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Ушаков: делегация Омана будет присутствовать на ПМЭФ в особом статусе - РИА Новости, 04.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:08 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/pmef-1950464286.html
Ушаков: делегация Омана будет присутствовать на ПМЭФ в особом статусе
Ушаков: делегация Омана будет присутствовать на ПМЭФ в особом статусе - РИА Новости, 04.06.2024
Ушаков: делегация Омана будет присутствовать на ПМЭФ в особом статусе
С делегацией Омана в рамках Петербургского международного экономического форума будет проведено много мероприятий, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:08
2024-06-04T17:08
пмэф-2024
оман
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. С делегацией Омана в рамках Петербургского международного экономического форума будет проведено много мероприятий, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "С этой делегацией будет много мероприятий, собственно, поэтому (она) в особом статусе",- сказал Ушаков журналистам. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240604/ushakov-1950462295.html
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оман, россия, юрий ушаков
ПМЭФ-2024, Оман, Россия, Юрий Ушаков
Ушаков: делегация Омана будет присутствовать на ПМЭФ в особом статусе

Ушаков: с делегацией Омана на ПМЭФ будет проведено много мероприятий

CC BY 2.5 / Ian Sewell / Вид на Королевский дворец Каср аль-Алм в Омане
Вид на Королевский дворец Каср аль-Алм в Омане - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
CC BY 2.5 / Ian Sewell /
Вид на Королевский дворец Каср аль-Алм в Омане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. С делегацией Омана в рамках Петербургского международного экономического форума будет проведено много мероприятий, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"С этой делегацией будет много мероприятий, собственно, поэтому (она) в особом статусе",- сказал Ушаков журналистам.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ОманРоссияЮрий Ушаков
 
 
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