https://ria.ru/20240601/trudoustryostvo-1949895762.html

Дрозденко рассказал о трудоустройстве выпускников программы "Время героев"

Дрозденко рассказал о трудоустройстве выпускников программы "Время героев" - РИА Новости, 01.06.2024

Дрозденко рассказал о трудоустройстве выпускников программы "Время героев"

Ленинградская область готова активно участвовать в трудоустройстве на государственную службу и руководящие должности в государственных предприятиях региона... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T16:29

2024-06-01T16:29

2024-06-01T16:29

ленинградская область

ленинградская область

россия

александр дрозденко

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Ленинградская область готова активно участвовать в трудоустройстве на государственную службу и руководящие должности в государственных предприятиях региона выпускников президентской программы "Время героев", сообщил губернатор области Александр Дрозденко. "Считаю, что люди, прошедшие фронт и рисковавшие жизнью ради защиты Родины, именно те, кто сегодня может качественно укрепить систему управления и продолжить службу в интересах жителей и развития страны, в том числе в Ленинградской области", - сказал Дрозденко. Он добавил, что подача заявок и тестирование для участия идет сейчас и продолжится до конца 2024 года Программа развития для участников специальной военной операции "Время героев" реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.

https://ria.ru/20231223/lenoblast-1917653766.html

https://ria.ru/20230922/gossovet-1897950596.html

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ленинградская область, россия, александр дрозденко, владимир путин