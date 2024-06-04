https://ria.ru/20240604/oman-1950531514.html
Оман представит на ПМЭФ свой стенд
Оман представит на ПМЭФ свой стенд - РИА Новости, 04.06.2024
Оман представит на ПМЭФ свой стенд
Оман представит на Петербургском международном экономическом форуме свой стенд, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T23:05
2024-06-04T23:05
2024-06-04T23:05
пмэф-2024
россия
оман
юрий ушаков
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Оман представит на Петербургском международном экономическом форуме свой стенд, передает корреспондент РИА Новости. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что почетный статус страны-гостя на ПМЭФ в этом году принадлежит Оману. На форум приедет представительная делегация из этой страны, которую возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф. На стенде Омана расположена зона для переговоров, инфоэкраны и фотографии с видами местных достопримечательностей. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240604/oman-1950471468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оман, юрий ушаков, санкт-петербург
ПМЭФ-2024, Россия, Оман, Юрий Ушаков, Санкт-Петербург
Оман представит на ПМЭФ свой стенд
Оман представит на ПМЭФ свой стенд с зоной для переговоров и инфоэкранами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Оман представит на Петербургском международном экономическом форуме свой стенд, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков
рассказал журналистам, что почетный статус страны-гостя на ПМЭФ в этом году принадлежит Оману.
На форум приедет представительная делегация из этой страны, которую возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф.
На стенде Омана расположена зона для переговоров, инфоэкраны и фотографии с видами местных достопримечательностей.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.