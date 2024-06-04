https://ria.ru/20240604/pmef-1950460841.html

На ПМЭФ приедут политики более чем из 45 стран, заявил Ушаков

На ПМЭФ приедут политики более чем из 45 стран, заявил Ушаков - РИА Новости, 04.06.2024

На ПМЭФ приедут политики более чем из 45 стран, заявил Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году приедут политики более чем из... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:03

2024-06-04T17:03

2024-06-04T17:13

пмэф-2024

россия

санкт-петербург

боливия

юрий ушаков

луис арсе

эммерсон мнангагва

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году приедут политики более чем из 45 стран мира. "В общей сложности в Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из более 45 стран мира", - сказал Ушаков, добавив, что в их числе президент Боливии Луис Арсе, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, президент республики Сербской в составе БиГ Милорад Додик, президент Абхазии Аслан Бжания, председатель правительства Южной Осетии Константин Джуссоев. Свое участие также подтвердили вице-президенты, зампреды правительств, министры, губернаторы, сенаторы из Азербайджана, Алжира, Белоруссии, Буркина-Фасо, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Китая, ОАЭ и многих других стран мира. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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санкт-петербург

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Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, боливия, юрий ушаков, луис арсе, эммерсон мнангагва, пмэф