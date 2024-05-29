https://ria.ru/20240529/isk-1949239418.html

С Deutsche Bank взыскали более 238 миллионов евро по иску "Русхимальянса"

С Deutsche Bank взыскали более 238 миллионов евро по иску "Русхимальянса" - РИА Новости, 29.05.2024

С Deutsche Bank взыскали более 238 миллионов евро по иску "Русхимальянса"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", взыскал с немецкого... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T23:17

2024-05-29T23:17

2024-05-29T23:44

экономика

санкт-петербург

ленинградская область

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deutsche bank

linde

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", взыскал с немецкого Deutsche Bank более 238,6 миллиона евро (около 23 миллиардов рублей по текущему курсу), следует из опубликованной в среду резолютивной части решения суда. Денежное требование удовлетворено в полном объеме. При этом суд отклонил второе требование истца - об обращении взыскания на 100-процентные доли ответчика в российских юрлицах - ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка". Суд привлек эти две компании к разбирательству в статусе третьих лиц. Ранее сообщалось, что иск удовлетворен частично, но содержание решения не было известно. "Русхимальянс" в этом иске, поданном в июне 2023 года, потребовал взыскать с Deutsche Bank выплату по банковской гарантии от 24 сентября 2021 года в размере более 238,1 миллиона евро, неустойку за просрочку исполнения обязательства по осуществлению этой выплаты в размере около 480 тысяч евро по состоянию на дату подачи искового заявления, а также неустойку за период с даты подачи искового заявления по дату фактического исполнения обязательства. Параллельно суд по ходатайству истца заменил обеспечительные меры по иску. Новым определением он наложил арест на денежные средства (в том числе которые будут поступать) на семи корреспондентских счетах Deutsche Bank, открытых в "Дойче Банк", в пределах взысканной суммы. В то же время суд отменил обеспечительные меры в виде ареста ценных бумаг, принадлежащих Deutsche Bank, ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка", их недвижимого имущества, принадлежащих им денежных средств на всех банковских счетах за исключением счетов типа "С" и типа "И", а также в виде запрета Deutsche Bank распоряжаться долями в этих своих дочерних компаниях. "Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Гарантия Deutsche Bank, как и ряда других немецких банков, обеспечивала обязательства Linde. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, а после их отказа обратился в суд. "Дойче Банк" входит в топ-100 крупнейших кредитных организаций в России. Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. Штат банка по состоянию на 31 декабря 2022 года составлял около 85 тысяч сотрудников.

https://ria.ru/20240517/aktivy-1946767301.html

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экономика, санкт-петербург, ленинградская область, усть-луга, deutsche bank , linde, газпром