https://ria.ru/20240604/rezhim-1950471949.html

Особый противопожарный режим введен в 40 муниципалитетах Верхневолжья

Особый противопожарный режим введен в 40 муниципалитетах Верхневолжья - РИА Новости, 04.06.2024

Особый противопожарный режим введен в 40 муниципалитетах Верхневолжья

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание регионального правительства, где первым вопросом было рассмотрено введение особого противопожарного... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:18

2024-06-04T17:18

2024-06-04T17:18

тверская область

игорь руденя

тверская область

природные пожары в россии

пожары

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание регионального правительства, где первым вопросом было рассмотрено введение особого противопожарного режима в 40 муниципалитетах Верхневолжья, сообщает пресс-служба областного правительства. "В Тверской области леса занимают порядка 55% территории, поэтому предотвращение возгораний для нас является приоритетной задачей в летний период. Из года в год эта работа в регионе совершенствуется. Особое внимание при этом уделяется профилактической работе с населением, поскольку главная причина пожаров – человеческий фактор", – цитирует пресс-служба Руденю. За последние годы в Верхневолжье снизилось количество лесных пожаров и сократилась площадь, пройденная огнем. В 2022 году на территории лесного фонда произошло 47 пожаров на 42 гектарах, в 2023-м – 15 возгораний на 27 гектарах. За прошедшие месяцы 2024-го – пять природных пожаров. При этом площадь палов сухой травы в текущем году уменьшилась в пять раз, а их число – в четыре раза по сравнению с 2023 годом. Практически всегда возгорания ликвидируются в день обнаружения. Глава региона перед профильными министерствами и ведомствами Тверской области, главами муниципалитетов поставил задачи сосредоточить основное внимание на постоянной разъяснительной работе с населением, охото- и лесопользователями, постоянно мониторить обстановку в лесах, особенно на территориях торфяников. Губернатор также поручил обеспечить в населенных пунктах работу средств оповещения, наличие противопожарных водоемов. Еще одна важная задача – контроль за соблюдением требований об ограничении или запрете посещения лесов, запрете сжигания порубочных остатков. Особый противопожарный режим подразумевает полный запрет на использование открытого огня в лесах: розжиг костров, мангалов и жаровень, использование в лесах паяльных ламп и других приборов, а также курение. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 тысяч рублей до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 60 тысяч рублей до 90 тысяч рублей; на юридических лиц – от 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей В рамках прохождения пожароопасного периода в Тверской области сформирована группировка сил и средств для реагирования на возгорания, профилактической работы. Основная составляет порядка 1700 человек, около 950 единиц техники и средств пожаротушения. В дополнительную группировку входит еще более 1300 специалистов, свыше 1600 единиц оборудования. В мероприятиях задействованы сельскохозяйственные и дорожные организации, энергетики, охото- и недропользователи.

https://ria.ru/20240123/rudenya-1923009322.html

https://ria.ru/20231128/produktsiya-1912470629.html

https://ria.ru/20231205/rabota-1913971774.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, природные пожары в россии, пожары