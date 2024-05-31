https://ria.ru/20240531/olimpiada-1949750313.html

Победителей всероссийской исламской олимпиады наградят путевками в умру

Победителей всероссийской исламской олимпиады наградят путевками в умру - РИА Новости, 31.05.2024

Победителей всероссийской исламской олимпиады наградят путевками в умру

Победители всероссийской олимпиады среди учащихся исламских учебных заведений, которая пройдет в Москве 1-2 июня, получат путевки для совершения малого... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:58

2024-05-31T17:58

2024-05-31T19:37

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россия

саудовская аравия

религия

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Победители всероссийской олимпиады среди учащихся исламских учебных заведений, которая пройдет в Москве 1-2 июня, получат путевки для совершения малого паломничества в Саудовскую Аравию, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель мусульманской общины "Милость" Марат Алимов. "Олимпиада среди учащихся исламских учебных заведений стартует в День защиты детей 1 июня. Мы специально выбрали эту дату как знак внимания к подрастающему поколению. В олимпиаде, проводимой под эгидой Совета по исламскому образованию РФ, примут участие представители мусульманских начальных и средних учебных заведений (воскресных примечетских школ) Москвы, Московской, Ивановской, Калужской областей, а также Татарстана, Башкортостана, Карелии, Дагестана и других регионов страны. Каждому участнику будет вручен подарок, а победители получат призы – им вручат путевки для совершения малого хаджа (умры) в Саудовскую Аравию", - рассказал РИА Новости Алимов. По его словам, в программе олимпиады четыре "детских" номинации (от 8 до 15 лет) и столько же "взрослых" (от 16 лет) в категориях "Коран и правила орфоэпического чтения", "История пророков", "Биография пророка Мухаммада", Исламское право", "Исламское священное придание" и других. "В составе жюри авторитетные отечественные ученые и богословы, а также участники из Турции, Ирана и Египта. Уверены, что данный проект укрепит культурные и духовные связи РФ и мусульманского мира", - сказал Алимов.

https://ria.ru/20240519/khadzh-1946762413.html

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москва, россия, саудовская аравия