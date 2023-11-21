https://ria.ru/20231121/nauka-1910633266.html

В России разработали новый вид тары для нефтепродуктов

В России разработали новый вид тары для нефтепродуктов - РИА Новости, 21.11.2023

В России разработали новый вид тары для нефтепродуктов

Новую, оригинальную конструкцию полимерных канистр для хранения и транспортировки нефтепродуктов предложили ученые ОмГТУ. Разработка на 60% увеличит возможность РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T03:00

2023-11-21T03:00

2023-11-21T03:00

наука

наука

арктика

россия

омский государственный технический университет (омгту)

университетская наука

навигатор абитуриента

нефть

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Новую, оригинальную конструкцию полимерных канистр для хранения и транспортировки нефтепродуктов предложили ученые ОмГТУ. Разработка на 60% увеличит возможность одновременной перевозки на европоддоне по сравнению с традиционным способом, позволит расширить номенклатуру перевозимых товаров, а после эксплуатации емкости можно будет утилизировать, получив тепло и электроэнергию, сообщили в пресс-службе университета.Как отмечают исследователи, запатентованный вузом принцип схож с известным детским конструктором."Мы предложили конструкцию канистр объемом по 5, 10 и 20 литров, которые группируются в блоки за счет конструктивных элементов типа "шип-паз". Если сравнить размещение наших емкостей на европоддоне с размещением традиционных 200-литровых бочек, то при тех же габаритах в них можно разместить 640 литров нефтепродуктов по сравнению с 400 литрами всего в двух бочках", – рассказал сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Парогазовые смеси в конструкциях ракет-носителей" Омского государственного технического университета (ОмГТУ) Денис Давыдович.В вузе подчеркивают, что одной из целей работы является повышение эффективности транспортировки нефтепродуктов в районы Арктики в рамках реализации университетом федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".На сегодняшний день учеными уже разработан полимерный композиционный материал на основе полиэтилена, из которого может создаваться тара, эксплуатируемая в суровых условиях Крайнего Севера."Завоз нефтепродуктов в районы Арктики, как правило, осуществляется в 200-литровых металлических бочках, что не совсем удобно для людей, которые затем эти нефтепродукты используют. Уменьшенная фасовка позволит расширить перечень одновременного размещения различных жидкостей: на одном поддоне может храниться и бензин, и масло, и дизельное топливо, и другие материалы", – уточнил Давыдович.Ученый добавил, что предложенная тара также должна снизить экологическую нагрузку на районы Арктики и Крайнего Севера. Командой проекта параллельно разрабатывается система утилизации полимерных материалов для этих территорий.Согласно разрабатываемой концепции, использованные канистры могут быть измельчены и возвращены для рециклинга или утилизированы на месте в разрабатываемой малогабаритной утилизационной модульной установке. В ближайших планах исследователей – создание опытного образца такой установки, которая, помимо прочего, сможет решить задачи генерации тепла и электроэнергии.

https://ria.ru/20231026/nauka-1905144285.html

https://ria.ru/20231114/nauka-1909077931.html

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