https://ria.ru/20240530/petstsi-1949436570.html
Главу Конференции католических епископов России прооперируют
Главу Конференции католических епископов России прооперируют - РИА Новости, 30.05.2024
Главу Конференции католических епископов России прооперируют
Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци будет прооперирован, сообщил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:45
2024-05-30T16:45
2024-05-30T16:45
религия
россия
москва
павел пецци
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949292724_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_282457c7a0334d43ce04675985e53d22.jpg
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци будет прооперирован, сообщил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. "Сегодня врачи приняли решение провести операцию. Просим вас о молитвах за владыку Павла и за врачей, которые его сопровождают!", – говорится в его сообщении.О том, что Пецци был доставлен в больницу, Горбунов сообщил в среду.
https://ria.ru/20240529/iyun-1866431710.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949292724_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b11fbfc2790749bd9981682b9f1d30e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, павел пецци
Религия, Россия, Москва, Павел Пецци
Главу Конференции католических епископов России прооперируют
Главу Конференции католических епископов России Павла Пецци прооперируют