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В Раде оценили ситуацию с фортификациями в Харьковской и других областях

В Раде оценили ситуацию с фортификациями в Харьковской и других областях - РИА Новости, 31.05.2024

В Раде оценили ситуацию с фортификациями в Харьковской и других областях

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал плачевной ситуацию с фортификациями не только в Харьковской области, но и в других регионах Украины. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:12

2024-05-31T10:12

2024-05-31T14:05

вооруженные силы украины

белгородская область

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специальная военная операция на украине

дмитрий разумков

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал плачевной ситуацию с фортификациями не только в Харьковской области, но и в других регионах Украины."В прорыве россиян на харьковском направлении крайними хотят сделать наших защитников! Одних - за то, что они не могли сдержать врага из-за отсутствия фортификаций. А других - за то, что они сказали правду и показали, какие же они, так называемые "фортификации" на Харьковщине… Плачевная ситуация с фортификациями и на других направлениях фронта. Но властям это безразлично", - написал Разумков в своем Telegram-канале.Депутат Верховной рады Александр Дубинский 15 мая обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Украинский военный Андрей Бабичев заявлял, что фортификационные сооружения ВСУ под Павлоградом в Днепропетровской области построены некачественно и непрофессионально. Депутат Рады Ирина Геращенко отмечала, что украинским военным не хватает техники для строительства фортификаций.Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

https://ria.ru/20240531/ganchev-1949556677.html

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