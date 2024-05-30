https://ria.ru/20240530/zdravookhranenie-1949497464.html
Более 700 ФАПов построено в Татарстане по нацпроекту "Здравоохранение"
Более 700 ФАПов построено в Татарстане по нацпроекту "Здравоохранение" - РИА Новости, 30.05.2024
Более 700 ФАПов построено в Татарстане по нацпроекту "Здравоохранение"
Более 700 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) построено в Татарстане с 2012 года, в том числе в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил первый замминистра РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:41
2024-05-30T19:41
2024-05-30T19:41
республика татарстан
здоровье - общество
казань
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 30 мая — РИА Новости. Более 700 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) построено в Татарстане с 2012 года, в том числе в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил первый замминистра здравоохранения республики Альмир Абашев. "В основу национального проекта по модернизации первичного звена лег пример Татарстана, который с 2012 года ежегодно реализует на 330 миллионов рублей модернизацию фельдшерско-акушерских пунктов на селе. За это время построено по модульной технологии 714 ФАПов и 51 врачебная амбулатория", - сказал Абашев журналистам. Кроме того, по его информации, в рамках реализации нацпроекта в республике провели капитальный ремонт почти 1,5 тысячи ФАПов, 95 врачебных амбулаторий и 18 участковых больниц. Абашев отметил, что модернизация первичного звена здравоохранения продолжается, в этом году в Татарстане планируют построить 29 объектов, в том числе 26 ФАПов. Шесть ФАПов уже построили в 2023 году в рамках опережающего финансирования. Работы по капремонту начались на 105 объектах. На 24 ФАПах работы уже завершились, на 81 объекте (14 поликлиник, девять врачебных амбулаторий, 58 ФАПов) они продолжаются. Также по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" переоснастили и дооснастили медицинские организации - поставлено всего 8,8 тысячи единиц медицинского оборудования. Кроме того, в республике работают шесть мобильных поликлиник, позволяющих комплексно предоставлять медицинские услуги жителям на селе, включая диспансеризацию. Абашев напомнил, что всего на реализацию национального проекта "Здравоохранение" в Татарстане в этом году направят около 3,5 миллиарда рублей, в том числе около 1,1 миллиарда рублей выделит республика, около 2,4 миллиарда рублей составят средства федерального бюджета.
https://ria.ru/20240222/kazan-1928980695.html
https://ria.ru/20240524/tatarstan-1948240030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, казань, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Здоровье - Общество, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 30 мая — РИА Новости. Более 700 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) построено в Татарстане с 2012 года, в том числе в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил первый замминистра здравоохранения республики Альмир Абашев.
"В основу национального проекта по модернизации первичного звена лег пример Татарстана, который с 2012 года ежегодно реализует на 330 миллионов рублей модернизацию фельдшерско-акушерских пунктов на селе. За это время построено по модульной технологии 714 ФАПов и 51 врачебная амбулатория", - сказал Абашев журналистам.
Кроме того, по его информации, в рамках реализации нацпроекта
в республике провели капитальный ремонт почти 1,5 тысячи ФАПов, 95 врачебных амбулаторий и 18 участковых больниц.
Абашев отметил, что модернизация первичного звена здравоохранения продолжается, в этом году в Татарстане планируют построить 29 объектов, в том числе 26 ФАПов. Шесть ФАПов уже построили в 2023 году в рамках опережающего финансирования. Работы по капремонту начались на 105 объектах. На 24 ФАПах работы уже завершились, на 81 объекте (14 поликлиник, девять врачебных амбулаторий, 58 ФАПов) они продолжаются.
Также по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" переоснастили и дооснастили медицинские организации - поставлено всего 8,8 тысячи единиц медицинского оборудования. Кроме того, в республике работают шесть мобильных поликлиник, позволяющих комплексно предоставлять медицинские услуги жителям на селе, включая диспансеризацию.
Абашев напомнил, что всего на реализацию национального проекта "Здравоохранение" в Татарстане в этом году направят около 3,5 миллиарда рублей, в том числе около 1,1 миллиарда рублей выделит республика, около 2,4 миллиарда рублей составят средства федерального бюджета.