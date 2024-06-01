На Орловщине прошел день открытых дверей духовного центра "Вятский Посад"
На Орловщине прошел день открытых дверей православного центра "Вятский Посад"
© Фото : Леонид Музалевский/ВКонтактеОткрытие и освящение памятника Петру Столыпину в Орловской области
Открытие и освящение памятника Петру Столыпину в Орловской области
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В поселке Знаменка Орловской области в субботу прошел день открытых дверей поддержанного президентом РФ духовно-православного центра "Вятский Посад" и с участием гостей из Белоруссии, также состоялось открытие и освящение памятника Петру Столыпину, сообщили РИА Новости в духовно-православном центре.
Концепция данного проекта была презентована президенту РФ Владимиру Путину в 2019 году, главой государства дано указание об оказании содействия в строительстве объектов подсобного хозяйства "Орловский Колос", прежде всего Сельскохозяйственной гимназии. Строительство сельскохозяйственного комплекса "Орловский Колос" началось в 2018 году по благословению и поддержке схиархимандрита Илия (Ноздрина) духовника патриарха московского и всея Руси Кирилла. Финансирование строительных работ ведется за счет благотворителей Духовно-православного центра "Вятский Посад".
"Сегодня состоялся день открытых дверей подсобного хозяйства "Орловский Колос". Оно включает храмовый комплекс в честь преподобного Сергия Радонежского с храмом в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" и нижним храмом в честь преподобного Серафима Саровского, пансион, общественно-деловую зону, животноводческий комплекс, фруктовые сады, поля, Сельскохозяйственную гимназию имени Петра Столыпина на 550 мест. Сегодня здесь также состоялось открытие и освящение памятника Столыпину, автор проекта Зураб Церетели. В мероприятии приняли участие гости из Белоруссии", - рассказали в духовно-православном центре "Вятский Посад".
По словам представителей духовного центра, сельскохозяйственный профиль гимназии предусматривает знакомство с агропромышленным комплексом.
"Обучающиеся смогут получить предпрофильное и профильное образование, связанное с сельским хозяйством - агрономы, ветеринары, зоотехники, инженеры-механики. Данное обучение позволит обеспечить условия для сознательного выбора детей и молодежи своей будущей профессии в соответствии с их индивидуальными способностями, интересами и реальными потребностями рынка труда", - сообщили в "Вятском посаде".
В настоящее время происходит комплектование учебных классов необходимым оборудованием, создаются специализированные учебные классы при участии ООО "Терра Групп" и компании "БЕЛАГРО", компании "ФосАгро" и "Щелково Агрохим", ООО "КЗ РОСТСЕЛЬМАШ" и ООО "Агропромсервис", АО Агрохолдинг "Степь".