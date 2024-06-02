https://ria.ru/20240602/putin-1950018149.html

Путин оценил вкус фруктов из Узбекистана

Путин оценил вкус фруктов из Узбекистана - РИА Новости, 02.06.2024

Путин оценил вкус фруктов из Узбекистана

Президент России Владимир Путин перед переговорами с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте отдельно поблагодарил министра сельского хозяйства... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T15:26

2024-06-02T15:26

2024-06-02T15:57

узбекистан

россия

ташкент

владимир путин

шавкат мирзиеев

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед переговорами с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте отдельно поблагодарил министра сельского хозяйства Узбекистана за вкусные фрукты. Кадры показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Президент России 26-28 мая посетил Узбекистан с государственным визитом, переговоры лидеров двух стран состоялись 27 мая. "Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно", — обратился Путин к главе Минсельхоза Узбекистана Иброхиму Абдурахмонову во время церемонии официальной встречи перед переговорами с Мирзиеевым в резиденции "Куксарой". Абдурахмонов в интервью для программы назвал такую оценку со стороны президента большой ответственностью. "У нас есть, на самом деле, рынок в Российской Федерации, но это надо расширять", — добавил он.

https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html

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узбекистан, россия, ташкент, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире