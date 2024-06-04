https://ria.ru/20240604/pmef-1950464286.html

Ушаков: делегация Омана будет присутствовать на ПМЭФ в особом статусе

Ушаков: делегация Омана будет присутствовать на ПМЭФ в особом статусе - РИА Новости, 04.06.2024

Ушаков: делегация Омана будет присутствовать на ПМЭФ в особом статусе

С делегацией Омана в рамках Петербургского международного экономического форума будет проведено много мероприятий, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:08

2024-06-04T17:08

2024-06-04T17:08

пмэф-2024

оман

россия

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588051706_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_4647f0b1ab616661f3ce921a778d361b.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. С делегацией Омана в рамках Петербургского международного экономического форума будет проведено много мероприятий, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "С этой делегацией будет много мероприятий, собственно, поэтому (она) в особом статусе",- сказал Ушаков журналистам. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240604/ushakov-1950462295.html

оман

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оман, россия, юрий ушаков