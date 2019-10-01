Олег Хорохордин официально вступил в должность губернатора республики Алтай

БАРНАУЛ, 1 окт - РИА Новости. Победивший на выборах губернатора республики Алтай Олег Хорохордин во вторник официально вступил в должность, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Торжественная церемония началась с приветствия полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло. "У региона есть огромный потенциал, и в первую очередь это его люди. Я желаю вам совместной эффективной работы и выполнения всех поставленных задач", - сказал Меняйло.

Во время своей приветственной речи Хорохордин призвал всех к конструктивному диалогу, "чтобы перевести жизнедеятельность республики в иной сценарий развития".