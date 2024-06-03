https://ria.ru/20240603/ravviny-1950265843.html
В День Спасения раввины возложили венок к Могиле Неизвестного солдата
В День Спасения раввины возложили венок к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 03.06.2024
В День Спасения раввины возложили венок к Могиле Неизвестного солдата
Главный раввин России Берл Лазар, главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич, глава фонда благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев, а... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:05
2024-06-03T19:05
2024-06-03T19:05
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар, главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич, глава фонда благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев, а также представители православного, мусульманского и буддийского духовенства в понедельник возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве в День Спасения и Освобождения, передает корреспондент РИА Новости.День Спасения и Освобождения приурочен ко Дню Победы над нацистской Германией по иудейскому календарю, 9 мая в 1945 году пришлось на 26 ияра. Дата дня памяти подвижная, в этом году она выпала на 3 июня. Праздник отмечается в еврейских общинах по всему миру.В церемонии возложения цветов приняли участие главный раввин России Берл Лазар, главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич, а также представители других конфессий: протоиерей РПЦ Александр Ткаченко, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, руководитель постоянного представительства Буддийской традиционной Сангхи России в Москве Дид Хамбо-лама (Дашинима Содномдоржиев)."На войне сражались все народы СССР, спасали жизни всех людей и каждого человека. Если бы не подвиг советского солдата, никто не знает, как бы мир выглядел сегодня. 9 мая – священный праздник, но и сегодняшний День Победы по еврейскому календарю для нас важен, это дань подвигу Красной армии", - сказал Лазар РИА Новости.Раввин отметил, что на церемонии присутствуют представители всех традиционных конфессий, и это показательно. "Я не устану повторять, что таких отношений между разными религиозными общинами, как в России, нет нигде в мире. Мы не просто терпим друг друга, а дружим, готовы прийти друг другу на помощь", - подчеркнул Лазар.Протоиерей Александр Ткаченко отметил, что духовенство всех четырех религий собирается вместе, чтобы вспомнить ту цену, которую заплатил за победу советский народ."Сегодня в день памяти, мы вспоминаем трагические события в нашей истории, победу над фашизмом в Великой Отечественной войне и те ужасы, которые творили нацисты, уничтожая целые нации. Это день нашей общей скорби, мы вспоминаем, какой ценой далась нам победа, и мы собираемся все вместе, чтобы это никогда не повторилось", - сказал РИА Новости протоиерей.Инициатор учреждения праздника, глава международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев подчеркнул, что одна из главных целей Дня Спасения и Освобождения – противостояние проявлениям юдофобии и русофобии.Муфтий Крганов отметил, что в мире происходят "очень тяжелые события". "Нужно остановиться и остановить насилие, трагедия и боль, они для всех общие", - сказал РИА Новости муфтий.Цветы к Могиле Неизвестного солдата также возложили представители еврейских общин и учащиеся еврейских школ Москвы. После возложения цветов Лазар прочел молитву у Вечного огня.
https://ria.ru/20240603/zakharyaev-1950086477.html
https://ria.ru/20240530/religii-1949206612.html
https://ria.ru/20240602/putin-1950032303.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, россия, берл лазар, адольф шаевич, герман захарьяев, религия
Религия, Москва, Россия, Берл Лазар, Адольф Шаевич, Герман Захарьяев, Религия
В День Спасения раввины возложили венок к Могиле Неизвестного солдата
Представители четырех конфессий возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар, главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич, глава фонда благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев, а также представители православного, мусульманского и буддийского духовенства в понедельник возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве в День Спасения и Освобождения, передает корреспондент РИА Новости.
День Спасения и Освобождения приурочен ко Дню Победы над нацистской Германией по иудейскому календарю, 9 мая в 1945 году пришлось на 26 ияра. Дата дня памяти подвижная, в этом году она выпала на 3 июня. Праздник отмечается в еврейских общинах по всему миру.
В церемонии возложения цветов приняли участие главный раввин России Берл Лазар, главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич, а также представители других конфессий: протоиерей РПЦ Александр Ткаченко, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, руководитель постоянного представительства Буддийской традиционной Сангхи России в Москве Дид Хамбо-лама (Дашинима Содномдоржиев).
"На войне сражались все народы СССР, спасали жизни всех людей и каждого человека. Если бы не подвиг советского солдата, никто не знает, как бы мир выглядел сегодня. 9 мая – священный праздник, но и сегодняшний День Победы по еврейскому календарю для нас важен, это дань подвигу Красной армии", - сказал Лазар РИА Новости.
Раввин отметил, что на церемонии присутствуют представители всех традиционных конфессий, и это показательно. "Я не устану повторять, что таких отношений между разными религиозными общинами, как в России
, нет нигде в мире. Мы не просто терпим друг друга, а дружим, готовы прийти друг другу на помощь", - подчеркнул Лазар.
Протоиерей Александр Ткаченко отметил, что духовенство всех четырех религий собирается вместе, чтобы вспомнить ту цену, которую заплатил за победу советский народ.
"Сегодня в день памяти, мы вспоминаем трагические события в нашей истории, победу над фашизмом в Великой Отечественной войне и те ужасы, которые творили нацисты, уничтожая целые нации. Это день нашей общей скорби, мы вспоминаем, какой ценой далась нам победа, и мы собираемся все вместе, чтобы это никогда не повторилось", - сказал РИА Новости протоиерей.
Инициатор учреждения праздника, глава международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев подчеркнул, что одна из главных целей Дня Спасения и Освобождения – противостояние проявлениям юдофобии и русофобии.
Муфтий Крганов отметил, что в мире происходят "очень тяжелые события". "Нужно остановиться и остановить насилие, трагедия и боль, они для всех общие", - сказал РИА Новости муфтий.
Цветы к Могиле Неизвестного солдата также возложили представители еврейских общин и учащиеся еврейских школ Москвы. После возложения цветов Лазар прочел молитву у Вечного огня.