https://ria.ru/20240603/vystavki-1949413515.html

Куда сходить летом в городе. Лучшие выставки сезона

Куда сходить летом в городе. Лучшие выставки сезона - РИА Новости, 03.06.2024

Куда сходить летом в городе. Лучшие выставки сезона

Лето — сезон отпусков, но только не для музеев и галерей. О самых ярких выставках жаркого времени года, которые стоит посетить, — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T08:00

2024-06-03T08:00

2024-06-03T08:01

культура

музеи

куда сходить

что посмотреть

выставки

третьяковская галерея

марк шагал

виктор васнецов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949407236_0:333:3049:2048_1920x0_80_0_0_cd491ba9a0e822fdd6c51cf4e916e70e.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Жанна Старицына. Лето — сезон отпусков, но только не для музеев и галерей. О самых ярких выставках жаркого времени года, которые стоит посетить, — в материале РИА Новости.Такие разные ВаснецовыГрандиозный проект Третьяковской галереи "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" занял три этажа здания на Крымском Валу. Здесь собрали работы сразу трех представителей династии. Самый известный — Виктор Михайлович — знаком со школьных времен сказочными и фольклорными работами "Богатыри", "Ковер-самолет" и "Аленушка". Наряду с ними на выставке можно увидеть семейные портреты и эскизы к росписям Владимирского собора в Киеве, в том числе огромного размера набросок для барабана купола."В зале, посвященном росписи Виктором Михайловичем Владимирского собора в Киеве, мы постарались создать сакральную церковную атмосферу. Можно подняться на хоры и увидеть шедевры сверху", — рассказала дизайнер выставки Александра Шейнер.Младший брат художника Аполлинарий Михайлович интересовался бытом Древней Руси. В 13 лет он остался сиротой и не получил систематического художественного образования. Но именно по его циклу "Старая Москва" можно представить, как раньше выглядела столица. Внук Виктора Васнецова Андрей — один из основоположников сурового стиля. Он с монументальным размахом изображал обычную жизнь советских граждан.Выставка работает до 4 ноября 2024 года.Адрес: ул. Крымский Вал, д. 10.Квадрат Малевича и QR-кодКвадраты Казимира Малевича, созданные более ста лет назад, до сих пор влияют на арт-среду — по их мотивам создают картины и инсталляции, организуют выставки. Работа, которая должна была ознаменовать конец живописи, наоборот, дала импульс к новым экспериментам. "Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2" исследует универсальную форму квадрата и его образы в современном мире, например в виде QR-кодов. Посетителей ждет прогулка по 12 разделам — гости увидят неожиданные параллели между работами Ивана Айвазовского, Эрика Булатова, Жан-Мишеля Баскии, Александра Дейнеки, Джаспера Джонса, Ансельма Кифера, Ильи и Эмилии Кабаковых, Александра Родченко и других художников."Точкой отсчета становится прорывной "Черный квадрат" Малевича, оказавший огромное влияние на все мировое искусство, а завершает экспозицию одна из лучших работ Ильи Кабакова, создавшего концепцию тотальной инсталляции. От плоскости холста с черным квадратом до погружения в пространство архитектуры "ГЭС-2" и пребывания внутри артефакта — таков путь, по которому пройдет зритель", — отметила куратор экспозиции Зельфира Трегулова.Выставка работает с 20 июня до 27 октября 2024 года.Адрес: Болотная набережная, д. 15.Путешествие в мир Марка ШагалаВыставка "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" в Еврейском музее и центре толерантности основана на его книге "Моя жизнь"."Несмотря на непростую судьбу, Марк Шагал всегда был автором, чье творчество заставляет погрузиться в детские воспоминания. Новая выставка Еврейского музея и центра толерантности сделана для всей семьи: путешествие по миру детства вдохновит родителей на живые разговоры с детьми и позволит интересно провести время вместе", — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.Экспозиция состоит из семи разделов, которые воссоздают знаковые для художника места. Именно они стали источником вдохновения для его живописных и графических работ. На выставке посетители увидят родной дом мастера в Витебске с животными из теневого театра и парижскую мастерскую с бродячим цирком. Для большего погружения зрителям даже предложат переодеться в цирковой костюм и представить себя известным жонглером. Каждому гостю предоставят путеводитель для самостоятельного осмотра экспозиции.Выставка работает до 6 сентября 2024 года.Адрес: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А.Чего ты боишься?Винзавод. Гравитация — новое направление центра современного искусства. В первой выставке "Чего ты боишься?" 28 авторов — выпускников Открытых студий Винзавода — рассказывают о своих страхах. Художники боятся смерти, потери близких и утраты собственной идентичности, пустоты, непредсказуемости, неудачи. Анастасия Антипова, Миша Гудвин, Василиса Лебедева, Катика, Слава Нестеров и другие участники снимают видео, делают инсталляции, вяжут, пишут маслом и акрилом."В пространстве галереи созданы зоны ожидания из тканевых ширм со скамейками для двоих. Испытывая постоянный страх сближения с другими людьми, страх расстояний и дистанций между ними, пытаясь найти утопические средства соединения людей, я исследую социальную разобщенность, создавая фантазийное пространство для двоих", — рассказала о своей работе художница Анастасия Антипова. Выставка работает до 31 марта 2024 года.Адрес: 4-й Сыромятнический переулок, д. 1/8.Первый русский глянец о красивой жизниВыставка в Музее русского импрессионизма "Журнал красивой жизни" основана на изучении первого русского глянцевого журнала "Столица и усадьба", который выходил с конца 1913-го по 1917-й. Он был основан на английских аналогах и предназначался для обеспеченных представителей высшего общества, чтобы стать ориентиром в мире роскоши. В его программе значилось: "Красивая жизнь доступна не всем, но она все-таки существует"."Редакция журнала обращалась в прошлое русской культуры, в Пушкинскую эпоху, в первую половину XIX века, поскольку именно в ней видела высшее проявление изящества и вкуса. Таким образом формировался новый взгляд на эстетику, быт, который окружал не только представителей старых дворянских родов, но и появляющегося класса буржуазии, чтобы он мог органично вписаться в новые для него условия, сохраняя традиции прошлого", — говорит искусствовед и куратор Ольга Юркина.Посетители увидят картины, которые воспроизводились на обложках журнала, работы Николая Фешина, Александра Маковского, Анны Остроумовой-Лебедевой и других художников, а также обзоры выставок, которые проходили в то время в Петербурге.Выставка работает с 20 июня по 6 октября 2024 года.Адрес: Ленинградский проспект, д. 15, стр. 11.

https://ria.ru/20240524/vasnetsovy-1947858539.html

https://ria.ru/20240425/vystavka-1941984580.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

музеи, куда сходить , что посмотреть , выставки, третьяковская галерея, марк шагал, виктор васнецов, казимир малевич