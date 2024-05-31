В Раде оценили ситуацию с фортификациями в Харьковской и других областях
Депутат Рады Разумков назвал плачевной ситуацию с фортификациями на Украине
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал плачевной ситуацию с фортификациями не только в Харьковской области, но и в других регионах Украины.
"В прорыве россиян на харьковском направлении крайними хотят сделать наших защитников! Одних - за то, что они не могли сдержать врага из-за отсутствия фортификаций. А других - за то, что они сказали правду и показали, какие же они, так называемые "фортификации" на Харьковщине… Плачевная ситуация с фортификациями и на других направлениях фронта. Но властям это безразлично", - написал Разумков в своем Telegram-канале.
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Депутат Верховной рады Александр Дубинский 15 мая обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Украинский военный Андрей Бабичев заявлял, что фортификационные сооружения ВСУ под Павлоградом в Днепропетровской области построены некачественно и непрофессионально. Депутат Рады Ирина Геращенко отмечала, что украинским военным не хватает техники для строительства фортификаций.
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.