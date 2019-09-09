На выборах главы Республики Алтай победил Олег Хорохордин

БАРНАУЛ, 9 сен - РИА Новости. Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин побеждает на выборах губернатора после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, набрав почти 59% голосов избирателей, сообщили РИА Новости в республиканском избиркоме.

"Хорохордин набирает 58,82% голосов, на втором месте кандидат от КПРФ Виктор Ромашкин – за него отдали голоса 31,64% избирателей, на третьем месте кандидат от партии ЛДПР Дмитрий Софронов с 6,54%", - сообщил представитель избиркома.