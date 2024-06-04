https://ria.ru/20240604/pmef-1950508858.html

На ПМЭФ представят макет российского высокоскоростного поезда

На ПМЭФ представят макет российского высокоскоростного поезда - РИА Новости, 04.06.2024

На ПМЭФ представят макет российского высокоскоростного поезда

Макет российского высокоскоростного поезда с сидениями, столиками и другими мелкими деталями внутри представят на ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2024

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2024-06-04T20:12

2024-06-04T20:36

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Макет российского высокоскоростного поезда с сидениями, столиками и другими мелкими деталями внутри представят на ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Впервые макет российского поезда для ВСМ российский завод "Уральские локомотивы" (подконтролен "Синара – транспортные машины"), который будет строить этот состав, показал в феврале 2024 года. Но тогда были лишь общие внешние очертания. Интерьер планируемого к строительству высокоскоростного поезда был тогда представлен в виде картинок. Теперь на стенде Москвы на ПМЭФ-2024 покажут поезд с деталями интерьера внутри. Там можно разглядеть ряды кресел и столики. Есть даже некоторые кресла, которые как будто отгорожены отдельно. Сидения кресел сделаны в бежевых тонах, их подлокотники - в серых. Представитель "Синара – транспортные машины" на просьбу РИА Новости прокомментировать макет, который покажут на форуме, сообщил, что интерьер сделан на основе 3D-модели будущего поезда. Представитель РЖД сообщил РИА Новости, что окончательно утвержден только экстерьер поезда, интерьер - еще обсуждается на рабочей группе. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Для ВСМ потребуются и специальные поезда. Максимальная скорость российского высокоскоростного поезда составит 400 километров в час, скорость в эксплуатации – 360 километров в час. Составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Строить их будет в России группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом". Создание мощностей для выпуска поездов обойдется в 35 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240604/peterburg-1950306566.html

https://ria.ru/20240425/vsm-1942309657.html

https://ria.ru/20240523/roszheldor-1947950057.html

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Макет российского высокоскоростного поезда на ПМЭФ Макет российского высокоскоростного поезда с сидениями, столиками и другими мелкими деталями внутри представят на ПМЭФ, РИА Новости уже успело посмотреть, как он выглядит. Впервые макет российского поезда для ВСМ российский завод показали в феврале. Но тогда были лишь общие внешние очертания. Интерьер планируемого к строительству высокоскоростного поезда был тогда представлен в виде картинок. Теперь на стенде Москвы на ПМЭФ-2024 показан поезд с деталями интерьера внутри. 2024-06-04T20:12 true PT0M31S

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экономика, технологии, россия, москва, санкт-петербург, олег белозеров, ржд, трансмашхолдинг