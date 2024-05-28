https://ria.ru/20240528/vystavka-1948906758.html
Выставка "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" пройдет в Москве
Выставка "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" пройдет в Москве - РИА Новости, 28.05.2024
Выставка "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" пройдет в Москве
Масштабный выставочный проект для всей семьи "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" открылся при поддержке ВТБ в Еврейском музее и центре толерантности в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:55
2024-05-28T14:55
2024-05-28T14:55
москва
втб (банк)
российский еврейский музей толерантности
марк шагал
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Масштабный выставочный проект для всей семьи "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" открылся при поддержке ВТБ в Еврейском музее и центре толерантности в столице, сообщает пресс-служба кредитной организации. Выставка пройдет с 28 мая до 6 сентября 2024 года. "Несмотря на непростую судьбу, Марк Шагал всегда был автором, чье творчество заставляет погрузиться в детские воспоминания. Новая выставка Еврейского музея и центра толерантности сделана для всей семьи: путешествие по миру детства вдохновит родителей на живые разговоры с детьми и позволит интересно провести время вместе", — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, ее слова приводит пресс-служба. Выставка основана на книге Марка Шагала "Моя жизнь". Кураторы воссоздали главные фрагменты биографии художника: в экспозиции представлены графические листы из лимитированных тиражей разных лет, а также произведения Натана Альтмана, современника Шагала, и выдающегося советского графика Григория Ингера. Главная тема экспозиции — мир детства и юности, которые Шагал считал главным неисчерпаемым источником вдохновения. Всех авторов, представленных на выставке, также объединяет детство, проведенное в еврейских местечках, ставшее позднее основой для их модернистских экспериментов. Экспозиция поделена на семь разделов или "остановок" — главные этапы творчества художника. В рамках проекта кураторы подготовили специальные программы: экскурсионную, информационную, семейную и инклюзивную.
https://ria.ru/20240527/festival-1948736040.html
https://ria.ru/20240520/shkola-1947290641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, втб (банк), российский еврейский музей толерантности, марк шагал
Москва, ВТБ (банк), Российский еврейский музей толерантности, Марк Шагал
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Масштабный выставочный проект для всей семьи "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" открылся при поддержке ВТБ в Еврейском музее и центре толерантности в столице, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Выставка пройдет с 28 мая до 6 сентября 2024 года.
"Несмотря на непростую судьбу, Марк Шагал всегда был автором, чье творчество заставляет погрузиться в детские воспоминания. Новая выставка Еврейского музея и центра толерантности сделана для всей семьи: путешествие по миру детства вдохновит родителей на живые разговоры с детьми и позволит интересно провести время вместе", — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, ее слова приводит пресс-служба.
Выставка основана на книге Марка Шагала "Моя жизнь". Кураторы воссоздали главные фрагменты биографии художника: в экспозиции представлены графические листы из лимитированных тиражей разных лет, а также произведения Натана Альтмана, современника Шагала
, и выдающегося советского графика Григория Ингера.
Главная тема экспозиции — мир детства и юности, которые Шагал считал главным неисчерпаемым источником вдохновения. Всех авторов, представленных на выставке, также объединяет детство, проведенное в еврейских местечках, ставшее позднее основой для их модернистских экспериментов.
Экспозиция поделена на семь разделов или "остановок" — главные этапы творчества художника. В рамках проекта кураторы подготовили специальные программы: экскурсионную, информационную, семейную и инклюзивную.