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В Раде оценили ситуацию с фортификациями в Харьковской и других областях - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 31.05.2024 (обновлено: 14:05 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/svo-1949580905.html
В Раде оценили ситуацию с фортификациями в Харьковской и других областях
В Раде оценили ситуацию с фортификациями в Харьковской и других областях - РИА Новости, 31.05.2024
В Раде оценили ситуацию с фортификациями в Харьковской и других областях
Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал плачевной ситуацию с фортификациями не только в Харьковской области, но и в других регионах Украины. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:12
2024-05-31T14:05
вооруженные силы украины
белгородская область
белгород
специальная военная операция на украине
дмитрий разумков
харьковская область
россия
украина
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал плачевной ситуацию с фортификациями не только в Харьковской области, но и в других регионах Украины."В прорыве россиян на харьковском направлении крайними хотят сделать наших защитников! Одних - за то, что они не могли сдержать врага из-за отсутствия фортификаций. А других - за то, что они сказали правду и показали, какие же они, так называемые "фортификации" на Харьковщине… Плачевная ситуация с фортификациями и на других направлениях фронта. Но властям это безразлично", - написал Разумков в своем Telegram-канале.Депутат Верховной рады Александр Дубинский 15 мая обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Украинский военный Андрей Бабичев заявлял, что фортификационные сооружения ВСУ под Павлоградом в Днепропетровской области построены некачественно и непрофессионально. Депутат Рады Ирина Геращенко отмечала, что украинским военным не хватает техники для строительства фортификаций.Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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белгородская область
белгород
харьковская область
россия
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вооруженные силы украины, белгородская область, белгород, дмитрий разумков, харьковская область, россия, украина, виталий ганчев, александр дубинский, верховная рада украины
Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Белгород, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Разумков, Харьковская область, Россия, Украина, Виталий Ганчев, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
В Раде оценили ситуацию с фортификациями в Харьковской и других областях

Депутат Рады Разумков назвал плачевной ситуацию с фортификациями на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал плачевной ситуацию с фортификациями не только в Харьковской области, но и в других регионах Украины.
"В прорыве россиян на харьковском направлении крайними хотят сделать наших защитников! Одних - за то, что они не могли сдержать врага из-за отсутствия фортификаций. А других - за то, что они сказали правду и показали, какие же они, так называемые "фортификации" на Харьковщине… Плачевная ситуация с фортификациями и на других направлениях фронта. Но властям это безразлично", - написал Разумков в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом?
14 мая, 08:00
Депутат Верховной рады Александр Дубинский 15 мая обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Украинский военный Андрей Бабичев заявлял, что фортификационные сооружения ВСУ под Павлоградом в Днепропетровской области построены некачественно и непрофессионально. Депутат Рады Ирина Геращенко отмечала, что украинским военным не хватает техники для строительства фортификаций.
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в приграничном с Россией городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Член экипажа танка Т-72 группировки войск Центр в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам
06:02
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что западная и северная части города Волчанска контролируются российскими войсками. Ганчев добавил, что Украина подтягивает новые резервы в Харьковской области на укрепрайоны, но там работает авиация ВС РФ, ВСУ не смогут долго сопротивляться.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьБелгородДмитрий РазумковХарьковская областьРоссияУкраинаВиталий ГанчевАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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