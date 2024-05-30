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Незастрахованным фермерам, пострадавшим из-за заморозков, окажут поддержку - РИА Новости, 30.05.2024
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12:50 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/fermery-1949335584.html
Незастрахованным фермерам, пострадавшим из-за заморозков, окажут поддержку
Незастрахованным фермерам, пострадавшим из-за заморозков, окажут поддержку - РИА Новости, 30.05.2024
Незастрахованным фермерам, пострадавшим из-за заморозков, окажут поддержку
Государство будет помогать фермерам, чьи посевы пострадали из-за заморозков и не были застрахованы, рассказала РИА Новости член комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:50
2024-05-30T12:50
россия
оксана лут
корней биждов
совет федерации рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Государство будет помогать фермерам, чьи посевы пострадали из-за заморозков и не были застрахованы, рассказала РИА Новости член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. "Очень важно, чтобы эти посевы были застрахованы. Но если посевы не застрахованы, а у нас это часто очень происходит, тогда государство будет помогать. И мы с министерством сельского хозяйства на эту тему разговаривали, и оно согласно с тем, что надо помогать тем фермерам, тем агропромышленным комплексам, у которых замерзли посевы. Этот вопрос сейчас решается", - отметила Талабаева. По ее словам, предприятиям агропромышленного комплекса необходимо работать со страховыми компаниями. Ранее на этой неделе глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что министерство планирует ввести федеральный режим ЧС из-за ущерба урожаю во время аномальных майских заморозков. Во вторник президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов заявил, что страховщики РФ уже перечислили 240 миллионов рублей аграриям за пострадавшие из-за заморозков посевы.
https://ria.ru/20240527/minselkhoz-1948691214.html
https://ria.ru/20240514/lut-1945875844.html
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россия, оксана лут, корней биждов, совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Оксана Лут, Корней Биждов, Совет Федерации РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Незастрахованным фермерам, пострадавшим из-за заморозков, окажут поддержку

Талабаева: государство будет помогать фермерам, чьи посевы не были застрахованы

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкСнег на траве
Снег на траве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Государство будет помогать фермерам, чьи посевы пострадали из-за заморозков и не были застрахованы, рассказала РИА Новости член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.
"Очень важно, чтобы эти посевы были застрахованы. Но если посевы не застрахованы, а у нас это часто очень происходит, тогда государство будет помогать. И мы с министерством сельского хозяйства на эту тему разговаривали, и оно согласно с тем, что надо помогать тем фермерам, тем агропромышленным комплексам, у которых замерзли посевы. Этот вопрос сейчас решается", - отметила Талабаева.
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По ее словам, предприятиям агропромышленного комплекса необходимо работать со страховыми компаниями.
Ранее на этой неделе глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что министерство планирует ввести федеральный режим ЧС из-за ущерба урожаю во время аномальных майских заморозков.
Во вторник президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов заявил, что страховщики РФ уже перечислили 240 миллионов рублей аграриям за пострадавшие из-за заморозков посевы.
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