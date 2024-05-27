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Визит Владимира Путина в Узбекистан - РИА Новости, 27.05.2024
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17:22 27.05.2024 (обновлено: 17:58 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/vizit-1948676290.html
Визит Владимира Путина в Узбекистан
Визит Владимира Путина в Узбекистан - РИА Новости, 27.05.2024
Визит Владимира Путина в Узбекистан
Президент России Владимир Путин посетил Узбекистан с официальным визитом. Подробности поездки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:22
2024-05-27T17:58
фото
узбекистан
россия
ташкент
владимир путин
шавкат мирзиеев
в мире
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Президент России Владимир Путин посетил Узбекистан с официальным визитом. Подробности поездки — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Узбекистан, Россия, Ташкент, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире, Политика

Визит Владимира Путина в Узбекистан

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин посетил Узбекистан с официальным визитом. Подробности поездки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин прилетел в Узбекистан с двухдневным визитом по приглашению своего коллеги Шавката Мирзиеева.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой

Владимир Путин прилетел в Узбекистан с двухдневным визитом по приглашению своего коллеги Шавката Мирзиеева.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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© POOL | Перейти в медиабанк

Самолет президента России в аэропорту Ташкента встречали с караулом, устелив взлетную полосу узбекским ковром в обрамлении алых цветов.

Самолет президента РФ Владимира Путина в аэропорту Ташкента

Самолет президента России в аэропорту Ташкента встречали с караулом, устелив взлетную полосу узбекским ковром в обрамлении алых цветов.

© POOL
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Сразу после встречи Путин и Мирзиеев отправились в парк "Новый Узбекистан". В центре комплекса расположен Монумент независимости с барельефами, иллюстрирующими историю страны.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время посещения парка Новый Узбекистан в Ташкенте

Сразу после встречи Путин и Мирзиеев отправились в парк "Новый Узбекистан". В центре комплекса расположен Монумент независимости с барельефами, иллюстрирующими историю страны.

© POOL
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В торжественной церемонии встречи глав государств принимали участие военнослужащие роты почетного караула.

Военнослужащие роты почетного караула во время встречи президента РФ Владимира Путина в аэропорту Ташкента

В торжественной церемонии встречи глав государств принимали участие военнослужащие роты почетного караула.

© POOL
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Переговоры Путина и Мирзиеева проходили в Президентском дворце в загородной государственной резиденции "Куксарой".

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время встречи в государственной резиденции Куксарой

Переговоры Путина и Мирзиеева проходили в Президентском дворце в загородной государственной резиденции "Куксарой".

© POOL
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"Куксарой" с узбекского переводится как "Зеленый дворец". Это целый комплекс зданий, где есть и помещения для проживания глав государств, и церемониальные залы для мероприятий.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции Куксарой

"Куксарой" с узбекского переводится как "Зеленый дворец". Это целый комплекс зданий, где есть и помещения для проживания глав государств, и церемониальные залы для мероприятий.

© POOL
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6 из 8
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

После совместного фотографирования Путин и Мирзиеев отправились на переговоры.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время совместного фотографирования в государственной резиденции Куксарой

После совместного фотографирования Путин и Мирзиеев отправились на переговоры.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 8
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Россия и Узбекистан в ходе встречи в расширенном составе приняли ряд важных документов, в том числе План мероприятий по увеличению взаимной торговли и Программу сотрудничества по увеличению турпотока.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой

Россия и Узбекистан в ходе встречи в расширенном составе приняли ряд важных документов, в том числе План мероприятий по увеличению взаимной торговли и Программу сотрудничества по увеличению турпотока.

© POOL
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