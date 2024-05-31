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Ozon и "Заступник" будут сотрудничать в обеспечении безопасности детей - РИА Новости, 31.05.2024
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12:43 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/deti-1949612975.html
Ozon и "Заступник" будут сотрудничать в обеспечении безопасности детей
Ozon и "Заступник" будут сотрудничать в обеспечении безопасности детей - РИА Новости, 31.05.2024
Ozon и "Заступник" будут сотрудничать в обеспечении безопасности детей
Ozon окажет аналитическую и информационную поддержку некоммерческому проекту "Заступник" по обеспечению безопасности детей, оказавшихся в экстренной ситуации;... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:43
2024-05-31T12:43
технологии
ozon
дети
сергей беляков (ozon)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Ozon окажет аналитическую и информационную поддержку некоммерческому проекту "Заступник" по обеспечению безопасности детей, оказавшихся в экстренной ситуации; соответствующее соглашение подписано сторонами в понедельник, сообщает онлайн-ритейлер.Проект "Заступник" позволяет детям, оказавшимся в экстренной ситуации, нажать тревожную кнопку в мобильном приложении и оповестить родителей, экстренные службы и волонтеров проекта об опасности. К мобильному приложению "Заступник" могут подключиться родители и дети во всех российских городах.В рамках соглашения Ozon окажет широкую аналитическую и информационную поддержку проекту, а также задействует и другие собственные каналы взаимодействия с клиентами для еще более широкого привлечения внимания к значимому проекту.“Как крупный бизнес, мы выполняем важную социальную функцию... Вместе с тем, мы располагаем высоким доверием среди миллионов россиян, поэтому имеем возможность поддержать такой важный проект, чтобы как можно больше родителей узнало и подключились к сообществу "Заступника” для безопасности детей", - отметил управляющий директор Ozon Сергей Беляков.
https://ria.ru/20240513/programma_loyalnosti-1944753490.html
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технологии, ozon, дети, сергей беляков (ozon), маркетплейс
Технологии, Ozon, Дети, Сергей Беляков (Ozon), маркетплейс

Ozon и "Заступник" будут сотрудничать в обеспечении безопасности детей

© iStock.com / bogdankosanovicЖенщина обнимает своего ребенка
Женщина обнимает своего ребенка - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© iStock.com / bogdankosanovic
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Ozon окажет аналитическую и информационную поддержку некоммерческому проекту "Заступник" по обеспечению безопасности детей, оказавшихся в экстренной ситуации; соответствующее соглашение подписано сторонами в понедельник, сообщает онлайн-ритейлер.
Проект "Заступник" позволяет детям, оказавшимся в экстренной ситуации, нажать тревожную кнопку в мобильном приложении и оповестить родителей, экстренные службы и волонтеров проекта об опасности. К мобильному приложению "Заступник" могут подключиться родители и дети во всех российских городах.
В рамках соглашения Ozon окажет широкую аналитическую и информационную поддержку проекту, а также задействует и другие собственные каналы взаимодействия с клиентами для еще более широкого привлечения внимания к значимому проекту.
«
“Как крупный бизнес, мы выполняем важную социальную функцию... Вместе с тем, мы располагаем высоким доверием среди миллионов россиян, поэтому имеем возможность поддержать такой важный проект, чтобы как можно больше родителей узнало и подключились к сообществу "Заступника” для безопасности детей", - отметил управляющий директор Ozon Сергей Беляков.
Ozon Банк запустил новую программу лояльности - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Ozon Банк запустил новую программу лояльности
13 мая, 12:00
 
ТехнологииOzonДетиСергей Беляков (Ozon)маркетплейс
 
 
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