.ru/20240604/sk-1950345243.html

СК выяснит обстоятельства гибели подростка в Калининградской области

СК выяснит обстоятельства гибели подростка в Калининградской области - РИА Новости, 04.06.2024

СК выяснит обстоятельства гибели подростка в Калининградской области

Следователи калининградского управления СК РФ выясняют обстоятельства гибели в Зеленоградске подростка, который пытался спасти своих друзей в море, сообщила... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:12

2024-06-04T11:12

2024-06-04T11:12

происшествия

здоровье - общество

зеленоградск

россия

балтийское море

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

КАЛИНИНГРАД, 4 июн — РИА Новости. Следователи калининградского управления СК РФ выясняют обстоятельства гибели в Зеленоградске подростка, который пытался спасти своих друзей в море, сообщила пресс-служба ведомства. Вечером в понедельник в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на пляж в черте Зеленоградска из Балтийского моря вынесло тело подростка. Погибшим оказался 16-летний воспитанник Зеленоградского центра детей, оставшихся без попечения родителей. "По предварительным данным, вечером в понедельник подросток с двумя друзьями, тоже подопечными центра, находился на пирсе в Зеленоградске. Его товарищи прыгали с пирса в море. В какой-то момент течением обоих ребят стало уносить в море. Несовершеннолетний позвонил спасателям, сообщил о случившемся и бросился спасать друзей. Двоим несовершеннолетним на берег помогли выбраться спасатели, но 16-летний подросток, к сожалению, погиб", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. "По данному факту Светлогорским межрайонным следственным отделом СУСК России по Калининградской области организована доследственная проверка... По результатам проверки следствие примет процессуальное решение", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20240524/delo-1948255816.html

зеленоградск

россия

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, зеленоградск, россия, балтийское море, следственный комитет россии (ск рф)