https://ria.ru/20240601/ukraina-1949906167.html

На Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС

На Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС - РИА Новости, 01.06.2024

На Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС

Власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщил в субботу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T17:44

2024-06-01T17:44

2024-06-01T17:44

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщил в субботу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*."Власти решили мобилизовать ГСЧС. Совершенно безумное решение! Их мобилизация – это нелепость. Кто будет делать их работу?" - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Он также отметил, что на сайте кабмина Украины подана петиция требованием предоставить бронь для спасателей и пожарных от мобилизации. На сайте кабмина подана петиция, автор которой просит правительство вернуть бронь для спасателей, личного состава пожарной охраны, службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты. Менее чем за сутки она набрала более 21 тысячи подписей из необходимых 25 тысяч для рассмотрения. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240416/mobilzatsiya-1940400885.html

https://ria.ru/20240530/bron-1949375985.html

https://ria.ru/20240130/mobilizatsiya-1924468434.html

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в мире, здоровье - общество, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины