https://ria.ru/20240530/erdogan-1949373083.html

Эрдоган обвинил военное лобби в саботаже переговоров по Украине

Эрдоган обвинил военное лобби в саботаже переговоров по Украине - РИА Новости, 30.05.2024

Эрдоган обвинил военное лобби в саботаже переговоров по Украине

Военное лобби заблокировало и саботировало стамбульские инициативы Турции по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:18

2024-05-30T14:18

2024-05-30T14:18

в мире

украина

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946105095_0:195:550:504_1920x0_80_0_0_fcffef84b3875ce04a9ac2723db0b163.jpg

АНКАРА, 30 мая - РИА Новости. Военное лобби заблокировало и саботировало стамбульские инициативы Турции по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Достигнутые в Стамбуле договоренности по Украине должны быть в силе, это база, заявлял ранее президент России Владимир Путин. "Война между Россией и Украиной, нашими соседями по Черному морю, продолжается уже третий год. К сожалению, наши усилия по установлению справедливого мира в рамках Стамбульского процесса были заблокированы и саботированы военными лобби", - заявил турецкий лидер, выступая в четверг на финальной церемонии завершения военных учений EFES-2024. В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".

https://ria.ru/20240530/mid-1949317940.html

https://ria.ru/20240508/mir-1944791817.html

украина

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, владимир зеленский, верховная рада украины