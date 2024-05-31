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Минздрав утвердил требования к комплектации аптечек в школах - РИА Новости, 31.05.2024
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16:32 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949721331.html
Минздрав утвердил требования к комплектации аптечек в школах
Минздрав утвердил требования к комплектации аптечек в школах - РИА Новости, 31.05.2024
Минздрав утвердил требования к комплектации аптечек в школах
Минздрав России утвердил требования к комплектации аптечек для оказания первой помощи в школах, соответствующий приказ министерства опубликован на... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:32
2024-05-31T16:32
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минздрав России утвердил требования к комплектации аптечек для оказания первой помощи в школах, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий в организациях, осуществляющих образовательную деятельность", - говорится в приказе. Согласно требованиям, в аптечку должны входить медицинская маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, кровоостанавливающий жгут, марлевые бинты, салфетки, лейкопластырь, спасательное покрывало и ножницы.
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество
Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье - Общество
Минздрав утвердил требования к комплектации аптечек в школах

Минздрав утвердил требования к комплектации аптечек для первой помощи в школах

© РИА Новости / Мария МарикянАптечка с медикаментами для оказания первой помощи
Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Минздрав России утвердил требования к комплектации аптечек для оказания первой помощи в школах, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий в организациях, осуществляющих образовательную деятельность", - говорится в приказе.
Согласно требованиям, в аптечку должны входить медицинская маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, кровоостанавливающий жгут, марлевые бинты, салфетки, лейкопластырь, спасательное покрывало и ножницы.
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РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - Общество
 
 
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