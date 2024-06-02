Путин оценил вкус фруктов из Узбекистана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед переговорами с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте отдельно поблагодарил министра сельского хозяйства Узбекистана за вкусные фрукты. Кадры показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Президент России 26-28 мая посетил Узбекистан с государственным визитом, переговоры лидеров двух стран состоялись 27 мая. "Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно", — обратился Путин к главе Минсельхоза Узбекистана Иброхиму Абдурахмонову во время церемонии официальной встречи перед переговорами с Мирзиеевым в резиденции "Куксарой". Абдурахмонов в интервью для программы назвал такую оценку со стороны президента большой ответственностью. "У нас есть, на самом деле, рынок в Российской Федерации, но это надо расширять", — добавил он.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы российских СМИ по итогам государственного визита в Узбекистан
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед переговорами с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте отдельно поблагодарил министра сельского хозяйства Узбекистана за вкусные фрукты. Кадры показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президент России 26-28 мая посетил Узбекистан с государственным визитом, переговоры лидеров двух стран состоялись 27 мая.
"Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно", — обратился Путин к главе Минсельхоза Узбекистана Иброхиму Абдурахмонову во время церемонии официальной встречи перед переговорами с Мирзиеевым в резиденции "Куксарой".
Абдурахмонов в интервью для программы назвал такую оценку со стороны президента большой ответственностью.
"У нас есть, на самом деле, рынок в Российской Федерации, но это надо расширять", — добавил он.
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