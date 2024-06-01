https://ria.ru/20240601/arkhivy-1949807830.html

ФСБ раскрыла, как гитлеровцы готовили детей для диверсий

ФСБ раскрыла, как гитлеровцы готовили детей для диверсий - РИА Новости, 01.06.2024

ФСБ раскрыла, как гитлеровцы готовили детей для диверсий

ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы о том, как гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны готовили детей и подростков, оставшихся без... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T00:19

2024-06-01T00:19

2024-06-01T00:20

ссср

смоленск

россия

николай фролов

лаврентий берия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923675129_0:85:3339:1963_1920x0_80_0_0_f3a3390715e62ab6378a6f5cb6ea2f4c.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы о том, как гитлеровцы в годы Великой Отечественной войны готовили детей и подростков, оставшихся без родителей, для разведки и диверсий в тылу Красной армии – с этими целями использовались даже 7-летние. Публикация приурочена к отмечаемому в субботу международному Дню защиты детей. Малолетняя агентура Уже в первые месяцы Великой Отечественной войны советская военная контрразведка выявила факты подготовки и заброски в прифронтовую полосу и в тыл Красной армии советских детей и подростков с разведывательно-диверсионными заданиями. В ходе следствия выяснилось, что на временно оккупированной территории под видом детских домов германскими спецслужбами создавались разведывательные школы. Об этом, в частности, сообщил 25 декабря 1941 года начальник Особого отдела (военная контрразведка) Юго-Западного фронта старший майор госбезопасности Николай Селивановский в докладной записке заместителю наркома внутренних дел СССР Виктору Абакумову. Военные контрразведчики Юго-Западного фронта выявили две школы малолетних разведчиков, организованные немецкой разведкой в городе Бобруйске и в селе Протопопово Харьковской области, докладывал Селивановский. "Школы эти под видом детдомов комплектовались, главным образом, из детей, оказавшихся беспризорными в результате военных действий", - писал чекист. В районе расположения частей 34-й кавалерийской дивизии в начале декабря 1941-го военные контрразведчики задержали трех детей – девятилетнего Николая Смирнова и братьев Нестеренко – 13-летнего Константина и 7-летнего Сергея. Смирнов показал, что эвакуировался с Западной Украины со своей семьей, но их эшелон был разбомблен. Мальчик, потеряв родных, вместе с другими эвакуируемыми продвигался на восток, желая вернуться к прежнему месту жительства на станции Миллерово. В Бобруйске Смирнова задержали немцы и направили в местный детдом. "В нем находилось до 50 детей, разделенных на две группы. В младшей группе было до 20 детей в возрасте 7-10 лет, в том числе две девочки. В старшей группе было до 30 детей в возрасте 11-15 лет", - отмечал Селивановский. "Детей приучали ведению разведывательной работы. На занятиях им объясняли, как начертить план расположения огневых точек, штабов, орудий, танков, пулеметов, автомашин, кавалерии. В старшей группе, кроме того, обучали обращению с оружием, гранатой, минированию ж/д линий", - сообщал Селивановский. Гитлеровцы "в порядке практической проверки усвояемости" устраивали военные игры: "детей делили на две группы и каждая должна была провести разведку в тылу другой, а затем "идти в бой". Селивановский приводил данные и о школе малолетних разведчиков в селе Протопопово Петровского района Харьковской области. О ней рассказал уроженец этого села 11-летний Василий Григорьев, задержанный советской военной контрразведкой в расположении частей 6-й армии. По словам Григорьева, еще до войны, после смерти отца в 1940 году, его определили в детский дом в Протопопове. В начале ноября 1941-го немцы в селе собрали 15 мальчиков его возраста. "Нас поместили в одной из комнат школы. Вскоре к нам привели еще 15 мальчиков из села Вальвенкино. Начались занятия. Два немецких офицера учили нас тому, как ходить в разведку, как распознавать воинские части и т.п. Обучали нас 7 дней", - вспоминал мальчик. Школа в гемфурте Что касается использования гитлеровцами детей для диверсий, то эта тема стала известной в обществе в 2000-х годах после выхода в России художественного фильма "Сволочи". По сюжету, в годы войны в некоей детской диверсионной школе, созданной НКВД СССР в Алма-Ате из беспризорников и трудных подростков с уголовным прошлым, готовили смертников. Фильм тогда вызвал большой резонанс, ФСБ выступила с официальным опровержением фактов, положенных в основу ленты. А историки спецслужб, используя рассекреченные к тому времени архивные документы ФСБ, убедительно доказали, что Советский Союз, в отличие от гитлеровской Германии, никогда не готовил детей для разведки и диверсий. В 1943 году гитлеровцы все чаще стали привлекать подростков для совершения диверсий на железнодорожном транспорте. Выяснилось, что за этим стояла диверсионная спецшкола в местечке Гемфурт вблизи германского города Касселя, которая специализировалась на обучении советских детей и подростков. Школа подчинялась "Абверкоманде-203" (АК-203) - подразделению германской военной разведки Абвера. Архивные материалы ФСБ по гемфуртской школе были в свое время использованы для критики сюжета "Сволочей". Сейчас опубликованы копии архивных документов на этот счет. Взрывчатка под видом угля В сентябре 1943-го Виктор Абакумов, к тому времени уже начальник советской военной контрразведки "Смерш", сообщал наркомам внутренних дел и госбезопасности СССР Лаврентию Берии и Всеволоду Меркулову об аресте 28 агентов-диверсантов Абвера в возрасте от 14 до 16 лет, заброшенных в расположение частей Красной армии на самолетах – в том числе в Подмосковье. "Как показали арестованные, они имели задание от германской разведки совершать диверсионные акты на линии железных дорог, идущих к фронту, путем вывода из строя паровозов, для чего они были снабжены взрывчатым веществом, которое должны были подбрасывать в угольные штабеля, расположенные у железнодорожных станций", - писал Абакумов. Взрывчатка специального состава была внешне похожа на куски каменного угля, отмечал он. В качестве примера Абакумов сообщил о задержании в Михневском районе Московской области некоего Дмитрия Репухова 1927 года рождения. Тот рассказал, что в июне 1943-го с другими подростками был увезен немцами из своего села Богородицкое Смоленской области в лагерь под Смоленском, где гитлеровцы готовили кадры для "Русской освободительной армии". Репухов показывал, что немцы отобрали из лагеря 30 подростков 14-16 лет "и под видом экскурсантов" отправили под город Кассель. На месте у подростков взяли подписки, "обязывавшие их вести борьбу против коммунистов, комиссаров и политруков". Как рассказывал Репухов, подростки в течение месяца обучались "на специальных курсах германской разведки, где проходили топографию, строевую подготовку и парашютное дело". Начальником школы был унтер-офицер Роберт Шимек, а его помощником - бывший старший лейтенант Красной армии Николай Фролов. После окончания курсов всех подростков доставили в белорусскую Оршу. Там они получили от немцев указания действовать в одиночку, а после приземления в районах частей Красной армии "выйти на железную дорогу, разыскать склады, снабжающие паровозы топливом и подбросить в штабеля с углем куски взрывчатки". "После выполнения задания подростки обязаны были возвратиться к немцам, собрав в пути следования к линии фронта сведения о перевозках войск и грузов", - отмечал Абакумов. Диверсантов одевали в поношенную одежду гражданского и военного образца, каждому из них было выдано по 400-600 рублей советских денег, советские газеты и пропуска для обратного прохода через линию фронта к немцам. "Пропуска эти было отпечатаны на узкой полоске тонкой бумаги, завернутой в резину и зашитой в складку одежды. На пропуске на немецком языке был написан следующий текст: "Особое задание, немедленно доставить в 1-Ц", - сообщал начальник "Смерша". Отделы 1-Ц входили в состав штабов немецких войсковых соединений и поддерживали контакт с Абвером. Большинство немецкой агентуры перебрасывалось через линию фронта с помощью сотрудников отделов 1-Ц. По данным историков спецслужб, гемфуртская школа вербовала 13-17-летних агентов обоих полов из детских домов на оккупированной территории СССР. После прибытия в школу и предварительной психологической обработки всем объявляли, что из них будут готовить агентов-диверсантов. В школе одновременно обучались 25-75 человек. Подготовка шла 1-2 месяца, но некоторые воспитанники обучались полгода и дольше. Подросткам преподавали, как совершать диверсии, обучали пользованию специальными средствами, также проводились занятия по строевой и физической подготовке. В советском тылу подростки должны были выдавать себя за потерявших родителей и беспризорников. Полное безразличие "хозяев" Также приведены копии протоколов допросов органами госбезопасности СССР преподавателя гемфуртской школы, бывшего лейтенанта Красной армии Юрия Евтуховича. На допросе 22 марта 1945 года тот рассказал о создании школы. По его словам, школа была образована в июне 1943 года по инициативе Николая Фролова, которого поддержало руководство АК-203 и начальник немецкого спецлагеря по Смоленском, где готовили взрослых диверсантов, лейтенант Буххольц. "Первый набор подростков в школу в количестве 25 человек был произведен Фроловым из детского дома под Смоленском. С этими подростками он выехал в Гемфурт, где Абверкоманда решила дислоцировать школу", - рассказывал Евтухович. В июле 1943-го Фролов вернулся под Смоленск, произвел набор новой группы подростков в 23 человека и с ними так же выехал в Гемфурт. По словам Евтуховича, уже в июле 1943-го первую группу выпускников гемфуртской школы выбросили в тыл Красной армии с диверсионными заданиями. На допросе 27 января 1945-го Евтухович рассказал, что участь подростков, забрасывавшихся на советскую территорию, немцам была совершенно безразлична. "Дальнейшая судьба агентов Буххольца вообще не интересовала. Общее настроение немцев по этому вопросу таково: выбросим 100 агентов, пусть два из них выполнят задание, и то хорошо, остальных и без нас НКВД ликвидирует", - говорил он. "Кроме того, в среде "Абверкоманды-203" существовала уверенность, что агенты, не вернувшиеся назад, своими рассказами о Германии, о "новой Европе" и так далее, так или иначе, продолжают разрушительную работу в тылу Красной армии", - добавлял Евтухович. На самом же деле подавляющее число подростков-агентов не хотело выполнять задания гитлеровцев. "По статистике, 50% детей, забрасывавшихся гитлеровцами на советскую территорию, добровольно приходили и сдавались в органы госбезопасности и военные комендатуры. Другая часть выбрасывала взрывчатку и уходила, стараясь раствориться среди беспризорников. В итоге, сколько бы немцы ни тратили сил и времени на обработку попавших к ним советских детей, эффективность их усилий была низкой. Здесь, безусловно, сказалась та громадная воспитательная база, которую до войны создало советское государство для детей", - сказал РИА Новости историк спецслужб Олег Матвеев, многие годы изучавший эту тему.

https://ria.ru/20240523/terror-1947775050.html

https://ria.ru/20240506/plen-1944179940.html

https://ria.ru/20240127/arkhivy-1923786998.html

https://ria.ru/20240408/krym-1938470237.html

https://ria.ru/20231205/krasnaya_armiya-1913773449.html

https://ria.ru/20240208/fsb-1926048766.html

https://ria.ru/20240412/fsb-1939489418.html

https://ria.ru/20240509/sevastopol-1944640009.html

ссср

смоленск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, смоленск, россия, николай фролов, лаврентий берия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, великая отечественная война (1941-1945)