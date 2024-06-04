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Путин поговорит с Моди по телефону сегодня вечером или завтра утром - РИА Новости, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:09 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/modi-1950465068.html
Путин поговорит с Моди по телефону сегодня вечером или завтра утром
Путин поговорит с Моди по телефону сегодня вечером или завтра утром - РИА Новости, 04.06.2024
Путин поговорит с Моди по телефону сегодня вечером или завтра утром
Москва ждет возможности организации телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, это может быть вечером во РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:09
2024-06-04T17:09
пмэф-2024
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва ждет возможности организации телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, это может быть вечером во вторник или в среду утром, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы ждём возможности организации телефонного разговора нашего президента с Моди. Это может быть и сегодня вечером, и завтра с утра. Это будет зависеть от того, когда закончится финальный подсчет голосов", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. "Господин Моди с удовольствием переговорит с президентом (РФ - ред.), но именно после того, как закончится подсчет голосов. Но победитель уже известен", - добавил он.Выборы в нижнюю палату парламента Индии проходили в семь этапов с 19 апреля по 1 июня, подсчет голосов будет завершен позднее 4 июня. Борьба разворачивалась за 543 места в нижней, или "народной", палате (Лок Сабхе). Для победы партии или коалиции необходимо набрать простое большинство в 272 места. Согласно опубликованным на сайте избиркома "Трендам и результатам выборов 2024 года", по результатам предварительного подсчета голосов, партия "Бхаратия джаната парти" премьера Моди набирает 37,48%, или 244 места в нижней палате парламента. Следующей по большинству партией становится основная оппозиционная партия "Индийский национальный конгресс", набирающая 22,43%, или 97 мест. Согласно подсчетам телеканала NDTV, возглавляемый партией Моди "Национальный демократический альянс" получил на выборах в парламент большинство, набирая 298 из 543 мест, а возглавляемый партией "Индийский национальный конгресс" оппозиционный альянс "Индийский национальный инклюзивный альянс развития" получит 226 мест. Еще 20 мест получат партии, не входящие в правящую или оппозиционную коалицию, отмечает телеканал. Такие результаты выборов позволяют Моди остаться на посту премьера на третий срок, но ему потребуется формирование коалиционного правительства. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240418/indiya-1940665821.html
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в мире, россия, индия, нарендра моди, юрий ушаков, владимир путин
ПМЭФ-2024, В мире, Россия, Индия, Нарендра Моди, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Путин поговорит с Моди по телефону сегодня вечером или завтра утром

Ушаков: Россия ждет возможности организации телефонного разговора Путина и Моди

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва ждет возможности организации телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, это может быть вечером во вторник или в среду утром, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы ждём возможности организации телефонного разговора нашего президента с Моди. Это может быть и сегодня вечером, и завтра с утра. Это будет зависеть от того, когда закончится финальный подсчет голосов", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
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"Господин Моди с удовольствием переговорит с президентом (РФ - ред.), но именно после того, как закончится подсчет голосов. Но победитель уже известен", - добавил он.
Выборы в нижнюю палату парламента Индии проходили в семь этапов с 19 апреля по 1 июня, подсчет голосов будет завершен позднее 4 июня. Борьба разворачивалась за 543 места в нижней, или "народной", палате (Лок Сабхе). Для победы партии или коалиции необходимо набрать простое большинство в 272 места.
Согласно опубликованным на сайте избиркома "Трендам и результатам выборов 2024 года", по результатам предварительного подсчета голосов, партия "Бхаратия джаната парти" премьера Моди набирает 37,48%, или 244 места в нижней палате парламента. Следующей по большинству партией становится основная оппозиционная партия "Индийский национальный конгресс", набирающая 22,43%, или 97 мест.
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Согласно подсчетам телеканала NDTV, возглавляемый партией Моди "Национальный демократический альянс" получил на выборах в парламент большинство, набирая 298 из 543 мест, а возглавляемый партией "Индийский национальный конгресс" оппозиционный альянс "Индийский национальный инклюзивный альянс развития" получит 226 мест. Еще 20 мест получат партии, не входящие в правящую или оппозиционную коалицию, отмечает телеканал.
Такие результаты выборов позволяют Моди остаться на посту премьера на третий срок, но ему потребуется формирование коалиционного правительства.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в сопровождении лидеров Национального демократического альянса - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
"Национальный демократический альянс"
Вчера, 11:32
 
ПМЭФ-2024В миреРоссияИндияНарендра МодиЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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