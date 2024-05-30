https://ria.ru/20240530/fermery-1949335584.html

Незастрахованным фермерам, пострадавшим из-за заморозков, окажут поддержку

Незастрахованным фермерам, пострадавшим из-за заморозков, окажут поддержку - РИА Новости, 30.05.2024

Незастрахованным фермерам, пострадавшим из-за заморозков, окажут поддержку

Государство будет помогать фермерам, чьи посевы пострадали из-за заморозков и не были застрахованы, рассказала РИА Новости член комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:50

2024-05-30T12:50

2024-05-30T12:50

россия

оксана лут

корней биждов

совет федерации рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Государство будет помогать фермерам, чьи посевы пострадали из-за заморозков и не были застрахованы, рассказала РИА Новости член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. "Очень важно, чтобы эти посевы были застрахованы. Но если посевы не застрахованы, а у нас это часто очень происходит, тогда государство будет помогать. И мы с министерством сельского хозяйства на эту тему разговаривали, и оно согласно с тем, что надо помогать тем фермерам, тем агропромышленным комплексам, у которых замерзли посевы. Этот вопрос сейчас решается", - отметила Талабаева. По ее словам, предприятиям агропромышленного комплекса необходимо работать со страховыми компаниями. Ранее на этой неделе глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что министерство планирует ввести федеральный режим ЧС из-за ущерба урожаю во время аномальных майских заморозков. Во вторник президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов заявил, что страховщики РФ уже перечислили 240 миллионов рублей аграриям за пострадавшие из-за заморозков посевы.

https://ria.ru/20240527/minselkhoz-1948691214.html

https://ria.ru/20240514/lut-1945875844.html

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россия, оксана лут, корней биждов, совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)