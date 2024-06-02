Кирби: Байден понимает последствия снятия запрета на удары ВСУ по России
Кирби: Байден понимает все последствия ударов ВСУ вглубь РФ оружием США
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден понимает все последствия своего решения разрешить ВСУ бить американским оружием по российской территории, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News.
"Президент взглянул на обсуждение межведомственной команды, убедился, что понял все последствия данного запроса, и затем одобрил его", — сказал представитель администрации.
Он уточнил, что сейчас разрешение действует с ограничениями и распространяется на те цели внутри России, которые, по мнению США, могут представлять угрозу Харьковской области.
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"Они (Украина. — Прим. ред.) запросили ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу. Мы говорим о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах", — добавил Кирби.
По данным источников газеты Wall Street Journal, Вашингтон санкционировал использование "в Харьковском регионе" ракетных систем GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийских систем.
Агрессивная риторика НАТО
В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.
При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" на территории России.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.
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