Дрозденко рассказал о трудоустройстве выпускников программы "Время героев"
Ленинградская область готова трудоустраивать выпускников "Времени героев"
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиАлександр Дрозденко
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Ленинградская область готова активно участвовать в трудоустройстве на государственную службу и руководящие должности в государственных предприятиях региона выпускников президентской программы "Время героев", сообщил губернатор области Александр Дрозденко.
"Считаю, что люди, прошедшие фронт и рисковавшие жизнью ради защиты Родины, именно те, кто сегодня может качественно укрепить систему управления и продолжить службу в интересах жителей и развития страны, в том числе в Ленинградской области", - сказал Дрозденко.
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Он добавил, что подача заявок и тестирование для участия идет сейчас и продолжится до конца 2024 года
Программа развития для участников специальной военной операции "Время героев" реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.
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