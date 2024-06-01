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В Соборной мечети Москвы пройдет акция в поддержку детей с ДЦП
В Соборной мечети Москвы пройдет акция в поддержку детей с ДЦП - РИА Новости, 01.06.2024
В Соборной мечети Москвы пройдет акция в поддержку детей с ДЦП
В День защиты детей в Соборной мечети российской столицы состоится акция в поддержку детей с ДЦП, сообщил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T06:10
2024-06-01T06:10
2024-06-01T06:10
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В День защиты детей в Соборной мечети российской столицы состоится акция в поддержку детей с ДЦП, сообщил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году."Ежегодный проект "Фестиваль Корана" 1 июня в Московской соборной мечети пройдет детская благотворительная акция "От детей – детям". Желающие смогут принять участие в ярмарке и предложить свои товары для продажи, самостоятельно провести творческий мастер-класс, подготовить рисунки для выставки "Чудеса из Корана". Вырученные в рамках акции средства будут направлены на реализацию проекта нашего фонда "Закят" для тех малышей, у кого ДЦП", - рассказал РИА Новости муфтий Аляутдинов.По мнению муфтия Москвы, мероприятие нацелено на популяризацию среди детей волонтерской деятельности."Оргкомитет максимально "втягивает" детей в богоугодные дела. Например, наша акция "Копилка добра" - это когда дети собирают деньги в специальную копилку, а потом приносят их в фонд, помогают другим детям, которые вынуждены бороться с тяжёлыми заболеваниями", - добавил зампред ДУМ РФ.Он сообщил, что в благотворительной акции "От детей – к детям" могут принять участие не только мусульмане."Двери Соборной мечети открыты для всех, независимо от конфессиональной принадлежности", - заключил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, париж, московская соборная мечеть, религия
Религия, Москва, Россия, Париж, Московская соборная мечеть, Религия
В Соборной мечети Москвы пройдет акция в поддержку детей с ДЦП
В День защиты детей в Соборной мечети Москвы поддержат детей с диагнозом ДЦП
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В День защиты детей в Соборной мечети российской столицы состоится акция в поддержку детей с ДЦП, сообщил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже
(Франция
) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
"Ежегодный проект "Фестиваль Корана" 1 июня в Московской соборной мечети
пройдет детская благотворительная акция "От детей – детям". Желающие смогут принять участие в ярмарке и предложить свои товары для продажи, самостоятельно провести творческий мастер-класс, подготовить рисунки для выставки "Чудеса из Корана". Вырученные в рамках акции средства будут направлены на реализацию проекта нашего фонда "Закят" для тех малышей, у кого ДЦП", - рассказал РИА Новости муфтий Аляутдинов.
По мнению муфтия Москвы, мероприятие нацелено на популяризацию среди детей волонтерской деятельности.
"Оргкомитет максимально "втягивает" детей в богоугодные дела. Например, наша акция "Копилка добра" - это когда дети собирают деньги в специальную копилку, а потом приносят их в фонд, помогают другим детям, которые вынуждены бороться с тяжёлыми заболеваниями", - добавил зампред ДУМ РФ.
Он сообщил, что в благотворительной акции "От детей – к детям" могут принять участие не только мусульмане.
"Двери Соборной мечети открыты для всех, независимо от конфессиональной принадлежности", - заключил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.