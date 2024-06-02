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Врач рассказал, какие напитки нельзя пить в жару
Врач рассказал, какие напитки нельзя пить в жару - РИА Новости, 02.06.2024
Врач рассказал, какие напитки нельзя пить в жару
Сладкие газированные напитки, кофе и крепкий чай, алкоголь любой крепости рекомендуется исключить из рациона в жаркую погоду, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T03:06
2024-06-02T03:06
2024-06-02T11:49
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сладкие газированные напитки, кофе и крепкий чай, алкоголь любой крепости рекомендуется исключить из рациона в жаркую погоду, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Как ранее сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве на выходных ожидается до плюс 29, скоротечные грозовые дожди, не исключен мозаичный град. "В жару не стоит пить сладкие газированные напитки. Содержащийся в них сахар не позволяет утолить жажду и только усилит обезвоживание. Кроме того, вместе с напитком вы получите много лишних калорий. Не стоит слишком злоупотреблять кофе и крепким чаем, так как они обладают мочегонным действием и тоже выводят жидкость из организма вместе с ценными минералами", - рассказал Тяжельников. По его словам, категорически нельзя в жару употреблять алкоголь, причем не только крепкий. Он увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, на весь организм, который и так работает на пределе. Употребление алкоголя может спровоцировать сердечно-сосудистые катастрофы и другие неприятные последствия для здоровья. Также и курильщикам рекомендуется отказаться от курения, так как в жаркую погоду токсическое действие табака многократно усиливается. "Объем потребляемой воды при высокой температуре воздуха возрастает. Норма воды у каждого своя, в зависимости от веса, активности, температуры воздуха. Но общая рекомендация – пить в день не менее 2,5 литров. Пить нужно чистую воду при появлении жажды и каждый час небольшими порциями, примерно 100 миллилитров, чтобы не перегружать почки. При интенсивных физических нагрузках объем нужно увеличивать", - рассказал Тяжельников. Врач уточнил, что можно добавить к воде сок лимона, мяту, ягоды. "Можно выпить травяной чай, несладкий морс, компот, слабоминерализованную воду. Однако из-за содержания соли в минеральной воде, ее нужно употреблять дозированно. Все напитки должны быть прохладными, но не ледяными, чтобы не простудить горло", - добавил он.
https://ria.ru/20240508/pischa-1944558593.html
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общество, москва, андрей тяжельников, евгений тишковец, россия, здоровье - общество
Общество, Москва, Андрей Тяжельников, Евгений Тишковец, Россия, Здоровье - Общество
Врач рассказал, какие напитки нельзя пить в жару
Тяжельников: в жару нельзя пить кофе, крепкий чай и сладкие газированные напитки
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сладкие газированные напитки, кофе и крепкий чай, алкоголь любой крепости рекомендуется исключить из рациона в жаркую погоду, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Как ранее сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
, в Москве на выходных ожидается до плюс 29, скоротечные грозовые дожди, не исключен мозаичный град.
"В жару не стоит пить сладкие газированные напитки. Содержащийся в них сахар не позволяет утолить жажду и только усилит обезвоживание. Кроме того, вместе с напитком вы получите много лишних калорий. Не стоит слишком злоупотреблять кофе и крепким чаем, так как они обладают мочегонным действием и тоже выводят жидкость из организма вместе с ценными минералами", - рассказал Тяжельников.
По его словам, категорически нельзя в жару употреблять алкоголь, причем не только крепкий. Он увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, на весь организм, который и так работает на пределе. Употребление алкоголя может спровоцировать сердечно-сосудистые катастрофы и другие неприятные последствия для здоровья. Также и курильщикам рекомендуется отказаться от курения, так как в жаркую погоду токсическое действие табака многократно усиливается.
"Объем потребляемой воды при высокой температуре воздуха возрастает. Норма воды у каждого своя, в зависимости от веса, активности, температуры воздуха. Но общая рекомендация – пить в день не менее 2,5 литров. Пить нужно чистую воду при появлении жажды и каждый час небольшими порциями, примерно 100 миллилитров, чтобы не перегружать почки. При интенсивных физических нагрузках объем нужно увеличивать", - рассказал Тяжельников.
Врач уточнил, что можно добавить к воде сок лимона, мяту, ягоды.
"Можно выпить травяной чай, несладкий морс, компот, слабоминерализованную воду. Однако из-за содержания соли в минеральной воде, ее нужно употреблять дозированно. Все напитки должны быть прохладными, но не ледяными, чтобы не простудить горло", - добавил он.