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Эрдоган обвинил военное лобби в саботаже переговоров по Украине
Эрдоган обвинил военное лобби в саботаже переговоров по Украине - РИА Новости, 30.05.2024
Эрдоган обвинил военное лобби в саботаже переговоров по Украине
Военное лобби заблокировало и саботировало стамбульские инициативы Турции по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:18
2024-05-30T14:18
2024-05-30T14:18
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АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. Военное лобби заблокировало и саботировало стамбульские инициативы Турции по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Достигнутые в Стамбуле договоренности по Украине должны быть в силе, это база, заявлял ранее президент России Владимир Путин. "Война между Россией и Украиной, нашими соседями по Черному морю, продолжается уже третий год. К сожалению, наши усилия по установлению справедливого мира в рамках Стамбульского процесса были заблокированы и саботированы военными лобби", - заявил турецкий лидер, выступая в четверг на финальной церемонии завершения военных учений EFES-2024. В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
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В мире, Украина, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Эрдоган обвинил военное лобби в саботаже переговоров по Украине
Эрдоган: военные лобби саботировали Стамбульские инициативы Турции по Украине