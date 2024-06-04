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Руденя вручил ученым Верхневолжья премии за выдающиеся достижения - РИА Новости, 04.06.2024
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Тверская область
 
18:36 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/premii-1950491268.html
Руденя вручил ученым Верхневолжья премии за выдающиеся достижения
Руденя вручил ученым Верхневолжья премии за выдающиеся достижения - РИА Новости, 04.06.2024
Руденя вручил ученым Верхневолжья премии за выдающиеся достижения
Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил лауреатов премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:36
2024-06-04T18:36
тверская область
россия
игорь руденя
петр i
андрей туполев
российская академия наук
тверская область
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил лауреатов премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники, сообщает пресс-служба регионального правительства. Премия была учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе главы региона и вручается коллективам исследователей, молодым ученым, аспирантам и студентам. Во вторник торжественная церемония вручения наград впервые прошла в новом Зале награждений, расположенном в отремонтированном здании регионального правительства. "В этом году исполняется 300 лет Российской Академии наук. Создавая академию, Петр I сказал пророческие слова: "Я предчувствую, что россияне когда-нибудь пристыдят иные народы своими успехами в науках, неутомимостью в трудах и величеством твердой и громкой славы". Сегодня мы с гордостью говорим, что Россия – великая научная держава, Родина многих ученых с мировым именем, чьи открытия изменили жизнь человечества", – сказал Руденя, открывая торжественную церемонию награждения, его слова приводит пресс-служба. Глава региона отметил неоценимый вклад уроженцев Верхневолжья в развитие отечественной науки. Среди них – знаменитый авиаконструктор, трижды Герой социалистического труда Андрей Туполев. "Сегодня перед нашей страной, перед отечественной наукой стоят поистине масштабные, эпохальные задачи по обеспечению технологического суверенитета и импортонезависимости.&lt;…&gt; И у нас есть все, чтобы это сделать. Это еще раз убедительно подтверждают работы лауреатов нашей премии за достижения в области науки и техники", – отметил губернатор. За пять лет выросло количество заявок от ученых на соискание премии. В этом году на конкурс было подано 36 заявок от Тверского государственного университета, Тверского государственного технического университета, Тверской государственной сельскохозяйственной академии, Тверского государственного медицинского университета. В 2024 году впервые представлена разработка Военной академии ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Таким образом, на сегодняшний день в конкурсе задействованы все государственные вузы Тверской области. В этом году лауреаты определены по традиционным направлениям "Техника и технологии", "Сельскохозяйственные науки", "Гуманитарные и социальные науки", "Естественные и точные науки", "Медицинские науки" и в четырех специальных номинациях: "Развитие оборонно-промышленного комплекса", "Импортозамещение", "Фармация", "Защита и охрана окружающей среды". Размер премии в номинации "Студент года" составляет 50 тысяч рублей, в номинации "Аспирант года" – 100 тысяч рублей, в номинации "Молодой ученый года" – 100 тысяч рублей. "Лучшим коллективам ученых" за третье место будет выплачена премия 150 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч рублей, за первое – 250 тысяч рублей. Лауреаты специальных номинаций будут отмечены премиями в размере 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230919/premiya-1897350580.html
https://ria.ru/20231005/nagrady-1900743648.html
https://ria.ru/20231102/gosnagrady-1906927723.html
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россия, игорь руденя, петр i, андрей туполев, российская академия наук, тверская область
Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Петр I, Андрей Туполев, Российская академия наук, Тверская область

Руденя вручил ученым Верхневолжья премии за выдающиеся достижения

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя вручил ученым Верхневолжья премии за выдающиеся достижения
Руденя вручил ученым Верхневолжья премии за выдающиеся достижения - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил лауреатов премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Премия была учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе главы региона и вручается коллективам исследователей, молодым ученым, аспирантам и студентам. Во вторник торжественная церемония вручения наград впервые прошла в новом Зале награждений, расположенном в отремонтированном здании регионального правительства.
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"В этом году исполняется 300 лет Российской Академии наук. Создавая академию, Петр I сказал пророческие слова: "Я предчувствую, что россияне когда-нибудь пристыдят иные народы своими успехами в науках, неутомимостью в трудах и величеством твердой и громкой славы". Сегодня мы с гордостью говорим, что Россия – великая научная держава, Родина многих ученых с мировым именем, чьи открытия изменили жизнь человечества", – сказал Руденя, открывая торжественную церемонию награждения, его слова приводит пресс-служба.
Глава региона отметил неоценимый вклад уроженцев Верхневолжья в развитие отечественной науки. Среди них – знаменитый авиаконструктор, трижды Герой социалистического труда Андрей Туполев.
"Сегодня перед нашей страной, перед отечественной наукой стоят поистине масштабные, эпохальные задачи по обеспечению технологического суверенитета и импортонезависимости.<…> И у нас есть все, чтобы это сделать. Это еще раз убедительно подтверждают работы лауреатов нашей премии за достижения в области науки и техники", – отметил губернатор.
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За пять лет выросло количество заявок от ученых на соискание премии. В этом году на конкурс было подано 36 заявок от Тверского государственного университета, Тверского государственного технического университета, Тверской государственной сельскохозяйственной академии, Тверского государственного медицинского университета. В 2024 году впервые представлена разработка Военной академии ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Таким образом, на сегодняшний день в конкурсе задействованы все государственные вузы Тверской области.
В этом году лауреаты определены по традиционным направлениям "Техника и технологии", "Сельскохозяйственные науки", "Гуманитарные и социальные науки", "Естественные и точные науки", "Медицинские науки" и в четырех специальных номинациях: "Развитие оборонно-промышленного комплекса", "Импортозамещение", "Фармация", "Защита и охрана окружающей среды".
Размер премии в номинации "Студент года" составляет 50 тысяч рублей, в номинации "Аспирант года" – 100 тысяч рублей, в номинации "Молодой ученый года" – 100 тысяч рублей. "Лучшим коллективам ученых" за третье место будет выплачена премия 150 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч рублей, за первое – 250 тысяч рублей. Лауреаты специальных номинаций будут отмечены премиями в размере 100 тысяч рублей.
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