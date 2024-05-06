https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

Россия резко поменяла отношение к Зеленскому

Россия резко поменяла отношение к Зеленскому - РИА Новости, 06.05.2024

Россия резко поменяла отношение к Зеленскому

То, что МВД РФ объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по неназванной уголовной статье, это, как любят говорить политологи, сигнал. Даже три... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T08:00

2024-05-06T08:00

2024-05-06T08:02

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То, что МВД РФ объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по неназванной уголовной статье, это, как любят говорить политологи, сигнал. Даже три сигнала — Западу, Украине и лишь в последнюю очередь самому Зеленскому.Причина такого шага не в каком-либо конкретном эпизоде: поводы для суда над собой Зеленский дает России ежедневно, поскольку ВСУ ежедневно обстреливают Белгородчину и другие регионы РФ. Более того, никто не рассчитывает, что президента Украины арестуют в каком-нибудь международном аэропорту по запросу Москвы, даже если речь идет о гаванях дружественных стран: первые лица могут попасть под суд после потери ими реальной власти, а не до того и не вместо этого. Поэтому замысел в другом.Президент Зеленский превратится в тыкву уже 20 мая — спустя пять лет с того дня, как занял пост президента. После этой даты возглавлять Украину должен победитель новых президентских выборов, но Зеленский от выборов отвертелся.Согласно законодательству Украины, в период военного положения выборы проводить нельзя. Однако в конституции не сказано о том, что военное положение автоматически продлевает полномочия действующего президента, предел им положен четко — пять лет. Трактовать этот юридический казус можно двояко, но Россия уже выразила свой вердикт в разыскной карточке МВД.После 20 мая Зеленский более не глава независимого государства, а узурпатор власти, подозреваемый в военных преступлениях против населения РФ и Украины (хотя стыдно подозревать, когда вполне уверен).Если Зеленскому как президенту Украины были даны какие-либо личные гарантии, они утрачивают свою силу. Отказавшись от переизбрания, он развязал России руки поступать с ним так, как нельзя поступать с законными властями независимых государств по международному праву.Полузаконность статуса Зеленского также означает, что он больше не является для России возможной стороной переговоров о дальнейшей судьбе Украины. Однако не означает того, что Россия от переговоров вообще отказывается и больше не держит дверь открытой. Переговоры можно вести с новой, легитимной властью в Киеве или во Львове (как повезет), когда такая власть появится, либо прямо сейчас, но с Западом как с главным спонсором и вдохновителем конфликта. Как с субъектом, а не объектом, каким стала вся Украина.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель недавно сделал откровенное признание: бои завершатся за две недели, если Запад прекратит военную и финансовую поддержку Киева. Похоже, он уже набивает цену ЕС как стороне будущих переговоров, но начнутся они (когда-нибудь они, несомненно, начнутся), скорее всего, уже после осени 2024-го, когда Боррель оставит свой пост. На период до этого (точнее — до выборов в США) Зеленскому уже выделили и деньги, и оружие.Текущий год на Западе распланировали как год наступления российской армии и своих с Украиной попыток его отбить, а не как год поиска общего языка с Москвой. До вероятного возвращения в Белый дом Дональда Трампа говорить будет в основном артиллерия — как западная, так и наша (у Украины своей артиллерии давно уже нет).В США и ЕС наверняка заявят, что Москва использует майский кризис легитимности Зеленского как повод для того, чтобы больше не искать дипломатического решения конфликта. На самом деле поиск дипломатического решения с недостаточно легитимным президентом — это ловушка, которую в Москве отлично видят. Любое соглашение, которое будет заключено с Зеленским после 20 мая, впоследствии может быть объявлено новыми украинскими властями не имеющим силы, поскольку полномочия президента к моменту его подписания истекли. На кону мочало — начинай сначала.Теперь все несколько проще: соглашение если и будет достигнуто, то с легитимной властью, а не с Зеленским. Сам он договариваться о мире не только не хочет, а не способен, не в состоянии, не имеет полномочий. Тем украинцам из простого народа и управляющей элиты, кто все-таки хочет достичь мира, полезно это знать — и им Москва тоже "сигналит".В Вашингтоне осознавали, что отмена выборов на Украине даст России дополнительные козыри и может спровоцировать переворот. Поэтому требовали от Зеленского переизбираться, но он не рискнул, благо параллельно те же самые американцы требовали проводить мобилизацию по новым непопулярным правилам, а борьба за власть в таких условиях чревата для Киева потерей контроля за страной.Кроме того, Зеленский американцам, кажется, больше не доверяет, поскольку осознает, что их вполне устроят и другие претенденты на его место (кроме пророссийских, конечно, однако их до избирательной кампании все равно не допустили бы). В этом он прав, но для нас главное, что выбор в пользу полузаконного статуса был сделан самим Зеленским. Принцип свободы воли соблюден, теперь пусть пеняет на себя.Для него все могло сложиться иначе. Зеленский мог вывести Украину из конфликта еще весной 2022-го, отказавшись от претензий на Крым и членство в НАТО. А мог бы сидеть в жюри КВН в Юрмале или сниматься в приквеле российской комедии "Ржевский против Наполеона", где играл Наполеона. Вместо этого он себя Наполеоном возомнил.Настоящему Наполеону по мере продвижения к Парижу российских войск Петербург и союзники предлагали остаться императором Франции в ее естественных границах и не доводить войну до кровопролитной битвы за столицу, но Бонапарт посчитал, что этого мало. Он отказался — и вскоре потерял все.С учетом кинопародии на Наполеона в исполнении тогда еще актера Зеленского может показаться, что у нас тот самый случай, когда история повторяется в виде фарса. Но увы: произошедшее с Украиной все еще трагедия, частью которой неизбежно станет суд. А то, что одновременно с Зеленским МВД РФ объявило в розыск его предшественника Петра Порошенко, намекает на то, какой суд: над всем украинским режимом с 2014 года и его кровавой картой преступлений на пространстве от Одессы до Донбасса.Когда именно этот суд начнется, нельзя сказать точно. Но наши приставы уже заходят в Часов Яр.

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https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

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