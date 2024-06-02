Рейтинг@Mail.ru
Кирби: Байден понимает последствия снятия запрета на удары ВСУ по России - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 02.06.2024 (обновлено: 23:30 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/udary-1950038231.html
Кирби: Байден понимает последствия снятия запрета на удары ВСУ по России
Кирби: Байден понимает последствия снятия запрета на удары ВСУ по России - РИА Новости, 02.06.2024
Кирби: Байден понимает последствия снятия запрета на удары ВСУ по России
Президент США Джо Байден понимает все последствия своего решения разрешить ВСУ бить американским оружием по российской территории, сообщил координатор по... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T18:21
2024-06-02T23:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
джон кирби
джо байден
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_373a8639ae9ea55a405ce3d783e34064.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден понимает все последствия своего решения разрешить ВСУ бить американским оружием по российской территории, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News. "Президент взглянул на обсуждение межведомственной команды, убедился, что понял все последствия данного запроса, и затем одобрил его", — сказал представитель администрации.Он уточнил, что сейчас разрешение действует с ограничениями и распространяется на те цели внутри России, которые, по мнению США, могут представлять угрозу Харьковской области."Они (Украина. — Прим. ред.) запросили ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу. Мы говорим о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах", — добавил Кирби.Представитель Госдепа на этой неделе сообщил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими Харькову.По данным источников газеты Wall Street Journal, Вашингтон санкционировал использование "в Харьковском регионе" ракетных систем GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийских систем.Агрессивная риторика НАТОВ последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" на территории России.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.
https://ria.ru/20240602/udary-1950037524.html
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/41/1553634162_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_c3c0b0e0835d8aa4ead2ba1c026a86c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, джон кирби, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Джон Кирби, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Кирби: Байден понимает последствия снятия запрета на удары ВСУ по России

Кирби: Байден понимает все последствия ударов ВСУ вглубь РФ оружием США

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден понимает все последствия своего решения разрешить ВСУ бить американским оружием по российской территории, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News.
"Президент взглянул на обсуждение межведомственной команды, убедился, что понял все последствия данного запроса, и затем одобрил его", — сказал представитель администрации.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
В Белом доме рассказали о целях украинских ударов вглубь России
Вчера, 18:15
Он уточнил, что сейчас разрешение действует с ограничениями и распространяется на те цели внутри России, которые, по мнению США, могут представлять угрозу Харьковской области.
«
"Они (Украина. — Прим. ред.) запросили ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу. Мы говорим о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах", — добавил Кирби.
Представитель Госдепа на этой неделе сообщил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими Харькову.
По данным источников газеты Wall Street Journal, Вашингтон санкционировал использование "в Харьковском регионе" ракетных систем GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийских систем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
У Украины появился новый план победы. Ну теперь-то уж точно сработает!
24 мая, 08:00

Агрессивная риторика НАТО

В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.
При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" на территории России.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Украина будет безлюдной и совсем не украинской
22 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДжон КирбиДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала