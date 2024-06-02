https://ria.ru/20240602/udary-1950038231.html

Кирби: Байден понимает последствия снятия запрета на удары ВСУ по России

Кирби: Байден понимает последствия снятия запрета на удары ВСУ по России - РИА Новости, 02.06.2024

Кирби: Байден понимает последствия снятия запрета на удары ВСУ по России

Президент США Джо Байден понимает все последствия своего решения разрешить ВСУ бить американским оружием по российской территории, сообщил координатор по... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T18:21

2024-06-02T18:21

2024-06-02T23:30

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

джон кирби

джо байден

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_373a8639ae9ea55a405ce3d783e34064.jpg

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден понимает все последствия своего решения разрешить ВСУ бить американским оружием по российской территории, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News. "Президент взглянул на обсуждение межведомственной команды, убедился, что понял все последствия данного запроса, и затем одобрил его", — сказал представитель администрации.Он уточнил, что сейчас разрешение действует с ограничениями и распространяется на те цели внутри России, которые, по мнению США, могут представлять угрозу Харьковской области."Они (Украина. — Прим. ред.) запросили ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу. Мы говорим о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах", — добавил Кирби.Представитель Госдепа на этой неделе сообщил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими Харькову.По данным источников газеты Wall Street Journal, Вашингтон санкционировал использование "в Харьковском регионе" ракетных систем GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийских систем.Агрессивная риторика НАТОВ последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" на территории России.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.

https://ria.ru/20240602/udary-1950037524.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, джон кирби, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире