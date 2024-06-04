https://ria.ru/20240604/modi-1950465068.html

Путин поговорит с Моди по телефону сегодня вечером или завтра утром

Путин поговорит с Моди по телефону сегодня вечером или завтра утром - РИА Новости, 04.06.2024

Путин поговорит с Моди по телефону сегодня вечером или завтра утром

Москва ждет возможности организации телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, это может быть вечером во РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:09

2024-06-04T17:09

2024-06-04T17:09

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва ждет возможности организации телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, это может быть вечером во вторник или в среду утром, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы ждём возможности организации телефонного разговора нашего президента с Моди. Это может быть и сегодня вечером, и завтра с утра. Это будет зависеть от того, когда закончится финальный подсчет голосов", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. "Господин Моди с удовольствием переговорит с президентом (РФ - ред.), но именно после того, как закончится подсчет голосов. Но победитель уже известен", - добавил он.Выборы в нижнюю палату парламента Индии проходили в семь этапов с 19 апреля по 1 июня, подсчет голосов будет завершен позднее 4 июня. Борьба разворачивалась за 543 места в нижней, или "народной", палате (Лок Сабхе). Для победы партии или коалиции необходимо набрать простое большинство в 272 места. Согласно опубликованным на сайте избиркома "Трендам и результатам выборов 2024 года", по результатам предварительного подсчета голосов, партия "Бхаратия джаната парти" премьера Моди набирает 37,48%, или 244 места в нижней палате парламента. Следующей по большинству партией становится основная оппозиционная партия "Индийский национальный конгресс", набирающая 22,43%, или 97 мест. Согласно подсчетам телеканала NDTV, возглавляемый партией Моди "Национальный демократический альянс" получил на выборах в парламент большинство, набирая 298 из 543 мест, а возглавляемый партией "Индийский национальный конгресс" оппозиционный альянс "Индийский национальный инклюзивный альянс развития" получит 226 мест. Еще 20 мест получат партии, не входящие в правящую или оппозиционную коалицию, отмечает телеканал. Такие результаты выборов позволяют Моди остаться на посту премьера на третий срок, но ему потребуется формирование коалиционного правительства. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240418/indiya-1940665821.html

https://ria.ru/20240414/liderstvo-1939821015.html

https://ria.ru/20240604/alyans-1950350705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, индия, нарендра моди, юрий ушаков, владимир путин