СМИ раскрыли новые подробности о встрече Путина и Си Цзиньпина
FT: Путин и Си Цзиньпин на встрече в Пекине обсуждали Украину, газ и банки
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Главными темами переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина во время визита российского лидера в Пекин были поставки газа, усиление присутствия китайских банков в России и вопросы по участию Китая в швейцарском саммите по Украине, пишет Financial Times.
В статье отмечается, что в последних двух вопросах, вероятно, произошли прорывы в переговорах. Так, Китай отказался от присутствия на конференции в Швейцарии, указав на бессмысленность обсуждений мирных инициатив в отсутствие Москвы.
Кроме того, Китай вскоре может поручить одному или двум банкам сосредоточиться на сделках с Россией, несмотря на санкционное давление со стороны США, пишет FT.
Что касается поставок энергоносителей, стороны обсудили строительство газопровода "Сила Сибири — 2" и вопрос цены на газ, утверждает издание.
Президент Владимир Путин 16-17 мая находился в Китае с государственным визитом. Лидеры двух стран после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Что касается поставок энергоносителей, стороны обсудили строительство газопровода "Сила Сибири — 2" и вопрос цены на газ, утверждает издание.
Президент Владимир Путин 16-17 мая находился в Китае с государственным визитом. Лидеры двух стран после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.