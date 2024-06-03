https://ria.ru/20240603/putin-1950089657.html

СМИ раскрыли новые подробности о встрече Путина и Си Цзиньпина

СМИ раскрыли новые подробности о встрече Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 03.06.2024

СМИ раскрыли новые подробности о встрече Путина и Си Цзиньпина

Главными темами переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина во время визита российского лидера в Пекин были поставки газа,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T08:36

2024-06-03T08:36

2024-06-03T09:55

в мире

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Главными темами переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина во время визита российского лидера в Пекин были поставки газа, усиление присутствия китайских банков в России и вопросы по участию Китая в швейцарском саммите по Украине, пишет Financial Times. В статье отмечается, что в последних двух вопросах, вероятно, произошли прорывы в переговорах. Так, Китай отказался от присутствия на конференции в Швейцарии, указав на бессмысленность обсуждений мирных инициатив в отсутствие Москвы.Кроме того, Китай вскоре может поручить одному или двум банкам сосредоточиться на сделках с Россией, несмотря на санкционное давление со стороны США, пишет FT. Что касается поставок энергоносителей, стороны обсудили строительство газопровода "Сила Сибири — 2" и вопрос цены на газ, утверждает издание.Президент Владимир Путин 16-17 мая находился в Китае с государственным визитом. Лидеры двух стран после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

https://ria.ru/20240517/tramp-1946689562.html

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китай

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в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин