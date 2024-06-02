https://ria.ru/20240602/mozg-1950060844.html
Ученые раскрыли, как замедлить старение мозга
Ученые раскрыли, как замедлить старение мозга - РИА Новости, 02.06.2024
Ученые раскрыли, как замедлить старение мозга
Замедлить старение мозга можно при помощи нескольких продуктов питания, пишут ученые из Университета Небраски в Линкольне и Иллинойсе в статье для Nature Aging. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T21:54
2024-06-02T21:54
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Замедлить старение мозга можно при помощи нескольких продуктов питания, пишут ученые из Университета Небраски в Линкольне и Иллинойсе в статье для Nature Aging."Настоящее исследование выявило конкретный профиль питательных веществ, которые могут способствовать здоровому старению мозга, что мотивирует дальнейшие исследования для установления и подтверждения этих результатов", — говорится в материале.Отмечается, что к таким веществам относятся эйкозапентаеновая кислота и липоевая кислота, которые содержатся, например, в рыбе, моллюсках, семенах льна, чиа, тыквенных и подсолнечных семечках и грецких орехах."Три различных каротиноида, фитопигменты, которые придают многим фруктам и овощам характерный цвет, занимают видное место в пищевом профиле замедленного старения мозга. Продукты, богатые каротиноидами, включают шпинат, капусту, кукурузу, сладкий перец (красный, зеленый или желтый), помидоры, арбуз, грейпфрут, дыню, брокколи и морковь", — добавляют ученые.Кроме того, к важным веществам в статье относят витамин Е и холин. Диетические продукты, богатые первым из них, включают орехи, семена и растительные масла, а значительное его количество также поступает из зеленых листовых овощей и обогащенных злаков.Холин содержится в белках животного происхождения, таких как мясо, птица, рыба и яйца, а также овощах семейства крестоцветных и некоторых бобовых, говорится в публикации.
https://ria.ru/20240525/starenie-1948287480.html
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иллинойс, здоровье, общество, в мире
Иллинойс, Здоровье, Общество, В мире
Ученые раскрыли, как замедлить старение мозга
Nature Aging: ученые вывели основные продукты, тормозящие старение мозга
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Замедлить старение мозга можно при помощи нескольких продуктов питания, пишут ученые из Университета Небраски в Линкольне и Иллинойсе в статье для Nature Aging
.
"Настоящее исследование выявило конкретный профиль питательных веществ, которые могут способствовать здоровому старению мозга, что мотивирует дальнейшие исследования для установления и подтверждения этих результатов", — говорится в материале.
Отмечается, что к таким веществам относятся эйкозапентаеновая кислота и липоевая кислота, которые содержатся, например, в рыбе, моллюсках, семенах льна, чиа, тыквенных и подсолнечных семечках и грецких орехах.
"Три различных каротиноида, фитопигменты, которые придают многим фруктам и овощам характерный цвет, занимают видное место в пищевом профиле замедленного старения мозга. Продукты, богатые каротиноидами, включают шпинат, капусту, кукурузу, сладкий перец (красный, зеленый или желтый), помидоры, арбуз, грейпфрут, дыню, брокколи и морковь", — добавляют ученые.
Кроме того, к важным веществам в статье относят витамин Е и холин. Диетические продукты, богатые первым из них, включают орехи, семена и растительные масла, а значительное его количество также поступает из зеленых листовых овощей и обогащенных злаков.
Холин содержится в белках животного происхождения, таких как мясо, птица, рыба и яйца, а также овощах семейства крестоцветных и некоторых бобовых, говорится в публикации.