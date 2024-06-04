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Биография Олега Хорохордина

Биография Олега Хорохордина - РИА Новости, 04.06.2024

Биография Олега Хорохордина

Олег Леонидович Хорохордин родился 3 апреля 1972 года в селе Глушинка Косихинского района Алтайского края. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:45

2024-06-04T13:45

2024-06-04T13:45

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Олег Леонидович Хорохордин родился 3 апреля 1972 года в селе Глушинка Косихинского района Алтайского края. В 1999 году окончил экономический факультет, в 2000 году – кафедру государственного и муниципального управления Алтайской академии экономики и права. В 2003 году – очную аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации. Участник II потока Президентской программы развития кадрового управленческого резерва. Кандидат социологических наук.С 1989 по 1990 год работал слесарем-ремонтником 2-го разряда на Алтайском моторном заводе.В 1990-1992 годах проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил.В 1992-1997 годах работал в различных коммерческих организациях.С 1997 по 2002 год – директор ООО "Торговый дом "Алтайэнергострой".С 2002 по 2006 год работал в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.В 2006-2011 годах – советник, главный советник, заместитель начальника департамента, референт управления президента Российской по внутренней политике.В 2011-2012 годах – помощник заместителя председателя правительства Российской Федерации.В 2012 году возглавил совет Некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС", в том же году стал заместителем руководителя секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации – руководителя аппарата правительства Российской Федерации.С 2013 года по 2019 год занимал должность заместителя руководителя секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации.20 марта 2019 года Олег Хорохордин был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. 8 сентября 2019 года избран главой Республики Алтай, получив поддержку 58,82% избирателей. 1 октября Олег Хорохордин официально вступил в должность главы Республики Алтай. 4 июня 2024 года Олег Хорохордин объявил в Telegram-канале об уходе в отставку в связи с переходом на новое место работы.Действительный государственный советник РФ 2 класса (2014). Отмечен Благодарностью президента Российской Федерации (2020), а также благодарностями правительства Российской Федерации (2016) и Совета Федерации (2021).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, республика алтай, алтайский край, олег хорохордин, политика, совет федерации рф