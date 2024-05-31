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В России продлят запрет на экспорт риса - РИА Новости, 31.05.2024
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12:25 31.05.2024 (обновлено: 12:27 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/ris-1949628685.html
В России продлят запрет на экспорт риса
В России продлят запрет на экспорт риса - РИА Новости, 31.05.2024
В России продлят запрет на экспорт риса
Производство риса в России пока не достигло показателей, которые позволили бы обеспечить полностью внутренний рынок, поэтому власти намерены снова... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:25
2024-05-31T12:27
экономика
россия
дмитрий патрушев
рис
продукты
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СОЧИ, 31 мая - РИА Новости. Производство риса в России пока не достигло показателей, которые позволили бы обеспечить полностью внутренний рынок, поэтому власти намерены снова пролонгировать запрет на его вывоз из страны, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме. "Значит, работа ведется, у нас объемы производства риса увеличиваются, но пока они все еще не достигли тех показателей, которые бы нам позволили спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке. Поэтому по рису мы пока наше решение по запрету пролонгируем", - сказал он. Он напомнил, что из-за аварии на Федоровском гидроузле на Кубани "очень серьезно упали объемы сева риса, там, где это можно делать эффективно, и объемы производства риса", поэтому власти были вынуждены запретить экспорт риса из страны. "Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что рис - хорошая культура с точки зрения экспорта. Мы планируем в ближайшей перспективе увеличить объем производства риса не менее чем до 2 миллионов тонн, с расчетом на то, что наши экспортеры смогут эту культуру отправлять на экспорт. Но какое-то время еще должно пройти, пока поживем в режиме запрета на экспорт риса", - добавил Патрушев. Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз - до 30 июня 2024 года.
https://ria.ru/20240531/patrushev-1949623271.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев, рис, продукты
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Рис, Продукты
В России продлят запрет на экспорт риса

Патрушев: Россия намерена пролонгировать запрет на вывоз риса из страны

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкУборка урожая риса
Уборка урожая риса - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Уборка урожая риса. Архивное фото
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СОЧИ, 31 мая - РИА Новости. Производство риса в России пока не достигло показателей, которые позволили бы обеспечить полностью внутренний рынок, поэтому власти намерены снова пролонгировать запрет на его вывоз из страны, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме.
«
"Значит, работа ведется, у нас объемы производства риса увеличиваются, но пока они все еще не достигли тех показателей, которые бы нам позволили спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке. Поэтому по рису мы пока наше решение по запрету пролонгируем", - сказал он.
Он напомнил, что из-за аварии на Федоровском гидроузле на Кубани "очень серьезно упали объемы сева риса, там, где это можно делать эффективно, и объемы производства риса", поэтому власти были вынуждены запретить экспорт риса из страны.
"Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что рис - хорошая культура с точки зрения экспорта. Мы планируем в ближайшей перспективе увеличить объем производства риса не менее чем до 2 миллионов тонн, с расчетом на то, что наши экспортеры смогут эту культуру отправлять на экспорт. Но какое-то время еще должно пройти, пока поживем в режиме запрета на экспорт риса", - добавил Патрушев.
Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз - до 30 июня 2024 года.
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