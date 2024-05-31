https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949721331.html

Минздрав утвердил требования к комплектации аптечек в школах

Минздрав утвердил требования к комплектации аптечек в школах - РИА Новости, 31.05.2024

Минздрав утвердил требования к комплектации аптечек в школах

Минздрав России утвердил требования к комплектации аптечек для оказания первой помощи в школах, соответствующий приказ министерства опубликован на... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:32

2024-05-31T16:32

2024-05-31T16:32

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минздрав России утвердил требования к комплектации аптечек для оказания первой помощи в школах, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий в организациях, осуществляющих образовательную деятельность", - говорится в приказе. Согласно требованиям, в аптечку должны входить медицинская маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, кровоостанавливающий жгут, марлевые бинты, салфетки, лейкопластырь, спасательное покрывало и ножницы.

https://ria.ru/20240411/aptechka-1939298024.html

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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество