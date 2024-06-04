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Задержанная жительница Ивантеевки распространяла экстремистскую литературу - РИА Новости, 04.06.2024
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18:52 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/ivanteevka-1950495242.html
Задержанная жительница Ивантеевки распространяла экстремистскую литературу
Задержанная жительница Ивантеевки распространяла экстремистскую литературу - РИА Новости, 04.06.2024
Задержанная жительница Ивантеевки распространяла экстремистскую литературу
Задержанная жительница Ивантеевки осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы с призывами к насилию в отношении Русской православной... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:52
2024-06-04T18:52
происшествия
россия
ивантеевка
московская область (подмосковье)
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Задержанная жительница Ивантеевки осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы с призывами к насилию в отношении Русской православной церкви, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании руководительницы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой по подозрению в мошенничестве и экстремизме за псевдорелигиозные услуги. У нее проходят обыски. Как рассказали в подмосковном главке СК России, жительница Подмосковья подозревается в экстремизме и оскорблении чувств верующих. "Установлено, что с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным правоохранителей, задержанная через интернет публиковала видео, "в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих". "По месту жительства подозреваемой проведены обыски, изъята литература и другие предметы, имеющие значение для следствия. Планируется назначение лингвистической и компьютерно-технической экспертизы. В настоящее время с подозреваемой работают следователи", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240604/sulikova-1950490368.html
россия
ивантеевка
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происшествия, россия, ивантеевка, московская область (подмосковье), русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ивантеевка, Московская область (Подмосковье), Русская православная церковь, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанная жительница Ивантеевки распространяла экстремистскую литературу

Жительница Ивантеевки продавала литературу с призывами к насилию в отношении РПЦ

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Задержанная жительница Ивантеевки осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы с призывами к насилию в отношении Русской православной церкви, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании руководительницы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой по подозрению в мошенничестве и экстремизме за псевдорелигиозные услуги. У нее проходят обыски. Как рассказали в подмосковном главке СК России, жительница Подмосковья подозревается в экстремизме и оскорблении чувств верующих.
"Установлено, что с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным правоохранителей, задержанная через интернет публиковала видео, "в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих".
"По месту жительства подозреваемой проведены обыски, изъята литература и другие предметы, имеющие значение для следствия. Планируется назначение лингвистической и компьютерно-технической экспертизы. В настоящее время с подозреваемой работают следователи", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияРоссияИвантеевкаМосковская область (Подмосковье)Русская православная церковьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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