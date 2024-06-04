https://ria.ru/20240604/pmef-1950464286.html
Ушаков: делегация Омана будет присутствовать на ПМЭФ в особом статусе
Ушаков: делегация Омана будет присутствовать на ПМЭФ в особом статусе - РИА Новости, 04.06.2024
Ушаков: делегация Омана будет присутствовать на ПМЭФ в особом статусе
С делегацией Омана в рамках Петербургского международного экономического форума будет проведено много мероприятий, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:08
2024-06-04T17:08
2024-06-04T17:08
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. С делегацией Омана в рамках Петербургского международного экономического форума будет проведено много мероприятий, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "С этой делегацией будет много мероприятий, собственно, поэтому (она) в особом статусе",- сказал Ушаков журналистам. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240604/ushakov-1950462295.html
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оман, россия, юрий ушаков
ПМЭФ-2024, Оман, Россия, Юрий Ушаков
Ушаков: делегация Омана будет присутствовать на ПМЭФ в особом статусе
Ушаков: с делегацией Омана на ПМЭФ будет проведено много мероприятий