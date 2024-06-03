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Путин предложил Совбезу обсудить вопросы информационной безопасности
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы информационной безопасности - РИА Новости, 03.06.2024
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы информационной безопасности
Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопросы информационной безопасности на совещании с постоянными членами Совбеза. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:43
2024-06-03T16:43
2024-06-03T17:19
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопросы информационной безопасности на совещании с постоянными членами Совбеза."Мы обсудим с вами вопросы информационной безопасности", - сказал Путин.Докладчиком на совещании выступил глава Минцифры Максут Шадаев.В совещании также приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник президента Николай Патрушев.
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владимир путин, максут шадаев, россия, безопасность, совет федерации рф, валентина матвиенко, политика
Владимир Путин, Максут Шадаев, Россия, Безопасность, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Политика
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы информационной безопасности
Путин предложил членам Совбеза обсудить вопросы информационной безопасности