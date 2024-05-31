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На Алтае обнаружили уникальную природную достопримечательность - РИА Новости, 31.05.2024
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08:40 31.05.2024 (обновлено: 10:57 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/priroda-1949564557.html
На Алтае обнаружили уникальную природную достопримечательность
На Алтае обнаружили уникальную природную достопримечательность - РИА Новости, 31.05.2024
На Алтае обнаружили уникальную природную достопримечательность
Алтайские школьники обнаружили уникальную природную достопримечательность — степь пионов, сообщил губернатор Виктор Томенко в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T08:40
2024-05-31T10:57
хорошие новости
алтайский край
кытмановский район
виктор томенко
общество
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БАРНАУЛ, 31 мая — РИА Новости. Алтайские школьники обнаружили уникальную природную достопримечательность — степь пионов, сообщил губернатор Виктор Томенко в Telegram-канале. "Пионовая степь площадью до 15 гектаров — природная достопримечательность и новое открытие в Кытмановском районе. Ее недавно обнаружили ребята из "Каравана" — клуба друзей нацпарка "Салаир" и Тигирекского заповедника", — написал он.Губернатор уточнил, что дети из клуба "Караван" в рамках проекта "В поисках сокровищ природы" изучали три района Алтая — Кытмановский, Тогульский и Целинный. Они побывали на озере Круглом, на реке Чумыш и на экскурсии к Еландинским камушкам. Еландинские камушки — памятник природы недалеко от села Целинное. По словам Ткаченко, это единственное, что осталось от всего массива гранитоидов, тянущегося по правому берегу реки Ямы.
алтайский край
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алтайский край, кытмановский район, виктор томенко, общество
Хорошие новости, Алтайский край, Кытмановский район, Виктор Томенко, Общество
На Алтае обнаружили уникальную природную достопримечательность

На Алтае обнаружили уникальную степь пионов площадью около 15 гектаров

© Фото : Виктор Томенко/TelegramПионовая степь в Алтайском крае
Пионовая степь в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Виктор Томенко/Telegram
Пионовая степь в Алтайском крае
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 31 мая — РИА Новости. Алтайские школьники обнаружили уникальную природную достопримечательность — степь пионов, сообщил губернатор Виктор Томенко в Telegram-канале.
"Пионовая степь площадью до 15 гектаров — природная достопримечательность и новое открытие в Кытмановском районе. Ее недавно обнаружили ребята из "Каравана" — клуба друзей нацпарка "Салаир" и Тигирекского заповедника", — написал он.
Губернатор уточнил, что дети из клуба "Караван" в рамках проекта "В поисках сокровищ природы" изучали три района Алтая — Кытмановский, Тогульский и Целинный. Они побывали на озере Круглом, на реке Чумыш и на экскурсии к Еландинским камушкам.
Еландинские камушки — памятник природы недалеко от села Целинное. По словам Ткаченко, это единственное, что осталось от всего массива гранитоидов, тянущегося по правому берегу реки Ямы.
Весна в Москве и Петербурге. Где в двух столицах увидеть цветущие сады
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Здесь еще в марте зацвели шесть видов подснежников. В апреле появились шахматные и императорские рябчики — растение из семейства лилейных.

Целый месяц будут благоухать магнолии, черемуха и сакура. На клумбах распускаются тюльпаны, нарциссы, рододендроны.

И уже открылся сезон фонтанов!

Сакура в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Здесь еще в марте зацвели шесть видов подснежников. В апреле появились шахматные и императорские рябчики — растение из семейства лилейных.

Целый месяц будут благоухать магнолии, черемуха и сакура. На клумбах распускаются тюльпаны, нарциссы, рододендроны.

И уже открылся сезон фонтанов!

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 13
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Главный ботанический сад имени Цицина (РАН)

Любителям селфи среди цветущих деревьев — сюда.

Тут подготовили экспозицию "Японский сад" с водопадами, каменными фонарями, павильонами в стиле Страны восходящего солнца и 70 видами привезенных оттуда растений.

После сакуры настанет время древовидных пионов, а в начале лета — ирисов, лаванды и спиреи японской. В июне посетителей пригласят на экспозицию "Розарий".

Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН

Главный ботанический сад имени Цицина (РАН)

Любителям селфи среди цветущих деревьев — сюда.

Тут подготовили экспозицию "Японский сад" с водопадами, каменными фонарями, павильонами в стиле Страны восходящего солнца и 70 видами привезенных оттуда растений.

После сакуры настанет время древовидных пионов, а в начале лета — ирисов, лаванды и спиреи японской. В июне посетителей пригласят на экспозицию "Розарий".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 13
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанк

Музей-заповедник "Коломенское"

Каждую весну в середине мая здесь расцветают яблоневые сады. Их называют музейными экспонатами — многим деревьям более 300 лет.

Горожане отдыхают в яблоневом саду в московском музее-заповеднике Коломенское

Музей-заповедник "Коломенское"

Каждую весну в середине мая здесь расцветают яблоневые сады. Их называют музейными экспонатами — многим деревьям более 300 лет.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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3 из 13
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанк

Сейчас в Коломенском цветут тюльпаны, нарциссы, гиацинты, распускаются груши, черемуха и вишня, сообщает сайт музея-заповедника.

Девушки в яблоневом саду в московском музее-заповеднике Коломенское

Сейчас в Коломенском цветут тюльпаны, нарциссы, гиацинты, распускаются груши, черемуха и вишня, сообщает сайт музея-заповедника.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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4 из 13
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Сиреневый сад

Одно из самых популярных мест для прогулок в Северном Измайлово, между Сиреневым бульваром и Щелковским шоссе. В середине прошлого века создатель парка Леонид Колесников вывел около 300 сортов сирени, из которых прижились 50.

Девушка с телефоном у цветущего куста сирени в Москве

Сиреневый сад

Одно из самых популярных мест для прогулок в Северном Измайлово, между Сиреневым бульваром и Щелковским шоссе. В середине прошлого века создатель парка Леонид Колесников вывел около 300 сортов сирени, из которых прижились 50.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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5 из 13
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанк

В мае в Сиреневом саду можно увидеть уникальные сорта — "Капитан Гастелло", "Гортензия", "Бюффон", "Мечта" и один из самых ароматных видов — "Красавица Москва" с крупными розовато-лиловыми бутонами и бело-розовыми махровыми цветами.

Девушки фотографируются возле сирени в Сиреневом саду в Москве

В мае в Сиреневом саду можно увидеть уникальные сорта — "Капитан Гастелло", "Гортензия", "Бюффон", "Мечта" и один из самых ароматных видов — "Красавица Москва" с крупными розовато-лиловыми бутонами и бело-розовыми махровыми цветами.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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6 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Екатерининский парк

В этом парке, заложенном в XVIII веке, яблони выпускают не белые, а розовые бутоны.

Самое красивое место для фотосессии в кроне деревьев — возле пруда. Идеально — на закате.

В Москве зацвели деревья и распустились цветы

Екатерининский парк

В этом парке, заложенном в XVIII веке, яблони выпускают не белые, а розовые бутоны.

Самое красивое место для фотосессии в кроне деревьев — возле пруда. Идеально — на закате.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 13
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Парк Горького

Здесь один из красивейших пионовых садов Москвы. Полюбоваться, как сквозь зелень пробиваются белые, бордовые, желтые и розовые бутоны, можно в мае и июне.

А сейчас — поляны крокусов, тюльпанов, нарциссов.

Цветение тюльпанов в Парке Горького в Москве

Парк Горького

Здесь один из красивейших пионовых садов Москвы. Полюбоваться, как сквозь зелень пробиваются белые, бордовые, желтые и розовые бутоны, можно в мае и июне.

А сейчас — поляны крокусов, тюльпанов, нарциссов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости / Михаил Куравлев | Перейти в медиабанк

Ботанический сад Петра Великого

В одном из старейших в России садов, в Санкт-Петербурге, — около восьми тысяч растений. Раньше парк, учрежденный первым императором, назывался Аптекарским городком.

Тут цветут гиацинты, примула, тюльпаны, вишня — белая и розовая, абрикос, магнолия.

Скоро — миндаль, рододендроны, потом — яблони.

Сад чудес в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге

Ботанический сад Петра Великого

В одном из старейших в России садов, в Санкт-Петербурге, — около восьми тысяч растений. Раньше парк, учрежденный первым императором, назывался Аптекарским городком.

Тут цветут гиацинты, примула, тюльпаны, вишня — белая и розовая, абрикос, магнолия.

Скоро — миндаль, рододендроны, потом — яблони.

© РИА Новости / Михаил Куравлев
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Екатерининский парк в Царском Селе

В Старый сад и Английский парк на территории комплекса туристы приезжают, чтобы погулять вдоль аллей сирени и больших клумб тюльпанов.

До конца апреля в парке высадят до 300 тысяч цветов, сообщает официальный сайт.

Новинки сезона — лантана, кустарник семейства вербовых с мятным ароматом (во Фрейлинском садике).

На Эрмитажной аллее — капуста, перец, фенхель, шалфей.

В середине лета — сезон роз.

Вид на Екатерининский дворец в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село

Екатерининский парк в Царском Селе

В Старый сад и Английский парк на территории комплекса туристы приезжают, чтобы погулять вдоль аллей сирени и больших клумб тюльпанов.

До конца апреля в парке высадят до 300 тысяч цветов, сообщает официальный сайт.

Новинки сезона — лантана, кустарник семейства вербовых с мятным ароматом (во Фрейлинском садике).

На Эрмитажной аллее — капуста, перец, фенхель, шалфей.

В середине лета — сезон роз.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова

Дворцово-парковый ансамбль на Елагином острове находится под защитой ЮНЕСКО как часть исторического центра Санкт-Петербурга.

В парке в середине мая пройдет Фестиваль тюльпанов, и тут уже 225 тысяч цветов, целые поляны.

Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова

Дворцово-парковый ансамбль на Елагином острове находится под защитой ЮНЕСКО как часть исторического центра Санкт-Петербурга.

В парке в середине мая пройдет Фестиваль тюльпанов, и тут уже 225 тысяч цветов, целые поляны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Павловский парк

Это часть музея-заповедника "Павловск". Когда-то здесь были лесные угодья, где охотились цари.

Весной парк наполняется запахом сирени. В июне — фестиваль "Сиреневый променад".

Цветочные клумбы в Собственном садике на XV Международном фестивале цветочного и ландшафтного искусства Императорский букет в аллеях парка Музея-заповедника Павловск

Павловский парк

Это часть музея-заповедника "Павловск". Когда-то здесь были лесные угодья, где охотились цари.

Весной парк наполняется запахом сирени. В июне — фестиваль "Сиреневый променад".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Сад дружбы

В районе Литейного проспекта в 2003-м при посредничестве партнеров из Шанхая создали Сад дружбы. Туристы приходят сюда полюбоваться на цветущие сакуру и яблони, а также на ивы и сосны.

Цветение сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге

Сад дружбы

В районе Литейного проспекта в 2003-м при посредничестве партнеров из Шанхая создали Сад дружбы. Туристы приходят сюда полюбоваться на цветущие сакуру и яблони, а также на ивы и сосны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
13 из 13

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Здесь еще в марте зацвели шесть видов подснежников. В апреле появились шахматные и императорские рябчики — растение из семейства лилейных.

Целый месяц будут благоухать магнолии, черемуха и сакура. На клумбах распускаются тюльпаны, нарциссы, рододендроны.

И уже открылся сезон фонтанов!

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 13

Главный ботанический сад имени Цицина (РАН)

Любителям селфи среди цветущих деревьев — сюда.

Тут подготовили экспозицию "Японский сад" с водопадами, каменными фонарями, павильонами в стиле Страны восходящего солнца и 70 видами привезенных оттуда растений.

После сакуры настанет время древовидных пионов, а в начале лета — ирисов, лаванды и спиреи японской. В июне посетителей пригласят на экспозицию "Розарий".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 13

Музей-заповедник "Коломенское"

Каждую весну в середине мая здесь расцветают яблоневые сады. Их называют музейными экспонатами — многим деревьям более 300 лет.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
3 из 13

Сейчас в Коломенском цветут тюльпаны, нарциссы, гиацинты, распускаются груши, черемуха и вишня, сообщает сайт музея-заповедника.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
4 из 13

Сиреневый сад

Одно из самых популярных мест для прогулок в Северном Измайлово, между Сиреневым бульваром и Щелковским шоссе. В середине прошлого века создатель парка Леонид Колесников вывел около 300 сортов сирени, из которых прижились 50.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 13

В мае в Сиреневом саду можно увидеть уникальные сорта — "Капитан Гастелло", "Гортензия", "Бюффон", "Мечта" и один из самых ароматных видов — "Красавица Москва" с крупными розовато-лиловыми бутонами и бело-розовыми махровыми цветами.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
6 из 13

Екатерининский парк

В этом парке, заложенном в XVIII веке, яблони выпускают не белые, а розовые бутоны.

Самое красивое место для фотосессии в кроне деревьев — возле пруда. Идеально — на закате.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 13

Парк Горького

Здесь один из красивейших пионовых садов Москвы. Полюбоваться, как сквозь зелень пробиваются белые, бордовые, желтые и розовые бутоны, можно в мае и июне.

А сейчас — поляны крокусов, тюльпанов, нарциссов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
8 из 13

Ботанический сад Петра Великого

В одном из старейших в России садов, в Санкт-Петербурге, — около восьми тысяч растений. Раньше парк, учрежденный первым императором, назывался Аптекарским городком.

Тут цветут гиацинты, примула, тюльпаны, вишня — белая и розовая, абрикос, магнолия.

Скоро — миндаль, рододендроны, потом — яблони.

© РИА Новости / Михаил Куравлев
Перейти в медиабанк
9 из 13

Екатерининский парк в Царском Селе

В Старый сад и Английский парк на территории комплекса туристы приезжают, чтобы погулять вдоль аллей сирени и больших клумб тюльпанов.

До конца апреля в парке высадят до 300 тысяч цветов, сообщает официальный сайт.

Новинки сезона — лантана, кустарник семейства вербовых с мятным ароматом (во Фрейлинском садике).

На Эрмитажной аллее — капуста, перец, фенхель, шалфей.

В середине лета — сезон роз.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 13

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова

Дворцово-парковый ансамбль на Елагином острове находится под защитой ЮНЕСКО как часть исторического центра Санкт-Петербурга.

В парке в середине мая пройдет Фестиваль тюльпанов, и тут уже 225 тысяч цветов, целые поляны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 13

Павловский парк

Это часть музея-заповедника "Павловск". Когда-то здесь были лесные угодья, где охотились цари.

Весной парк наполняется запахом сирени. В июне — фестиваль "Сиреневый променад".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Сад дружбы

В районе Литейного проспекта в 2003-м при посредничестве партнеров из Шанхая создали Сад дружбы. Туристы приходят сюда полюбоваться на цветущие сакуру и яблони, а также на ивы и сосны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
Хорошие новостиАлтайский крайКытмановский районВиктор ТоменкоОбщество
 
 
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