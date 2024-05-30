https://ria.ru/20240530/petstsi-1949436570.html

Главу Конференции католических епископов России прооперируют

Главу Конференции католических епископов России прооперируют - РИА Новости, 30.05.2024

Главу Конференции католических епископов России прооперируют

Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци будет прооперирован, сообщил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:45

2024-05-30T16:45

2024-05-30T16:45

религия

россия

москва

павел пецци

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци будет прооперирован, сообщил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. "Сегодня врачи приняли решение провести операцию. Просим вас о молитвах за владыку Павла и за врачей, которые его сопровождают!", – говорится в его сообщении.О том, что Пецци был доставлен в больницу, Горбунов сообщил в среду.

https://ria.ru/20240529/iyun-1866431710.html

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россия, москва, павел пецци