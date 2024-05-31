https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949721331.html
Минздрав утвердил требования к комплектации аптечек в школах
Минздрав утвердил требования к комплектации аптечек в школах - РИА Новости, 31.05.2024
Минздрав утвердил требования к комплектации аптечек в школах
Минздрав России утвердил требования к комплектации аптечек для оказания первой помощи в школах, соответствующий приказ министерства опубликован на... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:32
2024-05-31T16:32
2024-05-31T16:32
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1853007339_0:254:2713:1780_1920x0_80_0_0_247dcc8fb17ca023e2f273fce62e7d51.png
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минздрав России утвердил требования к комплектации аптечек для оказания первой помощи в школах, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий в организациях, осуществляющих образовательную деятельность", - говорится в приказе. Согласно требованиям, в аптечку должны входить медицинская маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, кровоостанавливающий жгут, марлевые бинты, салфетки, лейкопластырь, спасательное покрывало и ножницы.
https://ria.ru/20240411/aptechka-1939298024.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1853007339_0:6:2713:2041_1920x0_80_0_0_0aa94a53f92791d1618b4676d9760076.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество
Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье - Общество
Минздрав утвердил требования к комплектации аптечек в школах
Минздрав утвердил требования к комплектации аптечек для первой помощи в школах
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минздрав России утвердил требования к комплектации аптечек для оказания первой помощи в школах, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий в организациях, осуществляющих образовательную деятельность", - говорится в приказе.
Согласно требованиям, в аптечку должны входить медицинская маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, кровоостанавливающий жгут, марлевые бинты, салфетки, лейкопластырь, спасательное покрывало и ножницы.