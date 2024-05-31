https://ria.ru/20240531/ris-1949628685.html

В России продлят запрет на экспорт риса

В России продлят запрет на экспорт риса - РИА Новости, 31.05.2024

В России продлят запрет на экспорт риса

Производство риса в России пока не достигло показателей, которые позволили бы обеспечить полностью внутренний рынок, поэтому власти намерены снова... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:25

2024-05-31T12:25

2024-05-31T12:27

экономика

россия

дмитрий патрушев

рис

продукты

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СОЧИ, 31 мая - РИА Новости. Производство риса в России пока не достигло показателей, которые позволили бы обеспечить полностью внутренний рынок, поэтому власти намерены снова пролонгировать запрет на его вывоз из страны, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме. "Значит, работа ведется, у нас объемы производства риса увеличиваются, но пока они все еще не достигли тех показателей, которые бы нам позволили спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке. Поэтому по рису мы пока наше решение по запрету пролонгируем", - сказал он. Он напомнил, что из-за аварии на Федоровском гидроузле на Кубани "очень серьезно упали объемы сева риса, там, где это можно делать эффективно, и объемы производства риса", поэтому власти были вынуждены запретить экспорт риса из страны. "Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что рис - хорошая культура с точки зрения экспорта. Мы планируем в ближайшей перспективе увеличить объем производства риса не менее чем до 2 миллионов тонн, с расчетом на то, что наши экспортеры смогут эту культуру отправлять на экспорт. Но какое-то время еще должно пройти, пока поживем в режиме запрета на экспорт риса", - добавил Патрушев. Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей, и с тех пор неоднократно продлевался, последний раз - до 30 июня 2024 года.

https://ria.ru/20240531/patrushev-1949623271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий патрушев, рис, продукты