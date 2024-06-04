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На ПМЭФ приедут политики более чем из 45 стран, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:03 04.06.2024 (обновлено: 17:13 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/pmef-1950460841.html
На ПМЭФ приедут политики более чем из 45 стран, заявил Ушаков
На ПМЭФ приедут политики более чем из 45 стран, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2024
На ПМЭФ приедут политики более чем из 45 стран, заявил Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году приедут политики более чем из... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:03
2024-06-04T17:13
пмэф-2024
россия
санкт-петербург
боливия
юрий ушаков
луис арсе
эммерсон мнангагва
пмэф
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году приедут политики более чем из 45 стран мира. "В общей сложности в Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из более 45 стран мира", - сказал Ушаков, добавив, что в их числе президент Боливии Луис Арсе, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, президент республики Сербской в составе БиГ Милорад Додик, президент Абхазии Аслан Бжания, председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев. Свое участие также подтвердили вице-президенты, зампреды правительств, министры, губернаторы, сенаторы из Азербайджана, Алжира, Белоруссии, Буркина-Фасо, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Китая, ОАЭ и многих других стран мира. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, санкт-петербург, боливия, юрий ушаков, луис арсе, эммерсон мнангагва, пмэф
ПМЭФ-2024, Россия, Санкт-Петербург, Боливия, Юрий Ушаков, Луис Арсе, Эммерсон Мнангагва, ПМЭФ
На ПМЭФ приедут политики более чем из 45 стран, заявил Ушаков

Ушаков заявил, что на ПМЭФ в этом году приедут политики более чем из 45 стран

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году приедут политики более чем из 45 стран мира.
«
"В общей сложности в Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из более 45 стран мира", - сказал Ушаков, добавив, что в их числе президент Боливии Луис Арсе, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, президент республики Сербской в составе БиГ Милорад Додик, президент Абхазии Аслан Бжания, председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев.
Свое участие также подтвердили вице-президенты, зампреды правительств, министры, губернаторы, сенаторы из Азербайджана, Алжира, Белоруссии, Буркина-Фасо, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Китая, ОАЭ и многих других стран мира.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024РоссияСанкт-ПетербургБоливияЮрий УшаковЛуис АрсеЭммерсон МнангагваПМЭФ
 
 
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