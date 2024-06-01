https://ria.ru/20240601/den-1949929197.html

На Орловщине прошел день открытых дверей духовного центра "Вятский Посад"

На Орловщине прошел день открытых дверей духовного центра "Вятский Посад" - РИА Новости, 01.06.2024

На Орловщине прошел день открытых дверей духовного центра "Вятский Посад"

В поселке Знаменка Орловской области в субботу прошел день открытых дверей поддержанного президентом РФ духовно-православного центра "Вятский Посад" и с... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T20:52

2024-06-01T20:52

2024-06-01T20:52

религия

россия

белоруссия

орловская область

петр столыпин

владимир путин

сергий радонежский

фосагро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949926723_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c6974e24d79b6e44d452bd6501692992.jpg

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. В поселке Знаменка Орловской области в субботу прошел день открытых дверей поддержанного президентом РФ духовно-православного центра "Вятский Посад" и с участием гостей из Белоруссии, также состоялось открытие и освящение памятника Петру Столыпину, сообщили РИА Новости в духовно-православном центре. Концепция данного проекта была презентована президенту РФ Владимиру Путину в 2019 году, главой государства дано указание об оказании содействия в строительстве объектов подсобного хозяйства "Орловский Колос", прежде всего Сельскохозяйственной гимназии. Строительство сельскохозяйственного комплекса "Орловский Колос" началось в 2018 году по благословению и поддержке схиархимандрита Илия (Ноздрина) духовника патриарха московского и всея Руси Кирилла. Финансирование строительных работ ведется за счет благотворителей Духовно-православного центра "Вятский Посад". "Сегодня состоялся день открытых дверей подсобного хозяйства "Орловский Колос". Оно включает храмовый комплекс в честь преподобного Сергия Радонежского с храмом в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" и нижним храмом в честь преподобного Серафима Саровского, пансион, общественно-деловую зону, животноводческий комплекс, фруктовые сады, поля, Сельскохозяйственную гимназию имени Петра Столыпина на 550 мест. Сегодня здесь также состоялось открытие и освящение памятника Столыпину, автор проекта Зураб Церетели. В мероприятии приняли участие гости из Белоруссии", - рассказали в духовно-православном центре "Вятский Посад". По словам представителей духовного центра, сельскохозяйственный профиль гимназии предусматривает знакомство с агропромышленным комплексом. "Обучающиеся смогут получить предпрофильное и профильное образование, связанное с сельским хозяйством - агрономы, ветеринары, зоотехники, инженеры-механики. Данное обучение позволит обеспечить условия для сознательного выбора детей и молодежи своей будущей профессии в соответствии с их индивидуальными способностями, интересами и реальными потребностями рынка труда", - сообщили в "Вятском посаде". В настоящее время происходит комплектование учебных классов необходимым оборудованием, создаются специализированные учебные классы при участии ООО "Терра Групп" и компании "БЕЛАГРО", компании "ФосАгро" и "Щелково Агрохим", ООО "КЗ РОСТСЕЛЬМАШ" и ООО "Агропромсервис", АО Агрохолдинг "Степь".

россия

белоруссия

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, орловская область, петр столыпин, владимир путин, сергий радонежский, фосагро