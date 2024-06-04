https://ria.ru/20240604/ivanteevka-1950495242.html

Задержанная жительница Ивантеевки распространяла экстремистскую литературу

Задержанная жительница Ивантеевки распространяла экстремистскую литературу - РИА Новости, 04.06.2024

Задержанная жительница Ивантеевки распространяла экстремистскую литературу

Задержанная жительница Ивантеевки осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы с призывами к насилию в отношении Русской православной... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:52

2024-06-04T18:52

2024-06-04T18:52

происшествия

россия

ивантеевка

московская область (подмосковье)

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Задержанная жительница Ивантеевки осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы с призывами к насилию в отношении Русской православной церкви, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании руководительницы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой по подозрению в мошенничестве и экстремизме за псевдорелигиозные услуги. У нее проходят обыски. Как рассказали в подмосковном главке СК России, жительница Подмосковья подозревается в экстремизме и оскорблении чувств верующих. "Установлено, что с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным правоохранителей, задержанная через интернет публиковала видео, "в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих". "По месту жительства подозреваемой проведены обыски, изъята литература и другие предметы, имеющие значение для следствия. Планируется назначение лингвистической и компьютерно-технической экспертизы. В настоящее время с подозреваемой работают следователи", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240604/sulikova-1950490368.html

россия

ивантеевка

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, ивантеевка, московская область (подмосковье), русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф)