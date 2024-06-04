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Оман представит на ПМЭФ свой стенд - РИА Новости, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
23:05 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/oman-1950531514.html
Оман представит на ПМЭФ свой стенд
Оман представит на ПМЭФ свой стенд - РИА Новости, 04.06.2024
Оман представит на ПМЭФ свой стенд
Оман представит на Петербургском международном экономическом форуме свой стенд, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T23:05
2024-06-04T23:05
пмэф-2024
россия
оман
юрий ушаков
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Оман представит на Петербургском международном экономическом форуме свой стенд, передает корреспондент РИА Новости. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что почетный статус страны-гостя на ПМЭФ в этом году принадлежит Оману. На форум приедет представительная делегация из этой страны, которую возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф. На стенде Омана расположена зона для переговоров, инфоэкраны и фотографии с видами местных достопримечательностей. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240604/oman-1950471468.html
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россия, оман, юрий ушаков, санкт-петербург
ПМЭФ-2024, Россия, Оман, Юрий Ушаков, Санкт-Петербург
Оман представит на ПМЭФ свой стенд

Оман представит на ПМЭФ свой стенд с зоной для переговоров и инфоэкранами

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Оман представит на Петербургском международном экономическом форуме свой стенд, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что почетный статус страны-гостя на ПМЭФ в этом году принадлежит Оману.
На форум приедет представительная делегация из этой страны, которую возглавит министр промышленности и торговли Кайс Аль-Юсеф.
На стенде Омана расположена зона для переговоров, инфоэкраны и фотографии с видами местных достопримечательностей.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Почетный статус страны-гостя на ПМЭФ принадлежит Оману
Вчера, 17:17
 
ПМЭФ-2024РоссияОманЮрий УшаковСанкт-Петербург
 
 
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