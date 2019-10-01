Олег Хорохордин официально вступил в должность губернатора республики Алтай

БАРНАУЛ, 1 окт - РИА Новости. Победивший на выборах губернатора республики Алтай Олег Хорохордин во вторник официально вступил в должность, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
Торжественная церемония началась с приветствия полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло. "У региона есть огромный потенциал, и в первую очередь это его люди. Я желаю вам совместной эффективной работы и выполнения всех поставленных задач", - сказал Меняйло.
9 сентября, 07:32РИА НовостиБиография Олега Хорохордина
Во время своей приветственной речи Хорохордин призвал всех к конструктивному диалогу, "чтобы перевести жизнедеятельность республики в иной сценарий развития".
Хорохордин победил на выборах губернатора, набрав 58,82% голосов избирателей. Он был назначен врио губернатора после того, как 20 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий прежнего главы республики Александра Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет.
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