https://ria.ru/20240528/vystavka-1948906758.html

Выставка "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" пройдет в Москве

Выставка "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" пройдет в Москве - РИА Новости, 28.05.2024

Выставка "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" пройдет в Москве

Масштабный выставочный проект для всей семьи "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" открылся при поддержке ВТБ в Еврейском музее и центре толерантности в... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:55

2024-05-28T14:55

2024-05-28T14:55

москва

втб (банк)

российский еврейский музей толерантности

марк шагал

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Масштабный выставочный проект для всей семьи "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" открылся при поддержке ВТБ в Еврейском музее и центре толерантности в столице, сообщает пресс-служба кредитной организации. Выставка пройдет с 28 мая до 6 сентября 2024 года. "Несмотря на непростую судьбу, Марк Шагал всегда был автором, чье творчество заставляет погрузиться в детские воспоминания. Новая выставка Еврейского музея и центра толерантности сделана для всей семьи: путешествие по миру детства вдохновит родителей на живые разговоры с детьми и позволит интересно провести время вместе", — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, ее слова приводит пресс-служба. Выставка основана на книге Марка Шагала "Моя жизнь". Кураторы воссоздали главные фрагменты биографии художника: в экспозиции представлены графические листы из лимитированных тиражей разных лет, а также произведения Натана Альтмана, современника Шагала, и выдающегося советского графика Григория Ингера. Главная тема экспозиции — мир детства и юности, которые Шагал считал главным неисчерпаемым источником вдохновения. Всех авторов, представленных на выставке, также объединяет детство, проведенное в еврейских местечках, ставшее позднее основой для их модернистских экспериментов. Экспозиция поделена на семь разделов или "остановок" — главные этапы творчества художника. В рамках проекта кураторы подготовили специальные программы: экскурсионную, информационную, семейную и инклюзивную.

https://ria.ru/20240527/festival-1948736040.html

https://ria.ru/20240520/shkola-1947290641.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, втб (банк), российский еврейский музей толерантности, марк шагал