Визит Владимира Путина в Узбекистан

Владимир Путин прилетел в Узбекистан с двухдневным визитом по приглашению своего коллеги Шавката Мирзиеева.
Владимир Путин прилетел в Узбекистан с двухдневным визитом по приглашению своего коллеги Шавката Мирзиеева.
Самолет президента России в аэропорту Ташкента встречали с караулом, устелив взлетную полосу узбекским ковром в обрамлении алых цветов.
Самолет президента России в аэропорту Ташкента встречали с караулом, устелив взлетную полосу узбекским ковром в обрамлении алых цветов.
Сразу после встречи Путин и Мирзиеев отправились в парк "Новый Узбекистан". В центре комплекса расположен Монумент независимости с барельефами, иллюстрирующими историю страны.
Сразу после встречи Путин и Мирзиеев отправились в парк "Новый Узбекистан". В центре комплекса расположен Монумент независимости с барельефами, иллюстрирующими историю страны.
В торжественной церемонии встречи глав государств принимали участие военнослужащие роты почетного караула.
В торжественной церемонии встречи глав государств принимали участие военнослужащие роты почетного караула.
Переговоры Путина и Мирзиеева проходили в Президентском дворце в загородной государственной резиденции "Куксарой".
Переговоры Путина и Мирзиеева проходили в Президентском дворце в загородной государственной резиденции "Куксарой".
"Куксарой" с узбекского переводится как "Зеленый дворец". Это целый комплекс зданий, где есть и помещения для проживания глав государств, и церемониальные залы для мероприятий.
"Куксарой" с узбекского переводится как "Зеленый дворец". Это целый комплекс зданий, где есть и помещения для проживания глав государств, и церемониальные залы для мероприятий.
После совместного фотографирования Путин и Мирзиеев отправились на переговоры.
После совместного фотографирования Путин и Мирзиеев отправились на переговоры.
Россия и Узбекистан в ходе встречи в расширенном составе приняли ряд важных документов, в том числе План мероприятий по увеличению взаимной торговли и Программу сотрудничества по увеличению турпотока.
Россия и Узбекистан в ходе встречи в расширенном составе приняли ряд важных документов, в том числе План мероприятий по увеличению взаимной торговли и Программу сотрудничества по увеличению турпотока.