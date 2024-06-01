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На Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС - РИА Новости, 01.06.2024
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17:44 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949906167.html
На Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС
На Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС - РИА Новости, 01.06.2024
На Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС
Власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщил в субботу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T17:44
2024-06-01T17:44
в мире
здоровье - общество
украина
россия
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщил в субботу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*."Власти решили мобилизовать ГСЧС. Совершенно безумное решение! Их мобилизация – это нелепость. Кто будет делать их работу?" - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Он также отметил, что на сайте кабмина Украины подана петиция требованием предоставить бронь для спасателей и пожарных от мобилизации. На сайте кабмина подана петиция, автор которой просит правительство вернуть бронь для спасателей, личного состава пожарной охраны, службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты. Менее чем за сутки она набрала более 21 тысячи подписей из необходимых 25 тысяч для рассмотрения. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240416/mobilzatsiya-1940400885.html
https://ria.ru/20240530/bron-1949375985.html
https://ria.ru/20240130/mobilizatsiya-1924468434.html
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в мире, здоровье - общество, украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
На Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС

Депутат Рады Гончаренко: власти Украины решили мобилизовать сотрудников ГСЧС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПочетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве
Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Почетный караул возле здания Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщил в субботу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Власти решили мобилизовать ГСЧС. Совершенно безумное решение! Их мобилизация – это нелепость. Кто будет делать их работу?" - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Зеленский подписал скандальный законопроект о мобилизации на Украине
16 апреля, 15:42
Он также отметил, что на сайте кабмина Украины подана петиция требованием предоставить бронь для спасателей и пожарных от мобилизации.
На сайте кабмина подана петиция, автор которой просит правительство вернуть бронь для спасателей, личного состава пожарной охраны, службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты. Менее чем за сутки она набрала более 21 тысячи подписей из необходимых 25 тысяч для рассмотрения.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
СМИ: на Украине отказались от идеи давать бронь от мобилизации за деньги
30 мая, 14:26
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
Киев - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Минобороны Украины рассказало о новом законопроекте о мобилизации
30 января, 22:37
* Внесен в список террористов и экстремистов
 
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