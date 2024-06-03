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СМИ раскрыли новые подробности о встрече Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 03.06.2024
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08:36 03.06.2024 (обновлено: 09:55 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/putin-1950089657.html
СМИ раскрыли новые подробности о встрече Путина и Си Цзиньпина
СМИ раскрыли новые подробности о встрече Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 03.06.2024
СМИ раскрыли новые подробности о встрече Путина и Си Цзиньпина
Главными темами переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина во время визита российского лидера в Пекин были поставки газа,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T08:36
2024-06-03T09:55
в мире
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Главными темами переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина во время визита российского лидера в Пекин были поставки газа, усиление присутствия китайских банков в России и вопросы по участию Китая в швейцарском саммите по Украине, пишет Financial Times. В статье отмечается, что в последних двух вопросах, вероятно, произошли прорывы в переговорах. Так, Китай отказался от присутствия на конференции в Швейцарии, указав на бессмысленность обсуждений мирных инициатив в отсутствие Москвы.Кроме того, Китай вскоре может поручить одному или двум банкам сосредоточиться на сделках с Россией, несмотря на санкционное давление со стороны США, пишет FT. Что касается поставок энергоносителей, стороны обсудили строительство газопровода "Сила Сибири — 2" и вопрос цены на газ, утверждает издание.Президент Владимир Путин 16-17 мая находился в Китае с государственным визитом. Лидеры двух стран после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
https://ria.ru/20240517/tramp-1946689562.html
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в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
СМИ раскрыли новые подробности о встрече Путина и Си Цзиньпина

FT: Путин и Си Цзиньпин на встрече в Пекине обсуждали Украину, газ и банки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Главными темами переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина во время визита российского лидера в Пекин были поставки газа, усиление присутствия китайских банков в России и вопросы по участию Китая в швейцарском саммите по Украине, пишет Financial Times.
Экс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Трамп неожиданно отреагировал на визит Путина в Китай
17 мая, 15:02
В статье отмечается, что в последних двух вопросах, вероятно, произошли прорывы в переговорах. Так, Китай отказался от присутствия на конференции в Швейцарии, указав на бессмысленность обсуждений мирных инициатив в отсутствие Москвы.
Кроме того, Китай вскоре может поручить одному или двум банкам сосредоточиться на сделках с Россией, несмотря на санкционное давление со стороны США, пишет FT.

Что касается поставок энергоносителей, стороны обсудили строительство газопровода "Сила Сибири — 2" и вопрос цены на газ, утверждает издание.

Президент Владимир Путин 16-17 мая находился в Китае с государственным визитом. Лидеры двух стран после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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