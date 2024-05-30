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Главу Конференции католических епископов России прооперируют - РИА Новости, 30.05.2024
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Религия
 
16:45 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/petstsi-1949436570.html
Главу Конференции католических епископов России прооперируют
Главу Конференции католических епископов России прооперируют - РИА Новости, 30.05.2024
Главу Конференции католических епископов России прооперируют
Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци будет прооперирован, сообщил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:45
2024-05-30T16:45
религия
россия
москва
павел пецци
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци будет прооперирован, сообщил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. "Сегодня врачи приняли решение провести операцию. Просим вас о молитвах за владыку Павла и за врачей, которые его сопровождают!", – говорится в его сообщении.О том, что Пецци был доставлен в больницу, Горбунов сообщил в среду.
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россия, москва, павел пецци
Религия, Россия, Москва, Павел Пецци
Главу Конференции католических епископов России прооперируют

Главу Конференции католических епископов России Павла Пецци прооперируют

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМитрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци будет прооперирован, сообщил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
«
"Сегодня врачи приняли решение провести операцию. Просим вас о молитвах за владыку Павла и за врачей, которые его сопровождают!", – говорится в его сообщении.
О том, что Пецци был доставлен в больницу, Горбунов сообщил в среду.
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РелигияРоссияМоскваПавел Пецци
 
 
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