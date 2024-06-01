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Диетолог назвала допустимую порцию мороженого - РИА Новости, 01.06.2024
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02:51 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/dietolog-1949815540.html
Диетолог назвала допустимую порцию мороженого
Диетолог назвала допустимую порцию мороженого - РИА Новости, 01.06.2024
Диетолог назвала допустимую порцию мороженого
Рекомендуется есть не более одного мороженого раз в два дня при отсутствии проблем с органами пищеварения, горлом и голосовыми связками, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T02:51
2024-06-01T02:51
общество
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рекомендуется есть не более одного мороженого раз в два дня при отсутствии проблем с органами пищеварения, горлом и голосовыми связками, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист диетолог Минздрава Московской области, заведующая областным диетцентром ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Инна Пичугина. "Если у вас нет проблем с здоровьем, нет проблем с органами пищеварения, и вы съедите одну порцию мороженого, не кусая его и резко не заглатывая, и если у вас нет проблем с горлом, со связками и прочее, то вы можете есть его, пожалуйста. Если вы любите мороженое - ешьте мороженое, но одно мороженое через день, это три штуки в неделю", - отметила Пичугина. При этом, не стоит забывать, что в состав мороженого входит сахар, а вместо сливок производители могут добавлять растительные жиры, в том числе пальмовое масло. Употребление большого количества таких жиров приводит к заболеваниям сердца и сосудов. Поэтому важно читать состав и стараться выбирать лакомство с натуральными ингредиентами. "Но если у вас проблемы с желудком, проблемы с органами пищеварения, то вы всегда должны помнить, что это сахар, плюс жир, плюс холод. Понимаете, что дает холод сразу, если вы его очень быстро съедаете? Это все, как говорится, дает спазм, спазм и проблемы для желудка. И холодная пища, она быстро покидает желудок, что тоже создает нагрузку на органы пищеварения", - добавила Пичугина.
https://ria.ru/20240529/dietolog-1949033627.html
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общество, московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Здоровье - Общество
Диетолог назвала допустимую порцию мороженого

Диетолог Пичугина посоветовала есть не более одного мороженого раз в два дня

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Рекомендуется есть не более одного мороженого раз в два дня при отсутствии проблем с органами пищеварения, горлом и голосовыми связками, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист диетолог Минздрава Московской области, заведующая областным диетцентром ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Инна Пичугина.
"Если у вас нет проблем с здоровьем, нет проблем с органами пищеварения, и вы съедите одну порцию мороженого, не кусая его и резко не заглатывая, и если у вас нет проблем с горлом, со связками и прочее, то вы можете есть его, пожалуйста. Если вы любите мороженое - ешьте мороженое, но одно мороженое через день, это три штуки в неделю", - отметила Пичугина.
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При этом, не стоит забывать, что в состав мороженого входит сахар, а вместо сливок производители могут добавлять растительные жиры, в том числе пальмовое масло. Употребление большого количества таких жиров приводит к заболеваниям сердца и сосудов. Поэтому важно читать состав и стараться выбирать лакомство с натуральными ингредиентами.
"Но если у вас проблемы с желудком, проблемы с органами пищеварения, то вы всегда должны помнить, что это сахар, плюс жир, плюс холод. Понимаете, что дает холод сразу, если вы его очень быстро съедаете? Это все, как говорится, дает спазм, спазм и проблемы для желудка. И холодная пища, она быстро покидает желудок, что тоже создает нагрузку на органы пищеварения", - добавила Пичугина.
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