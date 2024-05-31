https://ria.ru/20240531/deti-1949612975.html

Ozon и "Заступник" будут сотрудничать в обеспечении безопасности детей

Ozon и "Заступник" будут сотрудничать в обеспечении безопасности детей - РИА Новости, 31.05.2024

Ozon и "Заступник" будут сотрудничать в обеспечении безопасности детей

Ozon окажет аналитическую и информационную поддержку некоммерческому проекту "Заступник" по обеспечению безопасности детей, оказавшихся в экстренной ситуации;... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:43

2024-05-31T12:43

2024-05-31T12:43

технологии

ozon

дети

сергей беляков (ozon)

маркетплейс

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Ozon окажет аналитическую и информационную поддержку некоммерческому проекту "Заступник" по обеспечению безопасности детей, оказавшихся в экстренной ситуации; соответствующее соглашение подписано сторонами в понедельник, сообщает онлайн-ритейлер.Проект "Заступник" позволяет детям, оказавшимся в экстренной ситуации, нажать тревожную кнопку в мобильном приложении и оповестить родителей, экстренные службы и волонтеров проекта об опасности. К мобильному приложению "Заступник" могут подключиться родители и дети во всех российских городах.В рамках соглашения Ozon окажет широкую аналитическую и информационную поддержку проекту, а также задействует и другие собственные каналы взаимодействия с клиентами для еще более широкого привлечения внимания к значимому проекту.“Как крупный бизнес, мы выполняем важную социальную функцию... Вместе с тем, мы располагаем высоким доверием среди миллионов россиян, поэтому имеем возможность поддержать такой важный проект, чтобы как можно больше родителей узнало и подключились к сообществу "Заступника” для безопасности детей", - отметил управляющий директор Ozon Сергей Беляков.

https://ria.ru/20240513/programma_loyalnosti-1944753490.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, ozon, дети, сергей беляков (ozon), маркетплейс