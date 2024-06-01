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Дрозденко рассказал о трудоустройстве выпускников программы "Время героев" - РИА Новости, 01.06.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
16:29 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/trudoustryostvo-1949895762.html
Дрозденко рассказал о трудоустройстве выпускников программы "Время героев"
Дрозденко рассказал о трудоустройстве выпускников программы "Время героев" - РИА Новости, 01.06.2024
Дрозденко рассказал о трудоустройстве выпускников программы "Время героев"
Ленинградская область готова активно участвовать в трудоустройстве на государственную службу и руководящие должности в государственных предприятиях региона... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T16:29
2024-06-01T16:29
ленинградская область
ленинградская область
россия
александр дрозденко
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Ленинградская область готова активно участвовать в трудоустройстве на государственную службу и руководящие должности в государственных предприятиях региона выпускников президентской программы "Время героев", сообщил губернатор области Александр Дрозденко. "Считаю, что люди, прошедшие фронт и рисковавшие жизнью ради защиты Родины, именно те, кто сегодня может качественно укрепить систему управления и продолжить службу в интересах жителей и развития страны, в том числе в Ленинградской области", - сказал Дрозденко. Он добавил, что подача заявок и тестирование для участия идет сейчас и продолжится до конца 2024 года Программа развития для участников специальной военной операции "Время героев" реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.
https://ria.ru/20231223/lenoblast-1917653766.html
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ленинградская область, россия, александр дрозденко, владимир путин
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Владимир Путин
Дрозденко рассказал о трудоустройстве выпускников программы "Время героев"

Ленинградская область готова трудоустраивать выпускников "Времени героев"

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиАлександр Дрозденко
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Ленинградская область готова активно участвовать в трудоустройстве на государственную службу и руководящие должности в государственных предприятиях региона выпускников президентской программы "Время героев", сообщил губернатор области Александр Дрозденко.
"Считаю, что люди, прошедшие фронт и рисковавшие жизнью ради защиты Родины, именно те, кто сегодня может качественно укрепить систему управления и продолжить службу в интересах жителей и развития страны, в том числе в Ленинградской области", - сказал Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке Россия
Экономика Ленобласти до 2031 года получит 6,5 триллиона, заявил Дрозденко
23 декабря 2023, 14:26
Он добавил, что подача заявок и тестирование для участия идет сейчас и продолжится до конца 2024 года
Программа развития для участников специальной военной операции "Время героев" реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Дрозденко представил Госсовету меры привлечения трудовых кадров
22 сентября 2023, 10:43
 
Ленинградская областьЛенинградская областьРоссияАлександр ДрозденкоВладимир Путин
 
 
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