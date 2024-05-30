https://ria.ru/20240530/religii-1949206612.html

Представители четырех религий примут участие в "еврейском Дне Победы"

Представители четырех религий примут участие в "еврейском Дне Победы" - РИА Новости, 30.05.2024

Представители четырех религий примут участие в "еврейском Дне Победы"

Представители иудейского, православного, мусульманского, и буддийского духовенства возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:05

2024-05-30T10:05

2024-05-30T10:05

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религия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Представители иудейского, православного, мусульманского, и буддийского духовенства возложат цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве 3 июня в День Спасения и Освобождения ( День Победы по иудейскому календарю"), который в этом году отмечают 3 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ.День Спасения и Освобождения приурочен ко Дню Победы над нацистской Германии по иудейскому календарю, 9 мая в 1945 году пришлось на 26 ияра. Дата дня памяти подвижная, в этом году она выпадает на 3 июня. Праздник отмечается в еврейских общинах по всему миру."Главным официальным мероприятием по традиции станет возложение венков к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду утром 3 июня. Как ожидается, в церемонии примут участие главный раввин России Берл Лазар, главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич, а также представители других конфессий: протоиерей Александр Ткаченко, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, руководитель постоянного представительства Буддийской традиционной Сангхи России в Москве Дид Хамбо -лама (Дашинима Содномдоржиев)", - сообщили в пресс- службе.Глава фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев подчеркнул, что одна из главных целей День Спасения и Освобождения, религиозного продолжения Дня Победы над нацизмом - "противостоять проявлениям юдофобии и русофобии усиливающимся по всему миру"." Мы, чьи отцы и деды отстояли этот мир, знаем правду: еврейский народ был спасен Русским Солдатом, чья героическая миссия по спасению мира продолжается и по сей день", - рассказал РИА Новости инициатор учреждения памятной даты, президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.Он отметил, что сегодня в ряде стран мира происходит недопустимое искажение фактов о войне, распространение фейков и переписывание истории с целью принизить подвиг советского солдата и роль Красной армии, спасшей народы Европы от нацизма, и "в конечном итоге представить российское государство врагом так называемого "прогрессивного" общества". Захарьяев подчеркнул, что уроки Второй мировой войны учат людей доброй воли во всем мире твердо противостоять проявлениям всех форм ненависти и зла.Как сообщили в пресс-службе СТЭМГИ, в России основные мероприятия, посвященные Дню Спасения и Освобождения, пройдут 2-3 июня. Накануне возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата, вечером 2 июня, в синагогах более чем 50 городов России и Белоруссии прозвучат молитвы в честь праздника. В этот же день в честь Дня Спасения и Освобождения во Дворце гимнастики Ирины Винер в столичных Лужниках состоится всероссийская выпечка халы "Афрашат Хала" с участием более тысячи женщин. Специальные гости вечера — президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер и ее гимнастки, которые подготовили выступление для участников церемонии.ПРАЗДНИК В ИЗРАИЛЕКак сообщили в пресс-службе СТЭМГИ, масштабные торжества будут организованы в Израиле, где День Спасения и Освобождения был поддержан обоими главными раввинами страны и внесен кнессетом в официальный государственный календарь. Главная молитва праздника прозвучит в Иерусалиме у Стены плача 2 июня в 19:00 по иерусалимскому времени (совпадает с московским) — одновременно с молитвами в синагогах Москвы и городов Центральной России.Шествие "Бессмертный полк" и митинг памяти 250 тысяч воинов-евреев, павших в боях Великой Отечественной войны пройдет 3 июня на горе Герцля в Иерусалиме В центре "Яд-Вашем" в Иерусалиме планируется мемориальная акция." В этом году к празднованию Дня Спасения и Освобождения присоединятся десятки еврейских общин, в том числе в Берлине, Буэнос-Айресе, Вене, Гуанчжоу, Дюссельдорфе, Лейпциге, Марселе, Нью-Йорке, Париже, Сиднее, Торонто, Франкфурте-на-Майне и многих других городах. В честь этой даты в общинах зажгут символические три свечи: в память о всех жертвах нацизма, во славу Всевышнего и в честь воинов-победителей", - сообщили в пресс-службе фонда.Впервые идея праздника День Спасения и Освобождения как Дня Победы по иудейскому календарю появилась в 2013 году. Широко отмечать его начали с 2015 года, в 70-ю годовщину Победы. В России День Спасения и Освобождения был официально включен в реестр праздников и памятных дней. Декларацию о значимости 26 ияра приняла Конференция европейских раввинов – крупнейшая еврейская религиозная организация Европы. В Израиле был принят закон, который закрепил внесенный в религиозный календарь праздник на государственном уровне.

https://ria.ru/20240529/premiya-1949149115.html

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Никита Бизин

россия, москва, израиль, религия