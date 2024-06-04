На ПМЭФ приедут политики более чем из 45 стран, заявил Ушаков
Ушаков заявил, что на ПМЭФ в этом году приедут политики более чем из 45 стран
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году приедут политики более чем из 45 стран мира.
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"В общей сложности в Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из более 45 стран мира", - сказал Ушаков, добавив, что в их числе президент Боливии Луис Арсе, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, президент республики Сербской в составе БиГ Милорад Додик, президент Абхазии Аслан Бжания, председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев.
Свое участие также подтвердили вице-президенты, зампреды правительств, министры, губернаторы, сенаторы из Азербайджана, Алжира, Белоруссии, Буркина-Фасо, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Китая, ОАЭ и многих других стран мира.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.