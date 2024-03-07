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На пути к мечтам: в "Сириусе" завершился Всемирный фестиваль молодежи

На пути к мечтам: в "Сириусе" завершился Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 07.03.2024

На пути к мечтам: в "Сириусе" завершился Всемирный фестиваль молодежи

В "Сириусе" закончился Всемирный фестиваль молодежи. На церемонии закрытия выступил президент России Владимир Путин. Наиболее яркие моменты торжества — в... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T11:45

2024-03-07T11:45

2024-03-07T11:45

фото

россия

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

федеральная территория "сириус"

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В "Сириусе" закончился Всемирный фестиваль молодежи. На церемонии закрытия выступил президент России Владимир Путин. Наиболее яркие моменты торжества — в фотоленте Ria.ru.

россия

федеральная территория "сириус"

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