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Фестиваль театральных школ стран БРИКС откроется 1 июня на ВДНХ

Фестиваль театральных школ стран БРИКС откроется 1 июня на ВДНХ - РИА Новости, 31.05.2024

Фестиваль театральных школ стран БРИКС откроется 1 июня на ВДНХ

Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС откроется в седьмой раз, в этом году он начнет работу 1 июня в День защиты детей на площадке... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:34

2024-05-31T16:34

2024-05-31T16:35

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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москва

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС откроется в седьмой раз, в этом году он начнет работу 1 июня в День защиты детей на площадке выставки-форума "Россия" в Москве, сообщил на пресс-конференции директор фестиваля, ректор Института театрального искусства (ИТИ) имени Кобзона Дмитрий Томилин. "Наконец-то заново мы все собираемся, теперь в большем количестве. Раньше мы собирались с делегациями из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, а сейчас к нам добавились делегации из Ирана, ОАЭ, гости из Бахрейна, постоянные партнеры из Белоруссии... В этом году фестиваль открывается студенческой конференцией... В этом году фестиваль полностью молодежный, чтобы гости увидели студенческую Москву такой, какой ее видели мы", - сказал он. По словам Томилина, при выборе произведения для финального спектакля руководствовались доступностью для всех участников мероприятия. "Тема выбрана неслучайно... Пушкин у нас переведен, все знают его произведения. Так как фестиваль открывается в Международный день защиты детей мы взяли самое известное произведение Пушкина "Сказку о рыбаке и рыбке". Тем более, она созвучна многим эпосам других стран", - добавил он. Фестиваль пройдет на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия" с 1 по 8 июня. Каждый день в 16.00 посетителей ждут мастер-классы, интерактивы и прочие мероприятия.

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выставка-форум "россия", брикс, москва, бразилия, индия