https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html

США представили формулу исчезновения Зеленского

США представили формулу исчезновения Зеленского - РИА Новости, 31.05.2024

США представили формулу исчезновения Зеленского

Комедийным приемом Полишинеля — французского аналога русского Петрушки — была манера рассказывать под видом секрета то, о чем все знают. На сей раз "секрет... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T08:00

2024-05-31T08:00

2024-05-31T08:46

аналитика

россия

украина

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джо байден

государственный департамент сша

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Комедийным приемом Полишинеля — французского аналога русского Петрушки — была манера рассказывать под видом секрета то, о чем все знают. На сей раз "секрет Полишинеля" выдала говорящая голова американского Белого дома — Джон Кирби. Он признал, что так называемая "формула Зеленского" — список условий Киева для прекращения конфликта с Россией — писалась совместно с американцами.Кирби даже назвал фамилии авторов: глава Госдепа Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Как писатели они оба так себе, лучше читать в кратком изложении.То, что подавали как "формулу Зеленского", является предложением к России вывести войска и выплатить репарации. То есть как мирный план она неприменима, а вот как требование о капитуляции сгодилась бы, если бы не одна ключевая проблема: чтобы требовать капитуляции, нужно выигрывать на поле боя, как завещал Украине глава евродипломатии Жозеп Боррель, а вышло наоборот.ВСУ планировали дойти в 2023 году до Крыма, на худой конец до Азовского моря, но дошли только до Работино и только для того, чтобы потом отступать уже по всей линии фронта. Это ломало план авторского коллектива, исходившего из военного поражения ВС России. Оно должно было сделать Москву более податливой при обсуждении "формулы Зеленского", которую на саммите в Швейцарии предложили бы завизировать максимально возможному числу стран, а потом передали бы в Россию: на, мол, выполняй.Требование о капитуляции к побеждающей стороне — это КВН, а не политика. Поэтому от швейцарского саммита стали отваливаться участники и для спасения мероприятия "формулу Зеленского" начали сокращать, чтобы она была хоть отдаленно реалистичной. Именно на этом этапе к авторскому коллективу присоединился Блинкен, и в итоге от "формулы" осталось всего три пункта: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными. Для достижения мира, как и для удовлетворения запросов Зеленского этого недостаточно, поэтому место "формулы Зеленского" заняла "формула Блинкена". Более того, сам Блинкен эту "формулу", скорее всего, и представит на саммите, так как президент США Джо Байден от участия в нем уклонился.Как утверждает Financial Times, это вывело Зеленского из себя и он потребовал от подчиненных критиковать Байдена и еще одного "ухилянта" — председателя КНР Си Цзиньпина, подпись которого под "формулой" украинцы по понятным причинам считали одной из важнейших.По информации того же издания, Зеленский подозревает, что американцы готовятся его слить. Подозрения обоснованные: авторской "формулы" президента Украины на повестке больше нет, а есть гораздо более скромный список американских условий к Москве. Если Москва почему-то захочет их обсудить, то будет обсуждать с непосредственными авторами — американцами, а Зеленский из всей этой схемы выпадает, разве что скажет какую-нибудь речь в Швейцарии, как стендапщик на разогреве.Кирби не просто раскрыл полишинелевский секрет об истинных авторах "формулы". Он официально увел у Зеленского и саму "формулу", и саммит, сделав теоретический разговор о начале урегулирования чисто российско-американским, когда украинца спросить забыли.Еще более радикальным образом Зеленский выпадает из процесса урегулирования с российской точки зрения, а именно — выпадает полностью, даже как артист разогрева и номинальный глава государства. Согласно комментарию МИД России, после 20 мая он "главарь киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине".Следовательно, обсуждать что-либо с Зеленским Москва не будет. Он частное лицо, автор неактуальной и почти позабытой формулы, подпись которого под любым документом можно дезавуировать задним числом. В то же время легитимными представителями Украины остаются Верховная рада и ее спикер, а основой для переговоров, как заявил недавно президент России Владимир Путин, могли бы стать стамбульские договоренности. Главное из них, напомним, в том, что Украина никогда не станет членом НАТО. Обсуждать этот вопрос нужно, конечно, с американцами, а равно и другие поднятые вопросы, включая ядерную безопасность, благо Украина не ядерная страна.Как мы видим, в этой конструкции Зеленский тоже не нужен. Как глава украинского государства он вступил в период полураспада: еще как будто есть, но на самом деле его уже нет. Американцы оттесняют локтями от переговоров с Россией, а сама Россия вовсе отрицает его существование в качестве легитимного президента, зато исходит из того, что он еще сгодится на роль военного преступника.Зеленский пока еще политик, но такой, которого начала переваривать кишка истории. За последние недели он уволил нескольких опекаемых Вашингтоном чиновников, как будто защищаясь от того, что воспринимает как предательство со стороны США. Однако, справедливости ради, именно американцы предупреждали его о возможном кризисе легитимности и советовали идти на выборы, а он выбрал свой путь.Он посчитал, что контролирует ситуацию, которую замкнул на себя: выборы невозможны без снятия военного положения, а снятие военного положения — без мирных переговоров по невыполнимой "формуле Зеленского". Проживи он на свете еще 50 лет, все полвека будет идти его первый президентский срок при условии, что российские войска не выйдут из Крыма (а они не выйдут). Что и сказать — удобно устроился. Но, как оказалось, не очень надежно.На глазах уходят в прошлое и сам Зеленский, и его формула. Украина же официально становится пространством конфликта между Россией и США, которые в итоге и определят ее судьбу.А для разогрева саммита в Швейцарии лучше бы позвать кого-нибудь пободрее. Например, Джона "Полишинеля" Кирби. Пусть расскажет, что Украина проигрывает войну. Вот смеху-то будет!

https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949397575.html

https://ria.ru/20240530/wp-1949368983.html

https://ria.ru/20240529/sammit--1949233446.html

https://ria.ru/20240529/bz-1949138328.html

https://ria.ru/20240531/obman-1949550073.html

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аналитика, россия, украина, сша, джон кирби, энтони блинкен, джо байден, государственный департамент сша, вооруженные силы украины