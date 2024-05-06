https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
Россия резко поменяла отношение к Зеленскому
Россия резко поменяла отношение к Зеленскому - РИА Новости, 06.05.2024
Россия резко поменяла отношение к Зеленскому
То, что МВД РФ объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по неназванной уголовной статье, это, как любят говорить политологи, сигнал. Даже три... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T08:00
2024-05-06T08:00
2024-05-06T08:02
украина
владимир зеленский
евросоюз
россия
москва
жозеп боррель
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1944005323_0:8:1792:1016_1920x0_80_0_0_3c3002bc8276d9a1635139cfe75eea87.jpg
То, что МВД РФ объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по неназванной уголовной статье, это, как любят говорить политологи, сигнал. Даже три сигнала — Западу, Украине и лишь в последнюю очередь самому Зеленскому.Причина такого шага не в каком-либо конкретном эпизоде: поводы для суда над собой Зеленский дает России ежедневно, поскольку ВСУ ежедневно обстреливают Белгородчину и другие регионы РФ. Более того, никто не рассчитывает, что президента Украины арестуют в каком-нибудь международном аэропорту по запросу Москвы, даже если речь идет о гаванях дружественных стран: первые лица могут попасть под суд после потери ими реальной власти, а не до того и не вместо этого. Поэтому замысел в другом.Президент Зеленский превратится в тыкву уже 20 мая — спустя пять лет с того дня, как занял пост президента. После этой даты возглавлять Украину должен победитель новых президентских выборов, но Зеленский от выборов отвертелся.Согласно законодательству Украины, в период военного положения выборы проводить нельзя. Однако в конституции не сказано о том, что военное положение автоматически продлевает полномочия действующего президента, предел им положен четко — пять лет. Трактовать этот юридический казус можно двояко, но Россия уже выразила свой вердикт в разыскной карточке МВД.После 20 мая Зеленский более не глава независимого государства, а узурпатор власти, подозреваемый в военных преступлениях против населения РФ и Украины (хотя стыдно подозревать, когда вполне уверен).Если Зеленскому как президенту Украины были даны какие-либо личные гарантии, они утрачивают свою силу. Отказавшись от переизбрания, он развязал России руки поступать с ним так, как нельзя поступать с законными властями независимых государств по международному праву.Полузаконность статуса Зеленского также означает, что он больше не является для России возможной стороной переговоров о дальнейшей судьбе Украины. Однако не означает того, что Россия от переговоров вообще отказывается и больше не держит дверь открытой. Переговоры можно вести с новой, легитимной властью в Киеве или во Львове (как повезет), когда такая власть появится, либо прямо сейчас, но с Западом как с главным спонсором и вдохновителем конфликта. Как с субъектом, а не объектом, каким стала вся Украина.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель недавно сделал откровенное признание: бои завершатся за две недели, если Запад прекратит военную и финансовую поддержку Киева. Похоже, он уже набивает цену ЕС как стороне будущих переговоров, но начнутся они (когда-нибудь они, несомненно, начнутся), скорее всего, уже после осени 2024-го, когда Боррель оставит свой пост. На период до этого (точнее — до выборов в США) Зеленскому уже выделили и деньги, и оружие.Текущий год на Западе распланировали как год наступления российской армии и своих с Украиной попыток его отбить, а не как год поиска общего языка с Москвой. До вероятного возвращения в Белый дом Дональда Трампа говорить будет в основном артиллерия — как западная, так и наша (у Украины своей артиллерии давно уже нет).В США и ЕС наверняка заявят, что Москва использует майский кризис легитимности Зеленского как повод для того, чтобы больше не искать дипломатического решения конфликта. На самом деле поиск дипломатического решения с недостаточно легитимным президентом — это ловушка, которую в Москве отлично видят. Любое соглашение, которое будет заключено с Зеленским после 20 мая, впоследствии может быть объявлено новыми украинскими властями не имеющим силы, поскольку полномочия президента к моменту его подписания истекли. На кону мочало — начинай сначала.Теперь все несколько проще: соглашение если и будет достигнуто, то с легитимной властью, а не с Зеленским. Сам он договариваться о мире не только не хочет, а не способен, не в состоянии, не имеет полномочий. Тем украинцам из простого народа и управляющей элиты, кто все-таки хочет достичь мира, полезно это знать — и им Москва тоже "сигналит".В Вашингтоне осознавали, что отмена выборов на Украине даст России дополнительные козыри и может спровоцировать переворот. Поэтому требовали от Зеленского переизбираться, но он не рискнул, благо параллельно те же самые американцы требовали проводить мобилизацию по новым непопулярным правилам, а борьба за власть в таких условиях чревата для Киева потерей контроля за страной.Кроме того, Зеленский американцам, кажется, больше не доверяет, поскольку осознает, что их вполне устроят и другие претенденты на его место (кроме пророссийских, конечно, однако их до избирательной кампании все равно не допустили бы). В этом он прав, но для нас главное, что выбор в пользу полузаконного статуса был сделан самим Зеленским. Принцип свободы воли соблюден, теперь пусть пеняет на себя.Для него все могло сложиться иначе. Зеленский мог вывести Украину из конфликта еще весной 2022-го, отказавшись от претензий на Крым и членство в НАТО. А мог бы сидеть в жюри КВН в Юрмале или сниматься в приквеле российской комедии "Ржевский против Наполеона", где играл Наполеона. Вместо этого он себя Наполеоном возомнил.Настоящему Наполеону по мере продвижения к Парижу российских войск Петербург и союзники предлагали остаться императором Франции в ее естественных границах и не доводить войну до кровопролитной битвы за столицу, но Бонапарт посчитал, что этого мало. Он отказался — и вскоре потерял все.С учетом кинопародии на Наполеона в исполнении тогда еще актера Зеленского может показаться, что у нас тот самый случай, когда история повторяется в виде фарса. Но увы: произошедшее с Украиной все еще трагедия, частью которой неизбежно станет суд. А то, что одновременно с Зеленским МВД РФ объявило в розыск его предшественника Петра Порошенко, намекает на то, какой суд: над всем украинским режимом с 2014 года и его кровавой картой преступлений на пространстве от Одессы до Донбасса.Когда именно этот суд начнется, нельзя сказать точно. Но наши приставы уже заходят в Часов Яр.
https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html
https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
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Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
украина, владимир зеленский, евросоюз, россия, москва, жозеп боррель, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, аналитика
Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Россия, Москва, Жозеп Боррель, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, Аналитика
То, что МВД РФ объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по неназванной уголовной статье, это, как любят говорить политологи, сигнал. Даже три сигнала — Западу, Украине и лишь в последнюю очередь самому Зеленскому.
Причина такого шага не в каком-либо конкретном эпизоде: поводы для суда над собой Зеленский дает России ежедневно, поскольку ВСУ
ежедневно обстреливают Белгородчину и другие регионы РФ. Более того, никто не рассчитывает, что президента Украины арестуют в каком-нибудь международном аэропорту по запросу Москвы
, даже если речь идет о гаванях дружественных стран: первые лица могут попасть под суд после потери ими реальной власти, а не до того и не вместо этого. Поэтому замысел в другом.
Президент Зеленский превратится в тыкву уже 20 мая — спустя пять лет с того дня, как занял пост президента. После этой даты возглавлять Украину должен победитель новых президентских выборов, но Зеленский от выборов отвертелся.
Согласно законодательству Украины, в период военного положения выборы проводить нельзя. Однако в конституции не сказано о том, что военное положение автоматически продлевает полномочия действующего президента, предел им положен четко — пять лет. Трактовать этот юридический казус можно двояко, но Россия уже выразила свой вердикт в разыскной карточке МВД.
После 20 мая Зеленский более не глава независимого государства, а узурпатор власти, подозреваемый в военных преступлениях против населения РФ и Украины (хотя стыдно подозревать, когда вполне уверен).
Если Зеленскому как президенту Украины были даны какие-либо личные гарантии, они утрачивают свою силу. Отказавшись от переизбрания, он развязал России руки поступать с ним так, как нельзя поступать с законными властями независимых государств по международному праву.
Полузаконность статуса Зеленского также означает, что он больше не является для России возможной стороной переговоров о дальнейшей судьбе Украины. Однако не означает того, что Россия от переговоров вообще отказывается и больше не держит дверь открытой. Переговоры можно вести с новой, легитимной властью в Киеве
или во Львове
(как повезет), когда такая власть появится, либо прямо сейчас, но с Западом как с главным спонсором и вдохновителем конфликта. Как с субъектом, а не объектом, каким стала вся Украина.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
недавно сделал откровенное признание: бои завершатся за две недели, если Запад прекратит военную и финансовую поддержку Киева. Похоже, он уже набивает цену ЕС
как стороне будущих переговоров, но начнутся они (когда-нибудь они, несомненно, начнутся), скорее всего, уже после осени 2024-го, когда Боррель оставит свой пост. На период до этого (точнее — до выборов в США
) Зеленскому уже выделили и деньги, и оружие.
Текущий год на Западе распланировали как год наступления российской армии и своих с Украиной попыток его отбить, а не как год поиска общего языка с Москвой. До вероятного возвращения в Белый дом Дональда Трампа
говорить будет в основном артиллерия — как западная, так и наша (у Украины своей артиллерии давно уже нет).
В США и ЕС наверняка заявят, что Москва использует майский кризис легитимности Зеленского как повод для того, чтобы больше не искать дипломатического решения конфликта. На самом деле поиск дипломатического решения с недостаточно легитимным президентом — это ловушка, которую в Москве отлично видят. Любое соглашение, которое будет заключено с Зеленским после 20 мая, впоследствии может быть объявлено новыми украинскими властями не имеющим силы, поскольку полномочия президента к моменту его подписания истекли. На кону мочало — начинай сначала.
Теперь все несколько проще: соглашение если и будет достигнуто, то с легитимной властью, а не с Зеленским. Сам он договариваться о мире не только не хочет, а не способен, не в состоянии, не имеет полномочий. Тем украинцам из простого народа и управляющей элиты, кто все-таки хочет достичь мира, полезно это знать — и им Москва тоже "сигналит".
В Вашингтоне
осознавали, что отмена выборов на Украине даст России дополнительные козыри и может спровоцировать переворот. Поэтому требовали от Зеленского переизбираться, но он не рискнул, благо параллельно те же самые американцы требовали проводить мобилизацию по новым непопулярным правилам, а борьба за власть в таких условиях чревата для Киева потерей контроля за страной.
Кроме того, Зеленский американцам, кажется, больше не доверяет, поскольку осознает, что их вполне устроят и другие претенденты на его место (кроме пророссийских, конечно, однако их до избирательной кампании все равно не допустили бы). В этом он прав, но для нас главное, что выбор в пользу полузаконного статуса был сделан самим Зеленским. Принцип свободы воли соблюден, теперь пусть пеняет на себя.
Для него все могло сложиться иначе. Зеленский мог вывести Украину из конфликта еще весной 2022-го, отказавшись от претензий на Крым и членство в НАТО
. А мог бы сидеть в жюри КВН
в Юрмале
или сниматься в приквеле российской комедии "Ржевский против Наполеона", где играл Наполеона. Вместо этого он себя Наполеоном возомнил.
Настоящему Наполеону по мере продвижения к Парижу
российских войск Петербург
и союзники предлагали остаться императором Франции
в ее естественных границах и не доводить войну до кровопролитной битвы за столицу, но Бонапарт посчитал, что этого мало. Он отказался — и вскоре потерял все.
С учетом кинопародии на Наполеона в исполнении тогда еще актера Зеленского может показаться, что у нас тот самый случай, когда история повторяется в виде фарса. Но увы: произошедшее с Украиной все еще трагедия, частью которой неизбежно станет суд. А то, что одновременно с Зеленским МВД РФ объявило в розыск его предшественника Петра Порошенко
, намекает на то, какой суд: над всем украинским режимом с 2014 года и его кровавой картой преступлений на пространстве от Одессы
до Донбасса
.
Когда именно этот суд начнется, нельзя сказать точно. Но наши приставы уже заходят в Часов Яр
.