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Фестиваль театральных школ стран БРИКС откроется 1 июня на ВДНХ - РИА Новости, 31.05.2024
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16:34 31.05.2024 (обновлено: 16:35 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/festival-1949722481.html
Фестиваль театральных школ стран БРИКС откроется 1 июня на ВДНХ
Фестиваль театральных школ стран БРИКС откроется 1 июня на ВДНХ - РИА Новости, 31.05.2024
Фестиваль театральных школ стран БРИКС откроется 1 июня на ВДНХ
Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС откроется в седьмой раз, в этом году он начнет работу 1 июня в День защиты детей на площадке... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:34
2024-05-31T16:35
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС откроется в седьмой раз, в этом году он начнет работу 1 июня в День защиты детей на площадке выставки-форума "Россия" в Москве, сообщил на пресс-конференции директор фестиваля, ректор Института театрального искусства (ИТИ) имени Кобзона Дмитрий Томилин. "Наконец-то заново мы все собираемся, теперь в большем количестве. Раньше мы собирались с делегациями из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, а сейчас к нам добавились делегации из Ирана, ОАЭ, гости из Бахрейна, постоянные партнеры из Белоруссии... В этом году фестиваль открывается студенческой конференцией... В этом году фестиваль полностью молодежный, чтобы гости увидели студенческую Москву такой, какой ее видели мы", - сказал он. По словам Томилина, при выборе произведения для финального спектакля руководствовались доступностью для всех участников мероприятия. "Тема выбрана неслучайно... Пушкин у нас переведен, все знают его произведения. Так как фестиваль открывается в Международный день защиты детей мы взяли самое известное произведение Пушкина "Сказку о рыбаке и рыбке". Тем более, она созвучна многим эпосам других стран", - добавил он. Фестиваль пройдет на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия" с 1 по 8 июня. Каждый день в 16.00 посетителей ждут мастер-классы, интерактивы и прочие мероприятия.
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выставка-форум "россия", брикс, москва, бразилия, индия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", БРИКС, Москва, Бразилия, Индия
Фестиваль театральных школ стран БРИКС откроется 1 июня на ВДНХ

Фестиваль театральных школ стран БРИКС откроется 1 июня на ВДНХ в седьмой раз

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия" на ВДНХ
Международная выставка-форум Россия на ВДНХ
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Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС откроется в седьмой раз, в этом году он начнет работу 1 июня в День защиты детей на площадке выставки-форума "Россия" в Москве, сообщил на пресс-конференции директор фестиваля, ректор Института театрального искусства (ИТИ) имени Кобзона Дмитрий Томилин.
"Наконец-то заново мы все собираемся, теперь в большем количестве. Раньше мы собирались с делегациями из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, а сейчас к нам добавились делегации из Ирана, ОАЭ, гости из Бахрейна, постоянные партнеры из Белоруссии... В этом году фестиваль открывается студенческой конференцией... В этом году фестиваль полностью молодежный, чтобы гости увидели студенческую Москву такой, какой ее видели мы", - сказал он.
"Дай Пять!" и марийский праздник: чем порадовала выставка-форум "Россия"
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Церемония вручения национальной телевизионной премии "Дай Пять!" прошла в четверг в большом концертном зале павильона № 75.

Самые яркие и необычные эскизы нарядов представили участники номинации "Дай Пять! Будь модельером".

Выставка Россия. Церемония вручения национальной телевизионной премии Дай Пять!

Церемония вручения национальной телевизионной премии "Дай Пять!" прошла в четверг в большом концертном зале павильона № 75.

Самые яркие и необычные эскизы нарядов представили участники номинации "Дай Пять! Будь модельером".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 12
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В борьбе за приз "Дай Пять! Любимый фильм" сошлись кинохиты "Бременские музыканты", "По щучьему велению", "Чебурашка", "Хоккейные папы" и "Холоп 2".

Главный герой победившей картины приветствовал зрителей вместе с ведущим Артемом Шалимовым.

Выставка Россия. Церемония вручения национальной телевизионной премии Дай Пять!

В борьбе за приз "Дай Пять! Любимый фильм" сошлись кинохиты "Бременские музыканты", "По щучьему велению", "Чебурашка", "Хоккейные папы" и "Холоп 2".

Главный герой победившей картины приветствовал зрителей вместе с ведущим Артемом Шалимовым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Певец Хабиб боролся на премии за звание "Любимой звезды", однако зрители отдали предпочтение Ване Дмитриенко.

Выставка Россия. Церемония вручения национальной телевизионной премии Дай Пять!

Певец Хабиб боролся на премии за звание "Любимой звезды", однако зрители отдали предпочтение Ване Дмитриенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 12
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Представители власти и бизнеса, главы регионов, эксперты, научные сотрудники и члены общественных организаций обсудили актуальные вопросы и перспективы развития опорных городов Арктической зоны на пленарной сессии "Российская Арктика: путь в будущее" в павильоне № 75.

Выставка Россия. Пленарная сессия Российская Арктика: путь в будущее

Представители власти и бизнеса, главы регионов, эксперты, научные сотрудники и члены общественных организаций обсудили актуальные вопросы и перспективы развития опорных городов Арктической зоны на пленарной сессии "Российская Арктика: путь в будущее" в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 12
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На площади Промышленности, где проходит фестиваль "Будущее в цветах", состоялся зажигательный флешмоб под хит "Прекрасное далеко" в современной обработке.

Выставка Россия. Флешмоб Прекрасное далеко

На площади Промышленности, где проходит фестиваль "Будущее в цветах", состоялся зажигательный флешмоб под хит "Прекрасное далеко" в современной обработке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 12
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Более двух тысяч человек прошли по ВДНХ шествием, посвященным 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников на Красной площади.

Выставка Россия. Спортивное шествие, посвященное 105-летию первого парада на Красной площади

Более двух тысяч человек прошли по ВДНХ шествием, посвященным 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников на Красной площади.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Среди участников шествия — 30 спортивных федераций и четыре спортивных сообщества, олимпийские чемпионы, титулованные и начинающие спортсмены, аниматоры, гости выставки, а также представители 89 регионов России.

Выставка Россия. Спортивное шествие, посвященное 105-летию первого парада на Красной площади

Среди участников шествия — 30 спортивных федераций и четыре спортивных сообщества, олимпийские чемпионы, титулованные и начинающие спортсмены, аниматоры, гости выставки, а также представители 89 регионов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 12
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А на главной уличной сцене ВДНХ отметили традиционный марийский праздник цветов "Пеледыш пайрем".

Выставка Россия. Национальный праздник Пеледыш пайрем

А на главной уличной сцене ВДНХ отметили традиционный марийский праздник цветов "Пеледыш пайрем".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 12
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Гости выставки "Россия" на марийском празднике могли присоединиться к яркому шествию, принять участие во флешмобе и послушать лучшие образцы национальной и классической инструментальной музыки.

Выставка Россия. Национальный праздник Пеледыш пайрем

Гости выставки "Россия" на марийском празднике могли присоединиться к яркому шествию, принять участие во флешмобе и послушать лучшие образцы национальной и классической инструментальной музыки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 12
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"Пеледыш пайрем" завершился грандиозным концертом лучших артистов и творческих коллективов Республики Марий Эл. Зрители увидели игру на пуче — старинном национальном деревянном духовом инструменте.

Выставка Россия. Национальный праздник Пеледыш пайрем

"Пеледыш пайрем" завершился грандиозным концертом лучших артистов и творческих коллективов Республики Марий Эл. Зрители увидели игру на пуче — старинном национальном деревянном духовом инструменте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 12
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Молодые ученые на научной битве Science Slam "Химия будущего" в Доме полимеров в игровой форме рассказывали о главных научных идеях современности и собственных открытиях.

Выставка Россия. Научная битва Science Slam Химия будущего

Молодые ученые на научной битве Science Slam "Химия будущего" в Доме полимеров в игровой форме рассказывали о главных научных идеях современности и собственных открытиях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 12
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Завершила неделю воскресная музыкальная программа, посвященная Международному дню защиты детей — "Волшебное путешествие". Она прошла в павильоне № 75.

Выставка Россия. Музыкальная программа, посвященная Международному дню защиты детей – Волшебное путешествие

Завершила неделю воскресная музыкальная программа, посвященная Международному дню защиты детей — "Волшебное путешествие". Она прошла в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 12

Церемония вручения национальной телевизионной премии "Дай Пять!" прошла в четверг в большом концертном зале павильона № 75.

Самые яркие и необычные эскизы нарядов представили участники номинации "Дай Пять! Будь модельером".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

В борьбе за приз "Дай Пять! Любимый фильм" сошлись кинохиты "Бременские музыканты", "По щучьему велению", "Чебурашка", "Хоккейные папы" и "Холоп 2".

Главный герой победившей картины приветствовал зрителей вместе с ведущим Артемом Шалимовым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 12

Певец Хабиб боролся на премии за звание "Любимой звезды", однако зрители отдали предпочтение Ване Дмитриенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 12

Представители власти и бизнеса, главы регионов, эксперты, научные сотрудники и члены общественных организаций обсудили актуальные вопросы и перспективы развития опорных городов Арктической зоны на пленарной сессии "Российская Арктика: путь в будущее" в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

На площади Промышленности, где проходит фестиваль "Будущее в цветах", состоялся зажигательный флешмоб под хит "Прекрасное далеко" в современной обработке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 12

Более двух тысяч человек прошли по ВДНХ шествием, посвященным 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников на Красной площади.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Среди участников шествия — 30 спортивных федераций и четыре спортивных сообщества, олимпийские чемпионы, титулованные и начинающие спортсмены, аниматоры, гости выставки, а также представители 89 регионов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

А на главной уличной сцене ВДНХ отметили традиционный марийский праздник цветов "Пеледыш пайрем".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Гости выставки "Россия" на марийском празднике могли присоединиться к яркому шествию, принять участие во флешмобе и послушать лучшие образцы национальной и классической инструментальной музыки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 12

"Пеледыш пайрем" завершился грандиозным концертом лучших артистов и творческих коллективов Республики Марий Эл. Зрители увидели игру на пуче — старинном национальном деревянном духовом инструменте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 12

Молодые ученые на научной битве Science Slam "Химия будущего" в Доме полимеров в игровой форме рассказывали о главных научных идеях современности и собственных открытиях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12

Завершила неделю воскресная музыкальная программа, посвященная Международному дню защиты детей — "Волшебное путешествие". Она прошла в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 12
По словам Томилина, при выборе произведения для финального спектакля руководствовались доступностью для всех участников мероприятия.
"Тема выбрана неслучайно... Пушкин у нас переведен, все знают его произведения. Так как фестиваль открывается в Международный день защиты детей мы взяли самое известное произведение Пушкина "Сказку о рыбаке и рыбке". Тем более, она созвучна многим эпосам других стран", - добавил он.
Фестиваль пройдет на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия" с 1 по 8 июня. Каждый день в 16.00 посетителей ждут мастер-классы, интерактивы и прочие мероприятия.
Фестиваль цветов, концерты и показы. Как проходит выставка "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

Выставка Россия. Пленарная сессия Демографический форум Северо-Западного федерального округа

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

Выставка Россия. Специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

Выставка Россия. Специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival

Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

Выставка Россия. Сессия-презентация Пространство будущего

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

Выставка Россия. Сессия-презентация Пространство будущего

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

Выставка Россия. Второй этап презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона на Выставке Россия

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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