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На Орловщине прошел день открытых дверей духовного центра "Вятский Посад" - РИА Новости, 01.06.2024
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Религия
 
20:52 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/den-1949929197.html
На Орловщине прошел день открытых дверей духовного центра "Вятский Посад"
На Орловщине прошел день открытых дверей духовного центра "Вятский Посад" - РИА Новости, 01.06.2024
На Орловщине прошел день открытых дверей духовного центра "Вятский Посад"
В поселке Знаменка Орловской области в субботу прошел день открытых дверей поддержанного президентом РФ духовно-православного центра "Вятский Посад" и с... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T20:52
2024-06-01T20:52
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В поселке Знаменка Орловской области в субботу прошел день открытых дверей поддержанного президентом РФ духовно-православного центра "Вятский Посад" и с участием гостей из Белоруссии, также состоялось открытие и освящение памятника Петру Столыпину, сообщили РИА Новости в духовно-православном центре. Концепция данного проекта была презентована президенту РФ Владимиру Путину в 2019 году, главой государства дано указание об оказании содействия в строительстве объектов подсобного хозяйства "Орловский Колос", прежде всего Сельскохозяйственной гимназии. Строительство сельскохозяйственного комплекса "Орловский Колос" началось в 2018 году по благословению и поддержке схиархимандрита Илия (Ноздрина) духовника патриарха московского и всея Руси Кирилла. Финансирование строительных работ ведется за счет благотворителей Духовно-православного центра "Вятский Посад". "Сегодня состоялся день открытых дверей подсобного хозяйства "Орловский Колос". Оно включает храмовый комплекс в честь преподобного Сергия Радонежского с храмом в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" и нижним храмом в честь преподобного Серафима Саровского, пансион, общественно-деловую зону, животноводческий комплекс, фруктовые сады, поля, Сельскохозяйственную гимназию имени Петра Столыпина на 550 мест. Сегодня здесь также состоялось открытие и освящение памятника Столыпину, автор проекта Зураб Церетели. В мероприятии приняли участие гости из Белоруссии", - рассказали в духовно-православном центре "Вятский Посад". По словам представителей духовного центра, сельскохозяйственный профиль гимназии предусматривает знакомство с агропромышленным комплексом. "Обучающиеся смогут получить предпрофильное и профильное образование, связанное с сельским хозяйством - агрономы, ветеринары, зоотехники, инженеры-механики. Данное обучение позволит обеспечить условия для сознательного выбора детей и молодежи своей будущей профессии в соответствии с их индивидуальными способностями, интересами и реальными потребностями рынка труда", - сообщили в "Вятском посаде". В настоящее время происходит комплектование учебных классов необходимым оборудованием, создаются специализированные учебные классы при участии ООО "Терра Групп" и компании "БЕЛАГРО", компании "ФосАгро" и "Щелково Агрохим", ООО "КЗ РОСТСЕЛЬМАШ" и ООО "Агропромсервис", АО Агрохолдинг "Степь".
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россия, белоруссия, орловская область, петр столыпин, владимир путин, сергий радонежский, фосагро
Религия, Россия, Белоруссия, Орловская область, Петр Столыпин, Владимир Путин, Сергий Радонежский, ФосАгро
На Орловщине прошел день открытых дверей духовного центра "Вятский Посад"

На Орловщине прошел день открытых дверей православного центра "Вятский Посад"

© Фото : Леонид Музалевский/ВКонтактеОткрытие и освящение памятника Петру Столыпину в Орловской области
Открытие и освящение памятника Петру Столыпину в Орловской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : Леонид Музалевский/ВКонтакте
Открытие и освящение памятника Петру Столыпину в Орловской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В поселке Знаменка Орловской области в субботу прошел день открытых дверей поддержанного президентом РФ духовно-православного центра "Вятский Посад" и с участием гостей из Белоруссии, также состоялось открытие и освящение памятника Петру Столыпину, сообщили РИА Новости в духовно-православном центре.
Концепция данного проекта была презентована президенту РФ Владимиру Путину в 2019 году, главой государства дано указание об оказании содействия в строительстве объектов подсобного хозяйства "Орловский Колос", прежде всего Сельскохозяйственной гимназии. Строительство сельскохозяйственного комплекса "Орловский Колос" началось в 2018 году по благословению и поддержке схиархимандрита Илия (Ноздрина) духовника патриарха московского и всея Руси Кирилла. Финансирование строительных работ ведется за счет благотворителей Духовно-православного центра "Вятский Посад".
"Сегодня состоялся день открытых дверей подсобного хозяйства "Орловский Колос". Оно включает храмовый комплекс в честь преподобного Сергия Радонежского с храмом в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" и нижним храмом в честь преподобного Серафима Саровского, пансион, общественно-деловую зону, животноводческий комплекс, фруктовые сады, поля, Сельскохозяйственную гимназию имени Петра Столыпина на 550 мест. Сегодня здесь также состоялось открытие и освящение памятника Столыпину, автор проекта Зураб Церетели. В мероприятии приняли участие гости из Белоруссии", - рассказали в духовно-православном центре "Вятский Посад".
По словам представителей духовного центра, сельскохозяйственный профиль гимназии предусматривает знакомство с агропромышленным комплексом.
"Обучающиеся смогут получить предпрофильное и профильное образование, связанное с сельским хозяйством - агрономы, ветеринары, зоотехники, инженеры-механики. Данное обучение позволит обеспечить условия для сознательного выбора детей и молодежи своей будущей профессии в соответствии с их индивидуальными способностями, интересами и реальными потребностями рынка труда", - сообщили в "Вятском посаде".
В настоящее время происходит комплектование учебных классов необходимым оборудованием, создаются специализированные учебные классы при участии ООО "Терра Групп" и компании "БЕЛАГРО", компании "ФосАгро" и "Щелково Агрохим", ООО "КЗ РОСТСЕЛЬМАШ" и ООО "Агропромсервис", АО Агрохолдинг "Степь".
 
РелигияРоссияБелоруссияОрловская областьПетр СтолыпинВладимир ПутинСергий РадонежскийФосАгро
 
 
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