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Куда сходить летом в городе. Лучшие выставки сезона - РИА Новости, 03.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 03.06.2024 (обновлено: 08:01 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/vystavki-1949413515.html
Куда сходить летом в городе. Лучшие выставки сезона
Куда сходить летом в городе. Лучшие выставки сезона - РИА Новости, 03.06.2024
Куда сходить летом в городе. Лучшие выставки сезона
Лето — сезон отпусков, но только не для музеев и галерей. О самых ярких выставках жаркого времени года, которые стоит посетить, — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T08:00
2024-06-03T08:01
культура
музеи
куда сходить
что посмотреть
выставки
третьяковская галерея
марк шагал
виктор васнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949407236_0:333:3049:2048_1920x0_80_0_0_cd491ba9a0e822fdd6c51cf4e916e70e.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Жанна Старицына. Лето — сезон отпусков, но только не для музеев и галерей. О самых ярких выставках жаркого времени года, которые стоит посетить, — в материале РИА Новости.Такие разные ВаснецовыГрандиозный проект Третьяковской галереи "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" занял три этажа здания на Крымском Валу. Здесь собрали работы сразу трех представителей династии. Самый известный — Виктор Михайлович — знаком со школьных времен сказочными и фольклорными работами "Богатыри", "Ковер-самолет" и "Аленушка". Наряду с ними на выставке можно увидеть семейные портреты и эскизы к росписям Владимирского собора в Киеве, в том числе огромного размера набросок для барабана купола.&quot;В зале, посвященном росписи Виктором Михайловичем Владимирского собора в Киеве, мы постарались создать сакральную церковную атмосферу. Можно подняться на хоры и увидеть шедевры сверху&quot;, — рассказала дизайнер выставки Александра Шейнер.Младший брат художника Аполлинарий Михайлович интересовался бытом Древней Руси. В 13 лет он остался сиротой и не получил систематического художественного образования. Но именно по его циклу "Старая Москва" можно представить, как раньше выглядела столица. Внук Виктора Васнецова Андрей — один из основоположников сурового стиля. Он с монументальным размахом изображал обычную жизнь советских граждан.Выставка работает до 4 ноября 2024 года.Адрес: ул. Крымский Вал, д. 10.Квадрат Малевича и QR-кодКвадраты Казимира Малевича, созданные более ста лет назад, до сих пор влияют на арт-среду — по их мотивам создают картины и инсталляции, организуют выставки. Работа, которая должна была ознаменовать конец живописи, наоборот, дала импульс к новым экспериментам. "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2" исследует универсальную форму квадрата и его образы в современном мире, например в виде QR-кодов. Посетителей ждет прогулка по 12 разделам — гости увидят неожиданные параллели между работами Ивана Айвазовского, Эрика Булатова, Жан-Мишеля Баскии, Александра Дейнеки, Джаспера Джонса, Ансельма Кифера, Ильи и Эмилии Кабаковых, Александра Родченко и других художников.&quot;Точкой отсчета становится прорывной &quot;Черный квадрат&quot; Малевича, оказавший огромное влияние на все мировое искусство, а завершает экспозицию одна из лучших работ Ильи Кабакова, создавшего концепцию тотальной инсталляции. От плоскости холста с черным квадратом до погружения в пространство архитектуры &quot;ГЭС-2&quot; и пребывания внутри артефакта — таков путь, по которому пройдет зритель&quot;, — отметила куратор экспозиции Зельфира Трегулова.Выставка работает с 20 июня до 27 октября 2024 года.Адрес: Болотная набережная, д. 15.Путешествие в мир Марка ШагалаВыставка "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" в Еврейском музее и центре толерантности основана на его книге "Моя жизнь"."Несмотря на непростую судьбу, Марк Шагал всегда был автором, чье творчество заставляет погрузиться в детские воспоминания. Новая выставка Еврейского музея и центра толерантности сделана для всей семьи: путешествие по миру детства вдохновит родителей на живые разговоры с детьми и позволит интересно провести время вместе", — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.Экспозиция состоит из семи разделов, которые воссоздают знаковые для художника места. Именно они стали источником вдохновения для его живописных и графических работ. На выставке посетители увидят родной дом мастера в Витебске с животными из теневого театра и парижскую мастерскую с бродячим цирком. Для большего погружения зрителям даже предложат переодеться в цирковой костюм и представить себя известным жонглером. Каждому гостю предоставят путеводитель для самостоятельного осмотра экспозиции.Выставка работает до 6 сентября 2024 года.Адрес: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А.Чего ты боишься?Винзавод. Гравитация — новое направление центра современного искусства. В первой выставке "Чего ты боишься?" 28 авторов — выпускников Открытых студий Винзавода — рассказывают о своих страхах. Художники боятся смерти, потери близких и утраты собственной идентичности, пустоты, непредсказуемости, неудачи. Анастасия Антипова, Миша Гудвин, Василиса Лебедева, Катика, Слава Нестеров и другие участники снимают видео, делают инсталляции, вяжут, пишут маслом и акрилом."В пространстве галереи созданы зоны ожидания из тканевых ширм со скамейками для двоих. Испытывая постоянный страх сближения с другими людьми, страх расстояний и дистанций между ними, пытаясь найти утопические средства соединения людей, я исследую социальную разобщенность, создавая фантазийное пространство для двоих", — рассказала о своей работе художница Анастасия Антипова. Выставка работает до 31 марта 2024 года.Адрес: 4-й Сыромятнический переулок, д. 1/8.Первый русский глянец о красивой жизниВыставка в Музее русского импрессионизма "Журнал красивой жизни" основана на изучении первого русского глянцевого журнала "Столица и усадьба", который выходил с конца 1913-го по 1917-й. Он был основан на английских аналогах и предназначался для обеспеченных представителей высшего общества, чтобы стать ориентиром в мире роскоши. В его программе значилось: "Красивая жизнь доступна не всем, но она все-таки существует".&quot;Редакция журнала обращалась в прошлое русской культуры, в Пушкинскую эпоху, в первую половину XIX века, поскольку именно в ней видела высшее проявление изящества и вкуса. Таким образом формировался новый взгляд на эстетику, быт, который окружал не только представителей старых дворянских родов, но и появляющегося класса буржуазии, чтобы он мог органично вписаться в новые для него условия, сохраняя традиции прошлого&quot;, — говорит искусствовед и куратор Ольга Юркина.Посетители увидят картины, которые воспроизводились на обложках журнала, работы Николая Фешина, Александра Маковского, Анны Остроумовой-Лебедевой и других художников, а также обзоры выставок, которые проходили в то время в Петербурге.Выставка работает с 20 июня по 6 октября 2024 года.Адрес: Ленинградский проспект, д. 15, стр. 11.
https://ria.ru/20240524/vasnetsovy-1947858539.html
https://ria.ru/20240425/vystavka-1941984580.html
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музеи, куда сходить , что посмотреть , выставки, третьяковская галерея, марк шагал, виктор васнецов, казимир малевич
Культура, Музеи, куда сходить , что посмотреть , Выставки, Третьяковская галерея, Марк Шагал, Виктор Васнецов, Казимир Малевич

Куда сходить летом в городе. Лучшие выставки сезона

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетители на открытии выставки "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" в Еврейском музее и центре толерантности
Посетители на открытии выставки В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Жанна Старицына. Лето — сезон отпусков, но только не для музеев и галерей. О самых ярких выставках жаркого времени года, которые стоит посетить, — в материале РИА Новости.

Такие разные Васнецовы

Девушка у картины Богатыри (1898 г.) художника Виктора Васнецова на выставке Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век в Новой Третьяковке в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В Третьяковке открылась грандиозная и сказочная выставка троих Васнецовых
24 мая, 08:00
Грандиозный проект Третьяковской галереи "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" занял три этажа здания на Крымском Валу. Здесь собрали работы сразу трех представителей династии. Самый известный — Виктор Михайлович — знаком со школьных времен сказочными и фольклорными работами "Богатыри", "Ковер-самолет" и "Аленушка". Наряду с ними на выставке можно увидеть семейные портреты и эскизы к росписям Владимирского собора в Киеве, в том числе огромного размера набросок для барабана купола.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Слева направо: картины "Богатыри" (1898) и "Царь Иван Васильевич Грозный" (1897) художника Виктора Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

Картины Богатыри (1898 г.) и Царь Иван Васильевич Грозный (1897 г.) художника Виктора Васнецова на выставке Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век в Новой Третьяковке в Москве

Слева направо: картины "Богатыри" (1898) и "Царь Иван Васильевич Грозный" (1897) художника Виктора Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 7
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Женщина у картины "Боярышня" (1884) художника Виктора Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

Женщина у картины Боярышня (1884 год) художника Виктора Васнецова на выставке Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век в Новой Третьяковке в Москве

Женщина у картины "Боярышня" (1884) художника Виктора Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 7
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Посетители выставки "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

Посетители выставки Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век в Новой Третьяковке в Москве

Посетители выставки "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 7
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Посетители выставки "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

Посетители выставки Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век в Новой Третьяковке в Москве

Посетители выставки "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 7
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Девушка у картины "Баба-яга" (1917) художника Виктора Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

Девушка у картины Баба-Яга (1917 год) художника Виктора Васнецова на выставке Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век в Новой Третьяковке в Москве

Девушка у картины "Баба-яга" (1917) художника Виктора Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 7
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Эскизы к росписям Владимирского собора художника Виктора Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

Эскизы к росписям Владимирского собора художника Виктора Васнецова на выставке Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век в Новой Третьяковке в Москве

Эскизы к росписям Владимирского собора художника Виктора Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 7
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Картины слева направо: "Варшавянка" (1955) и "Революция" (1970) художника Андрея Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

Картина Варшавянка (1955 г.) и картина Революция (1970 г.) художника Андрея Васнецова на выставке Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век в Новой Третьяковке в Москве

Картины слева направо: "Варшавянка" (1955) и "Революция" (1970) художника Андрея Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 7

Слева направо: картины "Богатыри" (1898) и "Царь Иван Васильевич Грозный" (1897) художника Виктора Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 7

Женщина у картины "Боярышня" (1884) художника Виктора Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 7

Посетители выставки "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 7

Посетители выставки "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 7

Девушка у картины "Баба-яга" (1917) художника Виктора Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 7

Эскизы к росписям Владимирского собора художника Виктора Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 7

Картины слева направо: "Варшавянка" (1955) и "Революция" (1970) художника Андрея Васнецова на выставке "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" в Новой Третьяковке в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 7
«

"В зале, посвященном росписи Виктором Михайловичем Владимирского собора в Киеве, мы постарались создать сакральную церковную атмосферу. Можно подняться на хоры и увидеть шедевры сверху", — рассказала дизайнер выставки Александра Шейнер.

Младший брат художника Аполлинарий Михайлович интересовался бытом Древней Руси. В 13 лет он остался сиротой и не получил систематического художественного образования. Но именно по его циклу "Старая Москва" можно представить, как раньше выглядела столица. Внук Виктора Васнецова Андрей — один из основоположников сурового стиля. Он с монументальным размахом изображал обычную жизнь советских граждан.
Выставка работает до 4 ноября 2024 года.
Адрес: ул. Крымский Вал, д. 10.

Квадрат Малевича и QR-код

© Фото предоставлено пресс-службой Дома культуры "ГЭС-2"/Андрей Теребенин/Государственный Эрмитаж

Заха Хадид. Тектоник Малевича. 2015

Заха Хадид, Тектоник Малевича, 2015

Заха Хадид. Тектоник Малевича. 2015

© Фото предоставлено пресс-службой Дома культуры "ГЭС-2"/Андрей Теребенин/Государственный Эрмитаж
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Дома культуры "ГЭС-2"/Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева

Казимир Малевич. Четыре квадрата. 1915

Казимир Малевич, Четыре квадрата, 1915

Казимир Малевич. Четыре квадрата. 1915

© Фото предоставлено пресс-службой Дома культуры "ГЭС-2"/Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Дома культуры "ГЭС-2"/Андрей Теребенин/Государственный Эрмитаж

Энтони Гормли. Уровень. 2010

Энтони Гормли, Уровень, 2010

Энтони Гормли. Уровень. 2010

© Фото предоставлено пресс-службой Дома культуры "ГЭС-2"/Андрей Теребенин/Государственный Эрмитаж
3 из 3

Заха Хадид. Тектоник Малевича. 2015

© Фото предоставлено пресс-службой Дома культуры "ГЭС-2"/Андрей Теребенин/Государственный Эрмитаж
1 из 3

Казимир Малевич. Четыре квадрата. 1915

© Фото предоставлено пресс-службой Дома культуры "ГЭС-2"/Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева
2 из 3

Энтони Гормли. Уровень. 2010

© Фото предоставлено пресс-службой Дома культуры "ГЭС-2"/Андрей Теребенин/Государственный Эрмитаж
3 из 3
Квадраты Казимира Малевича, созданные более ста лет назад, до сих пор влияют на арт-среду — по их мотивам создают картины и инсталляции, организуют выставки. Работа, которая должна была ознаменовать конец живописи, наоборот, дала импульс к новым экспериментам. "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2" исследует универсальную форму квадрата и его образы в современном мире, например в виде QR-кодов. Посетителей ждет прогулка по 12 разделам — гости увидят неожиданные параллели между работами Ивана Айвазовского, Эрика Булатова, Жан-Мишеля Баскии, Александра Дейнеки, Джаспера Джонса, Ансельма Кифера, Ильи и Эмилии Кабаковых, Александра Родченко и других художников.
© Фото предоставлено пресс-службой Дома культуры "ГЭС-2"Александр Родченко. Чистый красный. Чистый желтый. Чистый синий. 1921
Александр Родченко, Чистый красный. Чистый желтый. Чистый синий, 1921
© Фото предоставлено пресс-службой Дома культуры "ГЭС-2"
Александр Родченко. Чистый красный. Чистый желтый. Чистый синий. 1921
«

"Точкой отсчета становится прорывной "Черный квадрат" Малевича, оказавший огромное влияние на все мировое искусство, а завершает экспозицию одна из лучших работ Ильи Кабакова, создавшего концепцию тотальной инсталляции. От плоскости холста с черным квадратом до погружения в пространство архитектуры "ГЭС-2" и пребывания внутри артефакта — таков путь, по которому пройдет зритель", — отметила куратор экспозиции Зельфира Трегулова.

Выставка работает с 20 июня до 27 октября 2024 года.
Адрес: Болотная набережная, д. 15.

Путешествие в мир Марка Шагала

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" в Еврейском музее и центре толерантности
Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу в Еврейском музее и центре толерантности - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" в Еврейском музее и центре толерантности
Выставка "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" в Еврейском музее и центре толерантности основана на его книге "Моя жизнь".
«
"Несмотря на непростую судьбу, Марк Шагал всегда был автором, чье творчество заставляет погрузиться в детские воспоминания. Новая выставка Еврейского музея и центра толерантности сделана для всей семьи: путешествие по миру детства вдохновит родителей на живые разговоры с детьми и позволит интересно провести время вместе", — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Перформанс на открытии выставки "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" в Еврейском музее и центре толерантности

Перформанс на открытии выставки В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу в Еврейском музее и центре толерантности

Перформанс на открытии выставки "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" в Еврейском музее и центре толерантности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 4
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Посетительница на открытии выставки "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" в Еврейском музее и центре толерантности

Посетительница на открытии выставки В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу в Еврейском музее и центре толерантности

Посетительница на открытии выставки "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" в Еврейском музее и центре толерантности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 4
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Посетители на открытии выставки "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" в Еврейском музее и центре толерантности

Посетители на открытии выставки В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу в Еврейском музее и центре толерантности

Посетители на открытии выставки "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" в Еврейском музее и центре толерантности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Открытие выставки "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" в Еврейском музее и центре толерантности

Открытие выставки В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу в Еврейском музее и центре толерантности

Открытие выставки "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" в Еврейском музее и центре толерантности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 4

Перформанс на открытии выставки "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" в Еврейском музее и центре толерантности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 4

Посетительница на открытии выставки "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" в Еврейском музее и центре толерантности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 4

Посетители на открытии выставки "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" в Еврейском музее и центре толерантности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 4

Открытие выставки "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" в Еврейском музее и центре толерантности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 4
Экспозиция состоит из семи разделов, которые воссоздают знаковые для художника места. Именно они стали источником вдохновения для его живописных и графических работ. На выставке посетители увидят родной дом мастера в Витебске с животными из теневого театра и парижскую мастерскую с бродячим цирком. Для большего погружения зрителям даже предложат переодеться в цирковой костюм и представить себя известным жонглером. Каждому гостю предоставят путеводитель для самостоятельного осмотра экспозиции.
Выставка работает до 6 сентября 2024 года.
Адрес: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А.

Чего ты боишься?

© Фото : ЦСИ ВинзаводОбщий вид экспозиции, Цех Белого
Общий вид экспозиции, Цех Белого - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : ЦСИ Винзавод
Общий вид экспозиции, Цех Белого
Винзавод. Гравитация — новое направление центра современного искусства. В первой выставке "Чего ты боишься?" 28 авторов — выпускников Открытых студий Винзавода — рассказывают о своих страхах. Художники боятся смерти, потери близких и утраты собственной идентичности, пустоты, непредсказуемости, неудачи. Анастасия Антипова, Миша Гудвин, Василиса Лебедева, Катика, Слава Нестеров и другие участники снимают видео, делают инсталляции, вяжут, пишут маслом и акрилом.
© Фото : ЦСИ Винзавод

Анастасия Антипова. "Когда все другие лавочки были заняты", инсталляция

Анастасия Антипова, Когда все другие лавочки были заняты, инсталляция

Анастасия Антипова. "Когда все другие лавочки были заняты", инсталляция

© Фото : ЦСИ Винзавод
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© Фото : ЦСИ Винзавод

Анастасия Ковалева. "Очаг", инсталляция

Анастасия Ковалева, Очаг, инсталляция

Анастасия Ковалева. "Очаг", инсталляция

© Фото : ЦСИ Винзавод
2 из 6
© Фото : ЦСИ Винзавод

Анастасия Литвинова. "Симпатическая стена", живопись

Анастасия Литвинова , Симпатическая стена, живопись

Анастасия Литвинова. "Симпатическая стена", живопись

© Фото : ЦСИ Винзавод
3 из 6
© Фото : ЦСИ Винзавод

Анна Комарова. "Прятки", инсталляция

Анна Комарова, Прятки, инсталляция

Анна Комарова. "Прятки", инсталляция

© Фото : ЦСИ Винзавод
4 из 6
© Фото : ЦСИ Винзавод

Фарангиз Ra. "Матрица", инсталляция

Фарангиз Ra, Матрица, инсталляция

Фарангиз Ra. "Матрица", инсталляция

© Фото : ЦСИ Винзавод
5 из 6
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Посетители в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве во время акции "Ночь в музее"

Посетители в Центре современного искусства Винзавод в Москве

Посетители в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве во время акции "Ночь в музее"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 6

Анастасия Антипова. "Когда все другие лавочки были заняты", инсталляция

© Фото : ЦСИ Винзавод
1 из 6

Анастасия Ковалева. "Очаг", инсталляция

© Фото : ЦСИ Винзавод
2 из 6

Анастасия Литвинова. "Симпатическая стена", живопись

© Фото : ЦСИ Винзавод
3 из 6

Анна Комарова. "Прятки", инсталляция

© Фото : ЦСИ Винзавод
4 из 6

Фарангиз Ra. "Матрица", инсталляция

© Фото : ЦСИ Винзавод
5 из 6

Посетители в Центре современного искусства "Винзавод" в Москве во время акции "Ночь в музее"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 6
«
"В пространстве галереи созданы зоны ожидания из тканевых ширм со скамейками для двоих. Испытывая постоянный страх сближения с другими людьми, страх расстояний и дистанций между ними, пытаясь найти утопические средства соединения людей, я исследую социальную разобщенность, создавая фантазийное пространство для двоих", — рассказала о своей работе художница Анастасия Антипова.
Выставка работает до 31 марта 2024 года.
Адрес: 4-й Сыромятнический переулок, д. 1/8.

Первый русский глянец о красивой жизни

Выставка в Музее русского импрессионизма "Журнал красивой жизни" основана на изучении первого русского глянцевого журнала "Столица и усадьба", который выходил с конца 1913-го по 1917-й. Он был основан на английских аналогах и предназначался для обеспеченных представителей высшего общества, чтобы стать ориентиром в мире роскоши. В его программе значилось: "Красивая жизнь доступна не всем, но она все-таки существует".
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Музея русского импрессионизма в Москве
Здание Музея русского импрессионизма в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Музея русского импрессионизма в Москве
«

"Редакция журнала обращалась в прошлое русской культуры, в Пушкинскую эпоху, в первую половину XIX века, поскольку именно в ней видела высшее проявление изящества и вкуса. Таким образом формировался новый взгляд на эстетику, быт, который окружал не только представителей старых дворянских родов, но и появляющегося класса буржуазии, чтобы он мог органично вписаться в новые для него условия, сохраняя традиции прошлого", — говорит искусствовед и куратор Ольга Юркина.

Посетители увидят картины, которые воспроизводились на обложках журнала, работы Николая Фешина, Александра Маковского, Анны Остроумовой-Лебедевой и других художников, а также обзоры выставок, которые проходили в то время в Петербурге.
Выставка работает с 20 июня по 6 октября 2024 года.
Адрес: Ленинградский проспект, д. 15, стр. 11.
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25 апреля, 08:00
 
КультураМузеикуда сходитьчто посмотретьВыставкиТретьяковская галереяМарк ШагалВиктор ВаснецовКазимир Малевич
 
 
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