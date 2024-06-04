https://ria.ru/20240604/nauka-1949321034.html

В России создали экологичный способ утилизации полимерной тары для нефти

В России создали экологичный способ утилизации полимерной тары для нефти - РИА Новости, 04.06.2024

В России создали экологичный способ утилизации полимерной тары для нефти

Экологичный способ переработки полимерной тары, предназначенной для хранения нефтепродуктов в условиях Крайнего Севера, предложили ученые ОмГТУ. По мнению... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T03:00

2024-06-04T03:00

2024-06-04T03:00

наука

наука

россия

арктика

омский государственный технический университет (омгту)

университетская наука

навигатор абитуриента

омск

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Экологичный способ переработки полимерной тары, предназначенной для хранения нефтепродуктов в условиях Крайнего Севера, предложили ученые ОмГТУ. По мнению авторов, новый метод позволяет при утилизации уменьшить количество вредных выбросов и получить ценные продукты, которые могут быть использованы в промышленности. Результаты опубликованы в журнале Physical Chemistry B.Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) в последние годы разработали полимерный композиционный материал на основе полиэтилена и создали оригинальную конструкцию канистр из этого материала для хранения и транспортировки нефтепродуктов в условиях Арктики. Она на 60% увеличивает возможность одновременной перевозки емкостей на европоддоне, а также позволяет впоследствии утилизировать их с получением тепла и электроэнергии.В своем новом исследовании специалисты ОмГТУ разработали эффективную и экологичную методику утилизации полимерной тары методом пиролиза – разложения отходов при нагревании без доступа воздуха. В ее основе лежит использование модифицирующей добавки, которая добавляется в полиэтилен или поликарбонат на этапе изготовления емкостей и изменяет свойства материала, делая его более устойчивым к деструкции при утилизации."В ходе пиролиза полимер распадается на газы, жидкие и твердые компоненты. Важно подобрать условия так, чтобы получить максимальное количество продуктов, пригодных для последующего использования, и минимизировать вредные отходы", – рассказал профессор кафедры "Авиа- и ракетостроение" ОмГТУ Валерий Трушляков.Он отметил, что разработанный в Омском политехе метод позволяет снизить температуру начала пиролиза и пиков разложения образцов, что приводит к более эффективной переработке полимера и образованию меньшего количества твердых отходов. Новый способ снижает количество вредных выбросов, в частности токсичного монооксида углерода. Кроме того, продукты пиролиза могут быть использованы в различных отраслях промышленности."Наши исследования подтвердили целесообразность изготовления тара для нефтепродуктов из полиэтилена с разработанной модифицирующей добавкой, так как она не только обеспечивает необходимые эксплуатационные свойства, но и снижает токсичность при утилизации тары", – добавил ученый.Методика является уникальной разработкой ОмГТУ, ранее не проводилось исследований модифицирующих добавок для полиэтилена и поликарбоната, которые бы влияли на параметры их утилизации методом пиролиза."Мы выполнили экспериментальные исследования и численное моделирование, чтобы выявить, как разрабатываемая модифицирующая добавка влияет на свойства нового материала и на параметры, которые необходимо контролировать при его утилизации", – пояснил Трушляков.Сегодня ученые разрабатывают лабораторный прототип установки для утилизации полимерной тары методом пиролиза. С ее помощью они будут проводить экспериментальные исследования и уточнение оптимальных параметров ее работы.

https://ria.ru/20231121/nauka-1910633266.html

https://ria.ru/20231026/nauka-1905144285.html

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наука, россия, арктика, омский государственный технический университет (омгту), университетская наука, навигатор абитуриента, омск, экология, промышленность, нефть