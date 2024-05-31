https://ria.ru/20240531/putin-1949755781.html

Путин поручил обеспечить деятельность Дирекции фестиваля молодежи

Путин поручил обеспечить деятельность Дирекции фестиваля молодежи - РИА Новости, 31.05.2024

Путин поручил обеспечить деятельность Дирекции фестиваля молодежи

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с администрацией президента России обеспечить дальнейшую деятельность Дирекции Всемирного... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:21

2024-05-31T18:21

2024-05-31T18:21

россия

владимир путин

михаил мишустин

сергей кириенко

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с администрацией президента России обеспечить дальнейшую деятельность Дирекции Всемирного фестиваля молодежи в целях сохранения наследия ВФМ-2024. Перечень поручений утвержден по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, состоявшейся 6 марта 2024 года. "Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации: ...в целях сохранения и дальнейшего развития наследия Всемирного фестиваля молодежи 2024 года обеспечить деятельность автономной некоммерческой организации "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи", в том числе по дальнейшему проведению мероприятий, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, предусмотрев необходимое финансирование", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 июля 2024 года, далее - ежегодно. Ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

https://ria.ru/20240531/festival-1949747826.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко, общество