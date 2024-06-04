https://ria.ru/20240604/oman-1950531514.html

Оман представит на ПМЭФ свой стенд

Оман представит на ПМЭФ свой стенд - РИА Новости, 04.06.2024

Оман представит на ПМЭФ свой стенд

Оман представит на Петербургском международном экономическом форуме свой стенд, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T23:05

2024-06-04T23:05

2024-06-04T23:05

пмэф-2024

россия

оман

юрий ушаков

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Оман представит на Петербургском международном экономическом форуме свой стенд, передает корреспондент РИА Новости. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что почетный статус страны-гостя на ПМЭФ в этом году принадлежит Оману. На форум приедет представительная делегация из этой страны, которую возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф. На стенде Омана расположена зона для переговоров, инфоэкраны и фотографии с видами местных достопримечательностей. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240604/oman-1950471468.html

россия

оман

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, оман, юрий ушаков, санкт-петербург