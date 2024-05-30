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В Минздраве отчитались о поставках вакцины от кори - РИА Новости, 30.05.2024
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10:22 30.05.2024 (обновлено: 10:31 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/kor-1949288260.html
В Минздраве отчитались о поставках вакцины от кори
В Минздраве отчитались о поставках вакцины от кори - РИА Новости, 30.05.2024
В Минздраве отчитались о поставках вакцины от кори
Поставки вакцины для профилактики кори по первому этапу 2024 года выполнены в полном объеме, в медорганизациях регионов есть запасы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:22
2024-05-30T10:31
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Поставки вакцины для профилактики кори по первому этапу 2024 года выполнены в полном объеме, в медорганизациях регионов есть запасы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее издание РБК со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило, что Россия заняла третье место в Европейском регионе по количеству выявленных случаев заболевания корью с апреля 2023 года по март 2024 года. В пресс-службе Роспотребнадзора заявили РИА Новости, что ситуация по кори в России стабилизировалась, наблюдается постепенное снижение заболеваемости, при этом из-за напряженной эпидситуации во многих странах мира риски завоза и распространения инфекции в РФ сохраняются."Поставка вакцины для профилактики кори по I этапу 2024 года выполнена в полном объеме в количестве 1 375 310 доз", - говорится в сообщении.В медицинских организациях регионов России есть запасы вакцин: по вакцине от кори - на 1,6 месяцев, по вакцине для профилактики кори и паротита – 6,2 месяца, по вакцине для профилактики кори, краснухи и паротита – 3,5 месяца, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240522/rospotrebnadzor-1947680878.html
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, общество
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Россия, Общество
В Минздраве отчитались о поставках вакцины от кори

Поставки вакцины от кори по первому этапу 2024 года выполнены в полном объеме

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Поставки вакцины для профилактики кори по первому этапу 2024 года выполнены в полном объеме, в медорганизациях регионов есть запасы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее издание РБК со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило, что Россия заняла третье место в Европейском регионе по количеству выявленных случаев заболевания корью с апреля 2023 года по март 2024 года. В пресс-службе Роспотребнадзора заявили РИА Новости, что ситуация по кори в России стабилизировалась, наблюдается постепенное снижение заболеваемости, при этом из-за напряженной эпидситуации во многих странах мира риски завоза и распространения инфекции в РФ сохраняются.
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"Поставка вакцины для профилактики кори по I этапу 2024 года выполнена в полном объеме в количестве 1 375 310 доз", - говорится в сообщении.
В медицинских организациях регионов России есть запасы вакцин: по вакцине от кори - на 1,6 месяцев, по вакцине для профилактики кори и паротита – 6,2 месяца, по вакцине для профилактики кори, краснухи и паротита – 3,5 месяца, отметили в министерстве.
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Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияОбщество
 
 
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