Рейтинг@Mail.ru
В России создали экологичный способ утилизации полимерной тары для нефти - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:00 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/nauka-1949321034.html
В России создали экологичный способ утилизации полимерной тары для нефти
В России создали экологичный способ утилизации полимерной тары для нефти - РИА Новости, 04.06.2024
В России создали экологичный способ утилизации полимерной тары для нефти
Экологичный способ переработки полимерной тары, предназначенной для хранения нефтепродуктов в условиях Крайнего Севера, предложили ученые ОмГТУ. По мнению... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T03:00
2024-06-04T03:00
наука
наука
россия
арктика
омский государственный технический университет (омгту)
университетская наука
навигатор абитуриента
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949321440_0:222:3071:1950_1920x0_80_0_0_1b0020f1c65f39f8c2457c3c7a22fe2f.jpg
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Экологичный способ переработки полимерной тары, предназначенной для хранения нефтепродуктов в условиях Крайнего Севера, предложили ученые ОмГТУ. По мнению авторов, новый метод позволяет при утилизации уменьшить количество вредных выбросов и получить ценные продукты, которые могут быть использованы в промышленности. Результаты опубликованы в журнале Physical Chemistry B.Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) в последние годы разработали полимерный композиционный материал на основе полиэтилена и создали оригинальную конструкцию канистр из этого материала для хранения и транспортировки нефтепродуктов в условиях Арктики. Она на 60% увеличивает возможность одновременной перевозки емкостей на европоддоне, а также позволяет впоследствии утилизировать их с получением тепла и электроэнергии.В своем новом исследовании специалисты ОмГТУ разработали эффективную и экологичную методику утилизации полимерной тары методом пиролиза – разложения отходов при нагревании без доступа воздуха. В ее основе лежит использование модифицирующей добавки, которая добавляется в полиэтилен или поликарбонат на этапе изготовления емкостей и изменяет свойства материала, делая его более устойчивым к деструкции при утилизации."В ходе пиролиза полимер распадается на газы, жидкие и твердые компоненты. Важно подобрать условия так, чтобы получить максимальное количество продуктов, пригодных для последующего использования, и минимизировать вредные отходы", – рассказал профессор кафедры "Авиа- и ракетостроение" ОмГТУ Валерий Трушляков.Он отметил, что разработанный в Омском политехе метод позволяет снизить температуру начала пиролиза и пиков разложения образцов, что приводит к более эффективной переработке полимера и образованию меньшего количества твердых отходов. Новый способ снижает количество вредных выбросов, в частности токсичного монооксида углерода. Кроме того, продукты пиролиза могут быть использованы в различных отраслях промышленности."Наши исследования подтвердили целесообразность изготовления тара для нефтепродуктов из полиэтилена с разработанной модифицирующей добавкой, так как она не только обеспечивает необходимые эксплуатационные свойства, но и снижает токсичность при утилизации тары", – добавил ученый.Методика является уникальной разработкой ОмГТУ, ранее не проводилось исследований модифицирующих добавок для полиэтилена и поликарбоната, которые бы влияли на параметры их утилизации методом пиролиза."Мы выполнили экспериментальные исследования и численное моделирование, чтобы выявить, как разрабатываемая модифицирующая добавка влияет на свойства нового материала и на параметры, которые необходимо контролировать при его утилизации", – пояснил Трушляков.Сегодня ученые разрабатывают лабораторный прототип установки для утилизации полимерной тары методом пиролиза. С ее помощью они будут проводить экспериментальные исследования и уточнение оптимальных параметров ее работы.
https://ria.ru/20231121/nauka-1910633266.html
https://ria.ru/20231026/nauka-1905144285.html
https://ria.ru/20230911/nauka-1895403223.html
россия
арктика
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949321440_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_83eb9daab729ba768d27d221f89297cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, россия, арктика, омский государственный технический университет (омгту), университетская наука, навигатор абитуриента, омск, экология, промышленность, нефть
Наука, Наука, Россия, Арктика, Омский государственный технический университет (ОмГТУ), Университетская наука, Навигатор абитуриента, Омск, Экология, Промышленность, Нефть

В России создали экологичный способ утилизации полимерной тары для нефти

© Фото : пресс-служба ОмГТУПроцесс измерения частоты на индукционной катушке лабораторной индукционной пиролизной установки
Процесс измерения частоты на индукционной катушке лабораторной индукционной пиролизной установки - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Экологичный способ переработки полимерной тары, предназначенной для хранения нефтепродуктов в условиях Крайнего Севера, предложили ученые ОмГТУ. По мнению авторов, новый метод позволяет при утилизации уменьшить количество вредных выбросов и получить ценные продукты, которые могут быть использованы в промышленности. Результаты опубликованы в журнале Physical Chemistry B.
Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) в последние годы разработали полимерный композиционный материал на основе полиэтилена и создали оригинальную конструкцию канистр из этого материала для хранения и транспортировки нефтепродуктов в условиях Арктики. Она на 60% увеличивает возможность одновременной перевозки емкостей на европоддоне, а также позволяет впоследствии утилизировать их с получением тепла и электроэнергии.
Сравнение предложенного способа транспортировки и хранения нефтепродуктов (пакет канистр) с традиционным способом (бочки) - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
В России разработали новый вид тары для нефтепродуктов
21 ноября 2023, 03:00
В своем новом исследовании специалисты ОмГТУ разработали эффективную и экологичную методику утилизации полимерной тары методом пиролиза – разложения отходов при нагревании без доступа воздуха. В ее основе лежит использование модифицирующей добавки, которая добавляется в полиэтилен или поликарбонат на этапе изготовления емкостей и изменяет свойства материала, делая его более устойчивым к деструкции при утилизации.
«
"В ходе пиролиза полимер распадается на газы, жидкие и твердые компоненты. Важно подобрать условия так, чтобы получить максимальное количество продуктов, пригодных для последующего использования, и минимизировать вредные отходы", – рассказал профессор кафедры "Авиа- и ракетостроение" ОмГТУ Валерий Трушляков.
© Фото : пресс-служба ОмГТУПиролизный модуль лабораторной индукционной пиролизной установки (ЛИПУ)
Пиролизный модуль лабораторной индукционной пиролизной установки (ЛИПУ)
Пиролизный модуль лабораторной индукционной пиролизной установки (ЛИПУ)
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
1 из 4
© Фото : пресс-служба ОмГТУЛабораторный источник питания постоянного тока (для питания индукционного генератора)
Лабораторный источник питания постоянного тока (для питания индукционного генератора)
Лабораторный источник питания постоянного тока (для питания индукционного генератора)
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
2 из 4
© Фото : пресс-служба ОмГТУИндукционный высокочастотный генератор (прямоугольное с вентиляторами), индукционная катушка (синяя), и прототип трубчатого пиролизного реактора (черная труба внутри кату
Индукционный высокочастотный генератор (прямоугольное с вентиляторами), индукционная катушка (синяя), и прототип трубчатого пиролизного реактора (черная труба внутри катушки)
Индукционный высокочастотный генератор (прямоугольное с вентиляторами), индукционная катушка (синяя), и прототип трубчатого пиролизного реактора (черная труба внутри кату
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
3 из 4
© Фото : пресс-служба ОмГТУДенис Давыдович и Валерий Трушляков на фоне элемента лабораторной индукционной пиролизной установки
Денис Давыдович и Валерий Трушляков на фоне элемента лабораторной индукционной пиролизной установки
Денис Давыдович и Валерий Трушляков на фоне элемента лабораторной индукционной пиролизной установки
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
4 из 4
Пиролизный модуль лабораторной индукционной пиролизной установки (ЛИПУ)
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
1 из 4
Лабораторный источник питания постоянного тока (для питания индукционного генератора)
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
2 из 4
Индукционный высокочастотный генератор (прямоугольное с вентиляторами), индукционная катушка (синяя), и прототип трубчатого пиролизного реактора (черная труба внутри кату
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
3 из 4
Денис Давыдович и Валерий Трушляков на фоне элемента лабораторной индукционной пиролизной установки
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
4 из 4
Он отметил, что разработанный в Омском политехе метод позволяет снизить температуру начала пиролиза и пиков разложения образцов, что приводит к более эффективной переработке полимера и образованию меньшего количества твердых отходов. Новый способ снижает количество вредных выбросов, в частности токсичного монооксида углерода. Кроме того, продукты пиролиза могут быть использованы в различных отраслях промышленности.
"Наши исследования подтвердили целесообразность изготовления тара для нефтепродуктов из полиэтилена с разработанной модифицирующей добавкой, так как она не только обеспечивает необходимые эксплуатационные свойства, но и снижает токсичность при утилизации тары", – добавил ученый.
Методика является уникальной разработкой ОмГТУ, ранее не проводилось исследований модифицирующих добавок для полиэтилена и поликарбоната, которые бы влияли на параметры их утилизации методом пиролиза.
Нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В России научились замещать импортные детали для нефтепереработки
26 октября 2023, 07:00
"Мы выполнили экспериментальные исследования и численное моделирование, чтобы выявить, как разрабатываемая модифицирующая добавка влияет на свойства нового материала и на параметры, которые необходимо контролировать при его утилизации", – пояснил Трушляков.
Сегодня ученые разрабатывают лабораторный прототип установки для утилизации полимерной тары методом пиролиза. С ее помощью они будут проводить экспериментальные исследования и уточнение оптимальных параметров ее работы.
Производственные площадки Арктик СПГ 2 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В России создали новую технологию для нефтегазовой добычи в Арктике
11 сентября 2023, 03:00
 
НаукаНаукаРоссияАрктикаОмский государственный технический университет (ОмГТУ)Университетская наукаНавигатор абитуриентаОмскЭкологияПромышленностьНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала