В России создали экологичный способ утилизации полимерной тары для нефти
© Фото : пресс-служба ОмГТУПроцесс измерения частоты на индукционной катушке лабораторной индукционной пиролизной установки
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Экологичный способ переработки полимерной тары, предназначенной для хранения нефтепродуктов в условиях Крайнего Севера, предложили ученые ОмГТУ. По мнению авторов, новый метод позволяет при утилизации уменьшить количество вредных выбросов и получить ценные продукты, которые могут быть использованы в промышленности. Результаты опубликованы в журнале Physical Chemistry B.
Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) в последние годы разработали полимерный композиционный материал на основе полиэтилена и создали оригинальную конструкцию канистр из этого материала для хранения и транспортировки нефтепродуктов в условиях Арктики. Она на 60% увеличивает возможность одновременной перевозки емкостей на европоддоне, а также позволяет впоследствии утилизировать их с получением тепла и электроэнергии.
В России разработали новый вид тары для нефтепродуктов
21 ноября 2023, 03:00
В своем новом исследовании специалисты ОмГТУ разработали эффективную и экологичную методику утилизации полимерной тары методом пиролиза – разложения отходов при нагревании без доступа воздуха. В ее основе лежит использование модифицирующей добавки, которая добавляется в полиэтилен или поликарбонат на этапе изготовления емкостей и изменяет свойства материала, делая его более устойчивым к деструкции при утилизации.
«
"В ходе пиролиза полимер распадается на газы, жидкие и твердые компоненты. Важно подобрать условия так, чтобы получить максимальное количество продуктов, пригодных для последующего использования, и минимизировать вредные отходы", – рассказал профессор кафедры "Авиа- и ракетостроение" ОмГТУ Валерий Трушляков.
© Фото : пресс-служба ОмГТУПиролизный модуль лабораторной индукционной пиролизной установки (ЛИПУ)
Пиролизный модуль лабораторной индукционной пиролизной установки (ЛИПУ)
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
1 из 4
© Фото : пресс-служба ОмГТУЛабораторный источник питания постоянного тока (для питания индукционного генератора)
Лабораторный источник питания постоянного тока (для питания индукционного генератора)
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
2 из 4
© Фото : пресс-служба ОмГТУИндукционный высокочастотный генератор (прямоугольное с вентиляторами), индукционная катушка (синяя), и прототип трубчатого пиролизного реактора (черная труба внутри кату
Индукционный высокочастотный генератор (прямоугольное с вентиляторами), индукционная катушка (синяя), и прототип трубчатого пиролизного реактора (черная труба внутри кату
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
3 из 4
© Фото : пресс-служба ОмГТУДенис Давыдович и Валерий Трушляков на фоне элемента лабораторной индукционной пиролизной установки
Денис Давыдович и Валерий Трушляков на фоне элемента лабораторной индукционной пиролизной установки
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
4 из 4
Пиролизный модуль лабораторной индукционной пиролизной установки (ЛИПУ)
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
1 из 4
Лабораторный источник питания постоянного тока (для питания индукционного генератора)
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
2 из 4
Индукционный высокочастотный генератор (прямоугольное с вентиляторами), индукционная катушка (синяя), и прототип трубчатого пиролизного реактора (черная труба внутри кату
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
3 из 4
Денис Давыдович и Валерий Трушляков на фоне элемента лабораторной индукционной пиролизной установки
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
4 из 4
Он отметил, что разработанный в Омском политехе метод позволяет снизить температуру начала пиролиза и пиков разложения образцов, что приводит к более эффективной переработке полимера и образованию меньшего количества твердых отходов. Новый способ снижает количество вредных выбросов, в частности токсичного монооксида углерода. Кроме того, продукты пиролиза могут быть использованы в различных отраслях промышленности.
"Наши исследования подтвердили целесообразность изготовления тара для нефтепродуктов из полиэтилена с разработанной модифицирующей добавкой, так как она не только обеспечивает необходимые эксплуатационные свойства, но и снижает токсичность при утилизации тары", – добавил ученый.
Методика является уникальной разработкой ОмГТУ, ранее не проводилось исследований модифицирующих добавок для полиэтилена и поликарбоната, которые бы влияли на параметры их утилизации методом пиролиза.
В России научились замещать импортные детали для нефтепереработки
26 октября 2023, 07:00
"Мы выполнили экспериментальные исследования и численное моделирование, чтобы выявить, как разрабатываемая модифицирующая добавка влияет на свойства нового материала и на параметры, которые необходимо контролировать при его утилизации", – пояснил Трушляков.
Сегодня ученые разрабатывают лабораторный прототип установки для утилизации полимерной тары методом пиролиза. С ее помощью они будут проводить экспериментальные исследования и уточнение оптимальных параметров ее работы.
В России создали новую технологию для нефтегазовой добычи в Арктике
11 сентября 2023, 03:00