https://ria.ru/20240601/ekonomika-1949899043.html
Товарооборот Таджикистана с Россией вырос на 24,2 процента
Товарооборот Таджикистана с Россией вырос на 24,2 процента - РИА Новости, 01.06.2024
Товарооборот Таджикистана с Россией вырос на 24,2 процента
Товарооборот Таджикистана с Россией вырос в январе-апреле на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 636,8 миллиона долларов,... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T16:55
2024-06-01T16:55
2024-06-01T17:00
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ДУШАНБЕ, 1 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Товарооборот Таджикистана с Россией вырос в январе-апреле на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 636,8 миллиона долларов, сообщает Агентство по статистике при президенте Таджикистана. Объем экспорта из Таджикистана в РФ за этот период составил 36,1 миллиона долларов, импорт - 600,7 миллиона долларов. Общий объем товарооборота между Таджикистаном и Россией по итогам 2023 года вырос на 2,5%, составив 1,8 миллиарда долларов. Кроме России основными торговыми партнерами Таджикистана стали: Китай, с товарооборотом в 548,7 миллиона долларов и Казахстан - 441,6 миллиона долларов. Общий объем внешторгоборота Таджикистана за январь-апрель вырос на 28,7%, составив 2,7 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944478677.html
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экономика, таджикистан, россия, китай
Экономика, Таджикистан, Россия, Китай
Товарооборот Таджикистана с Россией вырос на 24,2 процента
Товарооборот Таджикистана с Россией в январе-апреле вырос на 24,2%
ДУШАНБЕ, 1 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Товарооборот Таджикистана с Россией вырос в январе-апреле на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 636,8 миллиона долларов, сообщает Агентство по статистике при президенте Таджикистана.
Объем экспорта из Таджикистана в РФ за этот период составил 36,1 миллиона долларов, импорт - 600,7 миллиона долларов.
Общий объем товарооборота между Таджикистаном и Россией по итогам 2023 года вырос на 2,5%, составив 1,8 миллиарда долларов.
Кроме России основными торговыми партнерами Таджикистана стали: Китай
, с товарооборотом в 548,7 миллиона долларов и Казахстан
- 441,6 миллиона долларов.
Общий объем внешторгоборота Таджикистана за январь-апрель вырос на 28,7%, составив 2,7 миллиарда долларов.