https://ria.ru/20240604/premii-1950491268.html

Руденя вручил ученым Верхневолжья премии за выдающиеся достижения

Руденя вручил ученым Верхневолжья премии за выдающиеся достижения - РИА Новости, 04.06.2024

Руденя вручил ученым Верхневолжья премии за выдающиеся достижения

Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил лауреатов премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:36

2024-06-04T18:36

2024-06-04T18:36

тверская область

россия

игорь руденя

петр i

андрей туполев

российская академия наук

тверская область

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил лауреатов премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники, сообщает пресс-служба регионального правительства. Премия была учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе главы региона и вручается коллективам исследователей, молодым ученым, аспирантам и студентам. Во вторник торжественная церемония вручения наград впервые прошла в новом Зале награждений, расположенном в отремонтированном здании регионального правительства. "В этом году исполняется 300 лет Российской Академии наук. Создавая академию, Петр I сказал пророческие слова: "Я предчувствую, что россияне когда-нибудь пристыдят иные народы своими успехами в науках, неутомимостью в трудах и величеством твердой и громкой славы". Сегодня мы с гордостью говорим, что Россия – великая научная держава, Родина многих ученых с мировым именем, чьи открытия изменили жизнь человечества", – сказал Руденя, открывая торжественную церемонию награждения, его слова приводит пресс-служба. Глава региона отметил неоценимый вклад уроженцев Верхневолжья в развитие отечественной науки. Среди них – знаменитый авиаконструктор, трижды Герой социалистического труда Андрей Туполев. "Сегодня перед нашей страной, перед отечественной наукой стоят поистине масштабные, эпохальные задачи по обеспечению технологического суверенитета и импортонезависимости.<…> И у нас есть все, чтобы это сделать. Это еще раз убедительно подтверждают работы лауреатов нашей премии за достижения в области науки и техники", – отметил губернатор. За пять лет выросло количество заявок от ученых на соискание премии. В этом году на конкурс было подано 36 заявок от Тверского государственного университета, Тверского государственного технического университета, Тверской государственной сельскохозяйственной академии, Тверского государственного медицинского университета. В 2024 году впервые представлена разработка Военной академии ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Таким образом, на сегодняшний день в конкурсе задействованы все государственные вузы Тверской области. В этом году лауреаты определены по традиционным направлениям "Техника и технологии", "Сельскохозяйственные науки", "Гуманитарные и социальные науки", "Естественные и точные науки", "Медицинские науки" и в четырех специальных номинациях: "Развитие оборонно-промышленного комплекса", "Импортозамещение", "Фармация", "Защита и охрана окружающей среды". Размер премии в номинации "Студент года" составляет 50 тысяч рублей, в номинации "Аспирант года" – 100 тысяч рублей, в номинации "Молодой ученый года" – 100 тысяч рублей. "Лучшим коллективам ученых" за третье место будет выплачена премия 150 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч рублей, за первое – 250 тысяч рублей. Лауреаты специальных номинаций будут отмечены премиями в размере 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230919/premiya-1897350580.html

https://ria.ru/20231005/nagrady-1900743648.html

https://ria.ru/20231102/gosnagrady-1906927723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, игорь руденя, петр i, андрей туполев, российская академия наук, тверская область