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В России разработали новый вид тары для нефтепродуктов - РИА Новости, 21.11.2023
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Наука
 
03:00 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/nauka-1910633266.html
В России разработали новый вид тары для нефтепродуктов
В России разработали новый вид тары для нефтепродуктов - РИА Новости, 21.11.2023
В России разработали новый вид тары для нефтепродуктов
Новую, оригинальную конструкцию полимерных канистр для хранения и транспортировки нефтепродуктов предложили ученые ОмГТУ. Разработка на 60% увеличит возможность РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T03:00
2023-11-21T03:00
наука
наука
арктика
россия
омский государственный технический университет (омгту)
университетская наука
навигатор абитуриента
нефть
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Новую, оригинальную конструкцию полимерных канистр для хранения и транспортировки нефтепродуктов предложили ученые ОмГТУ. Разработка на 60% увеличит возможность одновременной перевозки на европоддоне по сравнению с традиционным способом, позволит расширить номенклатуру перевозимых товаров, а после эксплуатации емкости можно будет утилизировать, получив тепло и электроэнергию, сообщили в пресс-службе университета.Как отмечают исследователи, запатентованный вузом принцип схож с известным детским конструктором.&quot;Мы предложили конструкцию канистр объемом по 5, 10 и 20 литров, которые группируются в блоки за счет конструктивных элементов типа &quot;шип-паз&quot;. Если сравнить размещение наших емкостей на европоддоне с размещением традиционных 200-литровых бочек, то при тех же габаритах в них можно разместить 640 литров нефтепродуктов по сравнению с 400 литрами всего в двух бочках&quot;, – рассказал сотрудник научно-исследовательской лаборатории &quot;Парогазовые смеси в конструкциях ракет-носителей&quot; Омского государственного технического университета (ОмГТУ) Денис Давыдович.В вузе подчеркивают, что одной из целей работы является повышение эффективности транспортировки нефтепродуктов в районы Арктики в рамках реализации университетом федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".На сегодняшний день учеными уже разработан полимерный композиционный материал на основе полиэтилена, из которого может создаваться тара, эксплуатируемая в суровых условиях Крайнего Севера."Завоз нефтепродуктов в районы Арктики, как правило, осуществляется в 200-литровых металлических бочках, что не совсем удобно для людей, которые затем эти нефтепродукты используют. Уменьшенная фасовка позволит расширить перечень одновременного размещения различных жидкостей: на одном поддоне может храниться и бензин, и масло, и дизельное топливо, и другие материалы", – уточнил Давыдович.Ученый добавил, что предложенная тара также должна снизить экологическую нагрузку на районы Арктики и Крайнего Севера. Командой проекта параллельно разрабатывается система утилизации полимерных материалов для этих территорий.Согласно разрабатываемой концепции, использованные канистры могут быть измельчены и возвращены для рециклинга или утилизированы на месте в разрабатываемой малогабаритной утилизационной модульной установке. В ближайших планах исследователей – создание опытного образца такой установки, которая, помимо прочего, сможет решить задачи генерации тепла и электроэнергии.
https://ria.ru/20231026/nauka-1905144285.html
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наука, арктика, россия, омский государственный технический университет (омгту), университетская наука, навигатор абитуриента, нефть, экология в россии, омск
Наука, Наука, Арктика, Россия, Омский государственный технический университет (ОмГТУ), Университетская наука, Навигатор абитуриента, Нефть, Экология в России, Омск

В России разработали новый вид тары для нефтепродуктов

© Фото : пресс-служба ОМГТУСравнение предложенного способа транспортировки и хранения нефтепродуктов (пакет канистр) с традиционным способом (бочки)
Сравнение предложенного способа транспортировки и хранения нефтепродуктов (пакет канистр) с традиционным способом (бочки) - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : пресс-служба ОМГТУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Новую, оригинальную конструкцию полимерных канистр для хранения и транспортировки нефтепродуктов предложили ученые ОмГТУ. Разработка на 60% увеличит возможность одновременной перевозки на европоддоне по сравнению с традиционным способом, позволит расширить номенклатуру перевозимых товаров, а после эксплуатации емкости можно будет утилизировать, получив тепло и электроэнергию, сообщили в пресс-службе университета.
Как отмечают исследователи, запатентованный вузом принцип схож с известным детским конструктором.
«

"Мы предложили конструкцию канистр объемом по 5, 10 и 20 литров, которые группируются в блоки за счет конструктивных элементов типа "шип-паз". Если сравнить размещение наших емкостей на европоддоне с размещением традиционных 200-литровых бочек, то при тех же габаритах в них можно разместить 640 литров нефтепродуктов по сравнению с 400 литрами всего в двух бочках", – рассказал сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Парогазовые смеси в конструкциях ракет-носителей" Омского государственного технического университета (ОмГТУ) Денис Давыдович.

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В вузе подчеркивают, что одной из целей работы является повышение эффективности транспортировки нефтепродуктов в районы Арктики в рамках реализации университетом федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
На сегодняшний день учеными уже разработан полимерный композиционный материал на основе полиэтилена, из которого может создаваться тара, эксплуатируемая в суровых условиях Крайнего Севера.
© Фото : пресс-служба ОМГТУПроцесс загрузки утилизируемого материала в пиролизный реактор
Процесс загрузки утилизируемого материала в пиролизный реактор
Процесс загрузки утилизируемого материала в пиролизный реактор
© Фото : пресс-служба ОМГТУ
1 из 2
© Фото : пресс-служба ОМГТУНаучный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Парогазовые смеси в конструкциях ракет-носителей" Денис Давыдович
Научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Парогазовые смеси в конструкциях ракет-носителей Денис Давыдович
Научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Парогазовые смеси в конструкциях ракет-носителей" Денис Давыдович
© Фото : пресс-служба ОМГТУ
2 из 2
Процесс загрузки утилизируемого материала в пиролизный реактор
© Фото : пресс-служба ОМГТУ
1 из 2
Научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Парогазовые смеси в конструкциях ракет-носителей" Денис Давыдович
© Фото : пресс-служба ОМГТУ
2 из 2
"Завоз нефтепродуктов в районы Арктики, как правило, осуществляется в 200-литровых металлических бочках, что не совсем удобно для людей, которые затем эти нефтепродукты используют. Уменьшенная фасовка позволит расширить перечень одновременного размещения различных жидкостей: на одном поддоне может храниться и бензин, и масло, и дизельное топливо, и другие материалы", – уточнил Давыдович.
Ученый добавил, что предложенная тара также должна снизить экологическую нагрузку на районы Арктики и Крайнего Севера. Командой проекта параллельно разрабатывается система утилизации полимерных материалов для этих территорий.
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Согласно разрабатываемой концепции, использованные канистры могут быть измельчены и возвращены для рециклинга или утилизированы на месте в разрабатываемой малогабаритной утилизационной модульной установке. В ближайших планах исследователей – создание опытного образца такой установки, которая, помимо прочего, сможет решить задачи генерации тепла и электроэнергии.
 
НаукаНаукаАрктикаРоссияОмский государственный технический университет (ОмГТУ)Университетская наукаНавигатор абитуриентаНефтьЭкология в РоссииОмск
 
 
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